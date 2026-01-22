Мишел Обама: Бракът ми с Барак е „постоянна работа“

М ишел Обама разкри, че тя и Барак Обама са посещавали терапия за двойки и постоянно работят върху 33-годишния си брак, съобщава Page Six.

Докато разговаряше с Алекс Купър в епизода на „Call Her Daddy“ в сряда, бившата първа дама призна, че е голям „привърженик на терапията“.

„Ходихме на терапия за двойки“, каза 62-годишната Мишел за себе си и 64-годишния Барак. „Вярвам в практиката да се водят тези разговори с обективни хора, които ти помагат да се справиш с тези неща, и това е постоянна, постоянна работа.“

Тя също така поясни, че слушателите не трябва да се страхуват от терапията, защото „ние непрекъснато растем, развиваме се и се усъвършенстваме“.

Мишел също така обсъди как в началото на брака си са научили, че не могат да се променят една друга.

„Разбрах, че нямам контрол над него, точно както той няма контрол над мен“, каза тя. „Затова нека аз си върша работата, а той да върши нашата и заедно ще се обединим като пълноценни хора.“

Тя също така подчерта колко е важно хората да се съсредоточат върху самоусъвършенстването и „да се чувстват добре в себе си“.

Michelle Obama reveals she and Barack have attended couples therapy: Our marriage ‘is constant work’ https://t.co/UOu5YEY6KD pic.twitter.com/dU3qkQldwV — Page Six (@PageSix) January 21, 2026

„Започнете да работите върху здравето си“, посъветва бизнесдамата. „Започнете да се чувствате силни в себе си. Започнете да практикувате самочувствие. Започнете да работите върху изграждането на взаимоотношенията и приятелствата си.“

„Работи върху това да бъдеш възможно най-цялостна, защото не можеш да контролираш кой ще те обича, кой ще те харесва, кой ще ти дава работа, кой ще те вижда по начина, по който искаш да бъдеш видян, защото всеки има свои собствени неща“, продължи тя.

Част от посланието на Мишел беше да призове слушателите да се съсредоточат върху това да станат „по-уверени личности“, вместо да се определят според мнението на другите хора.

Michelle Obama shared how she navigated the constant conversation surrounding her looks and fashion choices while serving as First Lady alongside her husband and former President Barack Obama. https://t.co/Ej4pThaVLu pic.twitter.com/BcMRk0td2e — E! News (@enews) January 21, 2026

Авторът на „Becoming“ и Барак се запознават за първи път в адвокатска кантора в края на 80-те години на миналия век.

По това време Мишел е назначена да бъде негов ментор, преди връзката им да се превърне в романтична.

Двойката сключи брак през 1992 г. и се радва на две дъщери : Малия, на 27 години, и Саша, на 24 години.

Миналата година Барак и Мишел избегнаха слуховете за раздяла, след като последната се отказа да присъства на няколко публични събития, включително погребението на президента Джими Картър и встъпването в длъжност на президента Тръмп, и двете през януари 2025 г.

Въпреки това, вътрешен човек каза пред Page Six, че Мишел „се е оттеглила“ от Вашингтон, след като е напуснала Белия дом през януари 2017 г.