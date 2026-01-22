Уиткоф: В мирните преговори за Украйна остана само един въпрос, който трябва да се реши

Путин: Това, което се случва с Гренландия, изобщо не ни засяга

Тръмп след разговорите в Давос: Споразумението за Гренландия ще бъде вечно

Ръст на пазарите след оттеглянето на заплахите на Тръмп към Гренландия

„Ако не сте на масата, сте в менюто“ - Канада се опълчи на Тръмп заради Гренландия и края на световния ред

Ще видим ли някога срамния танц на Виктория Бекъм от сватбата на сина ѝ

В САЩ „трябва да се бие тревога“: Почти 90% от възрастните имат форма на тази „тиха болест“

А мериканският специален пратеник Стив Уиткоф заяви, че е постигнат "голям напредък" в мирните преговори за Украйна, както и че е останал само един последен въпрос, който трябва да се реши, предаде Ройтерс.

(*Във видеото: Войната в Украйна: Какви са резултатите от срещите на "коалицията на желаещите")

САЩ проведоха разговори с Русия, както и отделно с Киев и с европейски лидери, на които са обсъдили различни варианти на план за прекратяване на войната в Украйна, но въпреки многократните обещания на президента Доналд Тръмп за сключване на споразумение такова все още не е постигнато.

Путин се среща с Уиткоф и Кушнер за Украйна и замразени активи

"Ако и двете страни искат да решат този въпрос, то той ще бъде решен", каза Уиткоф в кулоарите на Световния икономически форум в Давос. "Смятам, че сме постигнали голям напредък", добави той.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред делегатите на форума в Давос, че лидерите на Русия и Украйна трябва да са "глупави", за да не се съгласят и не постигнат споразумение.

Уиткоф каза още, че по-късно през деня ще отпътува за Москва.

Той направи изявлението си по време на работна закуска, на която се дискутираше бъдещето на Украйна, с участието на генералния секретар на НАТО Марк Рюте и президента на Финландия Александер Стуб.

Рюте изрази увереност, че Тръмп е ангажиран с независимостта и суверенитета на Украйна.

"Никога не съм се съмнявал в това", каза той. "Не бива да изпускаме Украйна от поглед", добави Рюте.