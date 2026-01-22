Свят

Навроцки: Напрежението около Гренландия не означава, че сме забравили за Украйна

Навроцки подчерта, че Съединените щати са най-важният съюзник на Полша

22 януари 2026, 12:15
Източник: БТА

Н апрежението около Гренландия не означава, че сме забравили за войната на Русия срещу Украйна, подчерта президентът на Полша Карол Навроцки в сряда по време на Световния икономически форум в Давос, Швейцария.

Навроцки говори в дискусионен панел, посветен на отбраната на Европа, в който участваха генералният секретар на НАТО Марк Рюте и президентът на Финландия Александър Стъб, посочва European Newsroom.

Според оценката на полския президент Европейският съюз има "сериозни проблеми" със способността да осигури собствената си сигурност независимо и се нуждае от натиск от страна на Доналд Тръмп. Той припомни, че именно Тръмп миналата година по време на срещата на върха на НАТО в Хага оказа натиск върху европейските съюзници да увеличат разходите за отбрана.

Навроцки подчерта, че Съединените щати са най-важният съюзник на Полша, акцентирайки върху значението на страната за сигурността на НАТО и на Европа като цяло. Той оцени, че въпреки напрежението около Гренландия, Северноатлантическият алианс остава стабилен.

"Солидарността в Европа е необходима, но също толкова необходимо е да се изградят добри трансатлантически отношения", каза той.

Президентът изрази надежда, че въпросът с Гренландия ще бъде разрешен по дипломатически път. Той подчерта, че напрежението около острова не означава, че сме забравили за войната на Русия срещу Украйна, която той определи като най-важния актуален въпрос за Полша, източното крило на НАТО и "цялата свободна световна общност".

Рюте в Давос: Европа е в безопасност, но фокусът на НАТО трябва да остане върху Украйна

"Все още усещаме заплахата от Русия, ние сме в средата на хибридна война", напомни Навроцки. Той също така оцени, че "бавно се доближаваме до мир в Украйна".

Навроцки изрази надежда, че "никога няма да се наложи да отговаряме на този въпрос" (поставен в заглавието на панела: може ли Европа да се защити - бел.ред.) в контекста на кинетична война.

"Украйна трябва да бъде приоритет номер едно. Тя е от ключово значение за сигурността на Европа и на Съединените щати", каза генералният секретар на НАТО Марк Рюте. "Наистина се притеснявам, че можем да загубим и че украинците няма да разполагат с достатъчен брой противоракетни системи за самозащита", добави той.

Холандецът съобщи, че зад кулисите се води работа във връзка с напрежението между САЩ и европейските им съюзници по повод изискванията на Тръмп за присвояване на Гренландия.

Според него "Тръмп и други лидери" са прави и НАТО трябва да направи повече, за да защити Арктика от влиянието на Русия и Китай. "Работим по съвместната защита на арктическия регион", увери той.

Генералният секретар на НАТО заяви, че единственият начин за разрешаване на ситуацията, свързана с заплахите на Тръмп за анексията на Гренландия, е "обмислената дипломация".

