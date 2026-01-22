Желязков подписа с Тръмп, България е сред основателите на Съвета за мира (ВИДЕО/СНИМКИ)

П ремиерът Росен Желязков подписа българското участие в Съвета за мира, организиран от президента на САЩ Доналд Тръмп. Българският министър председател е част от церемонията, която се състоя на икономическия форум в Давос.
Тръмп учреди "Съвета за мир" в Давос
В сряда преди отпътуването на Желязков за Давос правителството е взело решение България да се присъедини към държавите учредителки на Съвета за мир на Доналд Тръмп.
Страната ни няма нужда да плаща вноска от 1 млрд. долара. Първоначално Тръмп поиска тези пари от държавите, които искат да участват, но впоследствие стана ясно, че това не е изискване.
Официалната покана до България беше изпратена в понеделник до президента Румен Радев два часа преди той да обяви, че подава оставка от поста си. В сряда пък от президентството съобщиха, че Радев е отказал на Тръмп българското участие докато не се проведат избори и нямнюза редовен президент и редовен кабинет.
Съветът за мир ще работи с много организации, включително и с Организацията на обединените нации. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в началото на церемонията по подписване на Хартата на оглавения от САЩ Съвет за мир за следвоенното управление на Газа. Американският президент е неин домакин. По-рано той заяви пред репортери, че Съветът "може би" ще замести Организацията на обединените нации. Единствените представители на ЕС в Давос са българският премиер Росен Желязков и унгарският му колега Виктор Орбан, съобщава "24 часа".
По време на подписването на Хартата министър-председателят ни и президентът на САЩ си размениха две дълги ръкостискания. Тръмп дори приятелски потупа по гърба Желязков и двамата разговаряха за кратко.
Сред членовете на Съвета за мир на президента Тръмп са лидери и представители на Монголия, Узбекистан, ОАЕ, Турция, Саудитска Арабия, Катар, Парагвай, Пакистан, Косово, Казахстан, Йордания, Индонезия, Унгария, България, Азербайджан, Армения, Аржентина, Мароко и Бахрейн.
„Всички те са мои приятели", каза Тръмп за лидерите на сцената, които са се съгласили да се присъединят към Съвета. Той очаква и други държави да се присъединят към Съвета за мир.
"Хартата вече е в сила и Съветът за мир е официална международна организация", заяви прессекретарят на Белия дом Каролин Лийвит.
Trump officially signs Board of Peace charter in Davos— Boi Agent One (@boiagentone) January 22, 2026
World leaders then joined one 🅱️y one to sign the founding document
Karoline Leavitt invited all leaders to gather around the President
Trump signed inaugural resolution activating Gaza mandate per UN Security Council pic.twitter.com/XQjspYGftL
По време на изявлението си президентът Тръмп посочи, че САЩ скоро ще проведат разговори с иранското правителство.
„Иран иска да преговаря и ние ще преговаряме", заяви Тръмп, като си приписа заслугите за миналогодишните удари по иранските ядрени съоръжения.