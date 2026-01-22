Свят

Желязков подписа с Тръмп, България е сред основателите на Съвета за мира (ВИДЕО/СНИМКИ)

Българският министър-председател е част от церемонията, която се състоя в Давос

22 януари 2026, 13:32
П ремиерът Росен Желязков подписа българското участие в Съвета за мира, организиран от президента на САЩ Доналд Тръмп. Българският министър председател е част от церемонията, която се състоя на икономическия форум в Давос.

Тръмп учреди "Съвета за мир" в Давос

Източник: БГНЕС

В сряда преди отпътуването на Желязков за Давос правителството е взело решение България да се присъедини към държавите  учредителки на Съвета за мир на Доналд Тръмп.

Страната ни няма нужда да плаща вноска от 1 млрд. долара. Първоначално Тръмп поиска тези пари от държавите, които искат да участват, но впоследствие стана ясно, че това не е изискване.

Официалната покана до България беше изпратена в понеделник до президента Румен Радев два часа преди той да обяви, че подава оставка от поста си. В сряда пък от президентството съобщиха, че Радев е отказал на Тръмп българското участие докато не се проведат избори и нямнюза редовен президент и редовен кабинет.

Източник: БГНЕС

Съветът за мир ще работи с много организации, включително и с Организацията на обединените нации. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в началото на церемонията по подписване на Хартата на оглавения от САЩ Съвет за мир за следвоенното управление на Газа. Американският президент е неин домакин. По-рано той заяви пред репортери, че Съветът "може би" ще замести Организацията на обединените нации. Единствените представители на ЕС в Давос са българският премиер Росен Желязков и унгарският му колега Виктор Орбан, съобщава "24 часа".  

По време на подписването на Хартата министър-председателят ни и президентът на САЩ си размениха две дълги ръкостискания. Тръмп дори приятелски потупа по гърба Желязков и двамата разговаряха за кратко.

Сред членовете на Съвета за мир на президента Тръмп са лидери и представители на Монголия, Узбекистан, ОАЕ, Турция, Саудитска Арабия, Катар, Парагвай, Пакистан, Косово, Казахстан, Йордания, Индонезия, Унгария, България, Азербайджан, Армения, Аржентина, Мароко и Бахрейн.

„Всички те са мои приятели", каза Тръмп за лидерите на сцената, които са се съгласили да се присъединят към Съвета. Той очаква и други държави да се присъединят към Съвета за мир.

"Хартата вече е в сила и Съветът за мир е официална международна организация", заяви прессекретарят на Белия дом Каролин Лийвит.

По време на изявлението си президентът Тръмп посочи, че САЩ скоро ще проведат разговори с иранското правителство.

„Иран иска да преговаря и ние ще преговаряме", заяви Тръмп, като си приписа заслугите за миналогодишните удари по иранските ядрени съоръжения.

Давос Желязков Тръмп България Съвета за мира
