Тръмп учреди "Съвета за мир" в Давос

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп подписа в Давос хартата на т.нар. „Съвет за мир“, който той представя като структура за разрешаване на международни конфликти, заедно с други учредители на инициативата.

„Поздравления, г-н президент. Хартата вече е в пълна сила и Съветът за мир вече е официална международна организация“, заяви прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит по време на церемонията.

Тръмп откри събитието с реч, насочена основно към вътрешната политика на САЩ, като се похвали с икономическия растеж на страната в компанията на по-малко от 20 държавни ръководители. „Имаме силен мандат у дома. Икономиката на САЩ процъфтява. Когато Америка процъфтява, целият свят процъфтява“, заяви той.

Американският президент очерта оптимистична картина и във външнополитически план, като твърди, че светът е „по-мирен“, отколкото преди неговото управление. По думите му „Съветът за мир“ вече е започнал работа и „функционира отлично“, а целта му е да допринесе за постигането на траен мир, включително в Ивицата Газа.

„Имаме малки огнища на напрежение, които ще бъдат потушени, но те са малки“, каза Тръмп и увери, че войната на Израел в Газа „на практика е към края си“.

Тръмп покани Радев в елитния Съвет за мир

В същото време той отправи остри предупреждения към „Хамас“, като описа членовете на движението като хора, „родени с пушки в ръцете си“, и заяви, че групировката трябва да се разоръжи съгласно условията на примирието. „Те трябва да се откажат от оръжията си. Ако не го направят, това ще бъде краят им“, подчерта Тръмп.

По време на церемонията президентът представи и състава на „Съвета за мир“, който включва ограничен брой от европейските съюзници. Сред представителите на Европа бяха българският премиер Росен Желязков и президентът на Косово Вьоса Османи.

Trump officially signs Board of Peace charter in Davos



World leaders then joined one 🅱️y one to sign the founding document



Karoline Leavitt invited all leaders to gather around the President



Trump signed inaugural resolution activating Gaza mandate per UN Security Council pic.twitter.com/XQjspYGftL — Boi Agent One (@boiagentone) January 22, 2026

„Харесвам тази група. Харесвам всеки един от тях. Обикновено има двама или трима, които не харесвам, но тук не виждам такива“, заяви той.

Тръмп посочи, че новата структура трябва да работи „в сътрудничество“ с ООН, въпреки критиките му към световната организация. „ООН има огромен потенциал, но не го използва“, каза той и добави, че при конфликтите, които твърди, че е прекратил, не е разчитал на посредничеството на организацията. Според него комбинацията между „Съвета за мир“ и ООН може да доведе до „нещо наистина уникално за света“.

Тръмп: Много съм развълнуван за този момент

Тръмп заяви, че в момента има „мир в Близкия изток“ и отново повтори твърдението си, че е сложил край на осем войни. Той добави, че „още една ще бъде уредена съвсем скоро“, визирайки войната между Русия и Украйна. Тръмп я определи като тази, която мислел, „че ще бъде лесна“, но се е оказала най-трудната. Американският президент посочи, че през миналия месец са загинали 29 000 души, предимно войници, като определи броя на жертвите за „ужасяващ“.

Тръмп допълни, че в мирните преговори се постига „много напредък“, повтаряйки позицията на специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф.

Междувременно финансовите пазари реагираха положително на по-помирителния тон на Тръмп по отношение на Гренландия. Европейските борси отчетоха ръст, а фючърсите на основните американски индекси също се повишиха. Паневропейският индекс STOXX Europe 600 нарасна с 1,2%, докато индексът OMX Copenhagen 20 се повиши с 2,3%.

Ръстът дойде след като Тръмп заяви в Давос, че няма да използва сила, за да поеме контрол над Гренландия, и обяви, че е постигната „рамка за бъдещо споразумение“ след среща с генералния секретар на НАТО. Президентът също така отмени митата, които по-рано заплаши да наложи.

„Апетитът към риска определено се върна след обратния завой на Тръмп“, коментира пред Си Ен Ен анализаторът Нийл Уилсън от платформата Saxo Markets, определяйки ситуацията като класически пример за т.нар. стратегия „Trump Always Chickens Out“.