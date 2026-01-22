Навроцки: Напрежението около Гренландия не означава, че сме забравили за Украйна

Н апрежението около Гренландия не означава, че сме забравили за войната на Русия срещу Украйна, подчерта президентът на Полша Карол Навроцки в сряда по време на Световния икономически форум в Давос, Швейцария.

Навроцки говори в дискусионен панел, посветен на отбраната на Европа, в който участваха генералният секретар на НАТО Марк Рюте и президентът на Финландия Александър Стъб, посочва European Newsroom .

Според оценката на полския президент Европейският съюз има "сериозни проблеми" със способността да осигури собствената си сигурност независимо и се нуждае от натиск от страна на Доналд Тръмп. Той припомни, че именно Тръмп миналата година по време на срещата на върха на НАТО в Хага оказа натиск върху европейските съюзници да увеличат разходите за отбрана.

Навроцки подчерта, че Съединените щати са най-важният съюзник на Полша, акцентирайки върху значението на страната за сигурността на НАТО и на Европа като цяло. Той оцени, че въпреки напрежението около Гренландия, Северноатлантическият алианс остава стабилен.

Speaking at Davos, NATO chief Mark Rutte credits Donald Trump with forcing European governments to raise defence spending.



"Without Donald Trump, this would never have happened."



"He has forced us in Europe to step up, to face the consequences that we have to take care more of… pic.twitter.com/pMNfA8Ahrh — Wide Awake Media (@wideawake_media) January 21, 2026

"Солидарността в Европа е необходима, но също толкова необходимо е да се изградят добри трансатлантически отношения", каза той.

Президентът изрази надежда, че въпросът с Гренландия ще бъде разрешен по дипломатически път. Той подчерта, че напрежението около острова не означава, че сме забравили за войната на Русия срещу Украйна, която той определи като най-важния актуален въпрос за Полша, източното крило на НАТО и "цялата свободна световна общност".

"Все още усещаме заплахата от Русия, ние сме в средата на хибридна война", напомни Навроцки. Той също така оцени, че "бавно се доближаваме до мир в Украйна".

Навроцки изрази надежда, че "никога няма да се наложи да отговаряме на този въпрос" (поставен в заглавието на панела: може ли Европа да се защити - бел.ред.) в контекста на кинетична война.

"Украйна трябва да бъде приоритет номер едно. Тя е от ключово значение за сигурността на Европа и на Съединените щати", каза генералният секретар на НАТО Марк Рюте. "Наистина се притеснявам, че можем да загубим и че украинците няма да разполагат с достатъчен брой противоракетни системи за самозащита", добави той.

Холандецът съобщи, че зад кулисите се води работа във връзка с напрежението между САЩ и европейските им съюзници по повод изискванията на Тръмп за присвояване на Гренландия.

Според него "Тръмп и други лидери" са прави и НАТО трябва да направи повече, за да защити Арктика от влиянието на Русия и Китай. "Работим по съвместната защита на арктическия регион", увери той.

Генералният секретар на НАТО заяви, че единственият начин за разрешаване на ситуацията, свързана с заплахите на Тръмп за анексията на Гренландия, е "обмислената дипломация".