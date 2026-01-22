NYT: Училищата в окупирана Украйна целят да превърнат децата в руски националисти

В средата на един октомврийски следобед, шестима руски войници с балаклави нахлуха в апартамент в окупирана Южна Украйна. „Ходиш ли на училище?“, попита единият Ксения, която тогава беше на 15 г.

„Да, но сега съм болна“, излъга тя.

Войниците конфискуваха телефона и лаптопа на Ксения, каза тя, и арестуваха нейния доведен баща по подозрение в проукраински възгледи. Те я принудиха да прекрати бойкота си на рускоезично училище, каза тя – училище, което тя описа като изискващо учениците да слушат руския национален химн, да гледат „документални филми“, представящи Русия като спасител на Украйна, и да посещават часове по руски патриотизъм, предаде The New York Times.

"Щяха да ме принудят да се бия срещу Украйна"

„Учителите ни казаха, че е много важно да подкрепяте своята страна“, каза тя. Те имаха предвид Русия, която беше нахлула в нейната страна и арестувала членове на семейството ѝ.

Милитаризмът и руският шовинизъм са определящи характеристики на образователната система, която Москва наложи на окупираната територия в Украйна през почти четирите години война, според експерти по образование, правозащитни групи и родители, както и дузина деца, интервюирани от "The New York Times", които са посещавали часовете. Експертите и правозащитните групи твърдят, че целта е да се русифицират децата, заличавайки тяхната украинска културна и езикова идентичност.

Заплахи и мъчения: В духа на руската държавна пропаганда

„Русификацията е толкова всеобхватна и токсична, че децата вярват в нея“, каза Катерина Рашевска, експерт по международно право в Регионалния център за човешки права, украинска неправителствена група.

Децата и родителите бяха интервюирани, след като се бяха върнали в неокупирана Украйна; техните фамилии не се използват в тази статия, защото почти всички все още имат роднини в окупираните райони, които биха били изложени на риск от преследване, ако пълните имена на децата бяха публично оповестени.

Как Русия "възпитава" нови руснаци

Хората, които бягат на контролирана от Украйна територия, пристигат в малък, но постоянен поток, като минават през Русия, през Беларус и след това до отдалечен граничен пункт в село Доманово, в северозападния край на Украйна. Това е обиколно пътуване от стотици километри, често извървявано отчасти пеша.

Украинците, които предприемат пътуването, трябва да преодолеят бюрократични препятствия, понякога измисляйки истории за болни роднини, които трябва да посетят. Те също така трябва да преминат през страшните „филтрационни“ лагери, където руските власти ги разпитват, регистрират и понякога задържат, решавайки дали могат да напуснат.

Десетки деца се появяват всеки месец на граничния пункт, много от тях тийнейджъри, пътуващи сами, както направи Ксения, според украински организации, които помагат на деца от окупираните територии.

„Руснаците се опитват да забранят празниците ни“

Яна, на 17 години, наскоро мина сама през контролния пункт, уплашена и изтощена. Тя беше оставила родителите си в окупирана територия, отне ѝ четири дни да извърви пътя.

„Украйна няма да се върне, затова преминаваме към руски“, казаха учителите в първия учебен ден.

Като окупационна сила, Русия е задължена по силата на договори, които е подписала, да поддържа съществуващата идентичност, традиции и образование на децата, каза Даниел Бел, ръководител на Мисията за наблюдение на правата на човека на ООН в Украйна, в писмен коментар за "The New York Times". Русия е нарушила тези задължения, каза тя.

ООН : Русия сее страх, задържания и изтезания в Украйна

Яна каза, че учителите показвали руски филми от Втората световна война и снимали учениците, докато ги гледали, документирайки участието им. Тя не харесвала да бъде снимана от руснаците, но нямала избор. Тя каза, че се е опитвала да не слуша филмите.

Един ден, каза тя, на всички деца без руски паспорти е било наредено да се качат в автобус и са били откарани до офис, за да им бъдат издадени паспорти.

На децата многократно се повтаря, че Русия е изиграла героична роля в борбата с фашизма през Втората световна война и че войната срещу Украйна е продължение на тази борба – послание, предавано и в училищата в самата Русия.

