10 заплахи, които могат да унищожат човечеството: Черният списък на СЗО

П рез 21-ви век светът е изправен пред предизвикателства, които подкопават здравето на милиарди хора. Разгледахме 10 проблема, които според СЗО биха могли да унищожат човечеството, ако не бъдат лекувани.

(Във видеото: СЗО: Преработените месни продукти могат да причинят рак)

През 2019 г. Световната здравна организация публикува списък с най-големите глобални заплахи за здравето, изискващи спешно внимание и координирани международни действия. Организацията разработи петгодишен стратегически план за справяне с тези проблеми, но след това пандемията от коронавирус удари. През 2024 г. организацията призна, че напредъкът в общественото здравеопазване се е забавил и благосъстоянието на хората все още е под въпрос.

Какво може да се направи

СЗО предлага страните да работят в няколко ключови области:

укрепване на здравните системи и системите за първична медицинска помощ;

увеличаване на обхвата на ваксинацията;

наблюдение на антибиотичната резистентност и контрол на употребата на лекарства;

разширяване на програмите за борба с незаразните заболявания;

внедряване на системи за ранно предупреждение и реагиране при пандемии.

Хората също могат да повлияят на тези заплахи. За да намалите лично рисковете, е необходимо:

поддържайте хигиена и се подлагайте на редовни медицински прегледи;

ваксинирайте се съгласно препоръките;

водете активен начин на живот и следете диетата си;

откажете се от тютюнопушенето и пиенето на алкохол;

приемайте антибиотици само по лекарско предписание;

подкрепят инициативи за намаляване на замърсяването на въздуха.

Замърсяване на въздуха и изменение на климата

СЗО определя замърсяването на въздуха като най-сериозната екологична опасност за здравето. Всяка година приблизително 7 милиона души умират преждевременно поради частици, които увреждат белите дробове, сърцето и мозъка.

Замърсяването на въздуха също допринася за изменението на климата, което изостря заболяванията, причинява екстремни метеорологични явления и влошава условията на живот в уязвимите региони.

Незаразни болести

Те включват сърдечно-съдови заболявания, рак и диабет, които са причина за над 70% от всички смъртни случаи в световен мащаб. Пет ключови фактора допринасят за незаразните заболявания: тютюнопушене, физическа неактивност, злоупотреба с алкохол, нездравословно хранене и замърсяване на въздуха.

Психичните разстройства са отделна категория . Според статистиката , един на всеки седем души по света има проблеми с психичното здраве. Най-често срещаните са депресия, тревожно разстройство, шизофрения, посттравматично стресово разстройство, биполярно разстройство и хранителни разстройства (анорексия, булимия и други). Тези състояния нарушават качеството на живот и увеличават риска от самоубийство.

Грип

СЗО смята, че пандемията от грип е сигурна, но въпросът е кога. Нов, слабо контролиран вирусен щам може да се появи във всеки един момент и здравните системи трябва да бъдат подготвени за бърза диагностика, защита и лечение.

Лоши условия на живот

В бедните региони, опустошени от конфликти, природни бедствия и недостиг на храна, здравните системи са недоразвити. Повече от 1,6 милиарда души живеят в условия, при които достъпът до основни здравни грижи е ограничен или несъществуващ. Организацията нарича тези райони крехки и нестабилни. Това изостря разпространението на болести и усложнява реагирането на огнища на опасни инфекции.

Резистентност към антибиотици

Антимикробната резистентност е тревожна. Тя може да върне човечеството във време, когато простите инфекции бяха фатални, а хирургията и химиотерапията - рискови.

Лекарствената резистентност се причинява от неоправданата употреба на антибиотици при хора и животни, включително в хранителната промишленост и в околната среда. Ако тази тенденция продължи, антибиотичната резистентност ще убие 10 милиона души до 2050 г.

Ебола

Това е рядка, но силно опасна инфекция с висок епидемичен потенциал. Причинява се от вируси от рода Orthoebolavirus. Най-добре проученият вирус е Ебола , но съществуват и вирусите Судан и Бундибуджо . Тези вируси циркулират само в африканските страни, но има възможност за внос на европейския континент. Такива изолирани случаи вече са се случвали.

Ебола се предава чрез кръв и телесни течности. Смъртността достига 90%. Налични са ваксини и лекарства за вируса Ебола, а леченията за вирусите Судан и Бундибуджо все още са в процес на разработка .

Епидемиите от вируса Ебола в африканските страни през 2019-2025 г. показаха колко крехка може да бъде глобалната здравна сигурност. СЗО смята, че са необходими засилено наблюдение, бърза диагностика и международна координация, за да се предотврати разпространението на вирусите.

Слаба първична здравна помощ

В много страни първичната здравна помощ, която би трябвало да бъде първата линия на защита на общественото здраве, или липсва, или е слабо развита. Без нея здравните системи не са в състояние ефективно да предотвратяват и лекуват заболявания. Това се отнася не само до недостиг на легла и лекарства, но и до недостиг на персонал.

Отказ от ваксинация

Въпреки наличието на ваксини, някои хора отказват да ваксинират себе си и децата си, въпреки че няма причина за това. Това дава шанс на потисканите и контролирани преди това инфекции да се възродят. СЗО нарича антиваксиниращите една от най-големите заплахи за човечеството. Миналогодишните огнища на морбили в САЩ и Русия доказаха, че инфекциите, забравени от десетилетия, не са изчезнали и все още са смъртоносни.

Денга треска и тропически болести

Денга, предавана от комари Aedes aegypti и Aedes albopictus , заплашва приблизително 40% от населението на света. Годишно се регистрират до 400 милиона случая . Тези комари обитават тропически и субтропичен климат. Урбанизацията и изменението на климата обаче разширяват местообитанието им и допринасят за разпространението на денга.

ХИВ/СПИН

Въпреки напредъка в диагностиката и лечението, вирусът на човешката имунна недостатъчност остава сериозен проблем. Според световната статистика приблизително 40 милиона души живеят с ХИВ. Само през 2024 г. 1,3 милиона души са били заразени с вируса. Положението в бедните страни, където достъпът до превенция и лечение е ограничен, е обезпокоително.

В крайна сметка: здравословните проблеми могат да унищожат човечеството

Неравномерното развитие на здравеопазването и социалните и икономически неравенства заплашват живота и здравето на хората. Замърсяването на въздуха, резистентността към антибиотици и разпространението на опасни вируси се изострят от изменението на климата и демографските процеси, докато слабите системи за първична медицинска помощ и колебанието във ваксинацията изострят последствията. За да се справи с тези заплахи, СЗО препоръчва държавите да укрепят своите здравни системи и да разширят програмите си за контрол на заболяванията, а хората да възприемат здравословен начин на живот, да се ваксинират и да приемат лекарства само по лекарско предписание.