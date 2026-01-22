В САЩ „трябва да се бие тревога“: Почти 90% от възрастните имат форма на тази „тиха болест“

Путин: Това, което се случва с Гренландия, изобщо не ни засяга

С мъртните случаи от сърдечни заболявания и инсулт в САЩ намаляват, но се разпространява тиха здравна заплаха, която застрашава милиони. Всъщност проблемът е толкова сериозен, че състоянието получи своя собствена глава в актуализираната статистика на Американската сърдечна асоциация (AHA) за 2026 г., публикувана в сряда, цитирани от The Post .

Цифрите рисуват мрачна картина: близо 90% от възрастните американци имат поне някаква форма на това често скрито, но смъртоносно заболяване. Още по-тревожно е, че над 80% от младите и хората на средна възраст вече показват ранни предупредителни признаци.

„Тези цифри трябва да бият тревога, особено сред младите хора, защото това е моментна снимка на нашето бъдеще“, казва д-р Садия С. Хан, кардиолог в Медицинския факултет „Файнберг“ към Северозападния университет.

Какво е CKM синдром?

Състоянието, наречено кардиоваскуларно-бъбречно-метаболитен синдром (CKM), не е единична болест, а опасна верижна реакция в тялото. То свързва сърдечните заболявания, бъбречните заболявания, диабета и затлъстяването, като всеки проблем влошава останалите.

„Тъй като в реалния живот тези състояния не се появяват изолирано, третирането им поотделно представлява пропусната възможност“, обяснява д-р Хан. Дефинирането на CKM като единен синдром позволява по-ранен скрининг и координирана грижа между лични лекари, кардиолози, нефролози и ендокринолози.

Тревожната статистика

Лекарите определят CKM чрез група рискови фактори:

Високо кръвно налягане;

Високи триглицериди и нездравословни нива на холестерол;

Висока кръвна захар;

Нарушена бъбречна функция;

Наднормено тегло или затлъстяване.

Данните за периода 2021–2023 г. показват негативни тенденции:

Високо кръвно налягане: 125,9 милиона възрастни (47,3% от населението).

Диабет: Почти 29,5 милиона диагностицирани, като по-малко от половината от лекуваните за тип 2 имат контрол над състоянието си.

Детско затлъстяване: Нараства от 25,4% на 28,1% сред децата и тийнейджърите (2–19 г.).

Сърдечносъдови заболявания: Около половината от възрастните имат някаква форма, като те остават водеща причина за смърт (над 915 000 смъртни случая през 2023 г.).

Пътят към спасението: „Life’s Essential 8“

Въпреки черните прогнози, експертите подчертават, че не е твърде късно. Основното оръжие е наръчникът на AHA, наречен „Life’s Essential 8“, който се фокусира върху четири навика и четири здравни фактора:

Четири ключови навика:

По-добро хранене;

Повече движение;

Спиране на тютюнопушенето;

Достатъчно сън.

Четири критични фактора:

Управление на теглото;

Контрол на холестерола;

Регулиране на кръвната захар;

Поддържане на здравословно кръвно налягане.

Проучванията показват, че хората с високи резултати по тези осем показателя имат 74% по-нисък риск от инфаркт и инсулт. Изчислява се, че ако тези насоки се спазват, до 40% от годишните смъртни случаи в САЩ биха могли да бъдат предотвратени.

В момента обаче само 1 на всеки 4 възрастни отговаря на националните насоки за физическа активност (150 минути седмично), а при децата ситуацията е още по-лоша – едва 1 на всеки 5 изпълнява препоръчителните 60 минути движение на ден.

„Превенцията е нашият най-мощен инструмент“, подчертава д-р Хан. „Колкото по-скоро започнем, толкова повече животи можем да спасим.“