19-годишна жена от руски окупирания Лугански регион на Украйна, която сега живее в Киев, каза, че на учениците у дома е било казано, че в Украйна има нацистки режим като този на Хитлер – едно от фалшивите твърдения на Кремъл, оправдаващи инвазията.

Олга, на 18 години, си спомни повтаряща се домашна задача – да гледа пресконференциите на президента Владимир В. Путин и да си прави селфи с екрана на лаптопа на заден план, така че лицето на руския лидер също да е видимо. Задачата е била изпълнена чрез качване на снимката на уебсайта на училището.

Някои родители в окупираните територии се опитват да държат децата си извън училищата, като ги обучават вкъщи или ги записват в онлайн украински програми, но руските власти са заплашили да отнемат родителските права за това, казват родители и правозащитни групи, които разговаряха с "The Times".

Тетьяна, на 37 години, която избяга през беларуската граница с двете си дъщери миналия месец, каза, че полицията е дошла в дома ѝ и е заплашила да отнеме децата ѝ, ако не започнат да посещават училище.

Друга жена, която също се казва Тетьяна и е преминала наскоро, каза, че е избягала с дъщеря си Мария, на 8 години, и сина си Олексий, на 18 години, след като местните власти са се обадили с предупреждение, че ще ѝ отнемат децата.

Тя добави, че се страхува и Олексий да не бъде мобилизиран в руската армия.

От учениците се изисква да посещават курсове по руска военна история, според интервютата. Учебната програма съдържа и задължителни елементи като „Важни разговори“, които са прокремълски дискусии по актуални събития, и „Уроци по смелост“, за героични постъпки на руски войници.

Те започват още в първи клас, каза Олександра, на 36 години, която е живяла в руски окупирания Крим до октомври със съпруга си Дейвид и двамата си сина, на 9 и 11 години. Всеки понеделник нейните момчета са имали урок по „Важни разговори“, каза тя.

„Децата ми бяха учени да рисуват танкове вместо обичайните неща“, каза Олександра. „Те също маршируваха в училищния двор.“

Учителите разпитвали децата ѝ за отношението им към бойните действия в Украйна, каза тя. Подозирала, че разпитът цели да определи политическите възгледи на родителите. „Започнахме да чувстваме, че рано или късно ще дойдат в дома ни“, каза тя.

„Трябва или да сте на една и съща вълна с руснаците, или да си тръгнете“, добави тя.

Училищата записват деца още от първи клас в клуб „Млада армия“, чиито членове носят униформи във военен стил, казват експерти. Има и клубове за деца към полицията и службите за спешна помощ, със собствени униформи.

Изследване, публикувано през септември от Лабораторията за хуманитарни изследвания към Йейлското училище за обществено здраве, документира поне 210 обекта в Русия и в окупираните райони с училищни програми, където украински деца са били обучавани по руски националистически учебни програми или военно обучение.

Някои деца се опитват да се съпротивляват на пропагандата, докато други са привлечени от нея. Това може да зависи от „различните условия и нивото на опасност, където са били“, каза Олена Розвадовска, основател на благотворителната организация "Гласове на децата" (Voices of Children), която предоставя психологическа подкрепа на деца, завърнали се от окупация. Децата търсят безопасност, като се приспособяват, каза тя.

„Честно казано, когато толкова много възрастни около мен казваха, че Украйна е започнала войната, аз започнах да им вярвам“, каза Данило, на 16 години, който е прекарал шест месеца в руски детски лагер и училище.

Той е живял със семейството си в южния град Херсон, който руските сили превзеха през 2022 г. и който Украйна си върна по-късно същата година. Докато Херсон все още е бил под руски контрол, когато е бил на 13 години, властите го изпратили в лагера в Крим. Скоро след това Украйна пое контрол над Херсон, оставяйки Данило в лагера от другата страна на фронтовата линия. Той остана там шест месеца, докато майка му не го измъкна.

Всяка сутрин в лагера той слушал руския национален химн, стоейки мирно, каза той. Всеки път, когато лагерът имал посетители, Данило и другите деца марширували през двора, за да ги посрещнат, скандирайки: „Напред, Русия!“