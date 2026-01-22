Свят

Ръст на пазарите след оттеглянето на заплахите на Тръмп към Гренландия

Aмериканската борса отбеляза най-големия си еднодневен спад от месеци

22 януари 2026, 09:28
Временният президент на Венецуела на историческа визита в САЩ

Временният президент на Венецуела на историческа визита в САЩ
Тръмп след разговорите в Давос: Споразумението за Гренландия ще бъде вечно

Тръмп след разговорите в Давос: Споразумението за Гренландия ще бъде вечно
Атина под вода - проливни дъждове взеха две жертви в Гърция

Атина под вода - проливни дъждове взеха две жертви в Гърция
Путин: Това, което се случва с Гренландия, изобщо не ни засяга

Путин: Това, което се случва с Гренландия, изобщо не ни засяга
Иран: Зомби режим с умираща идеология и умираща икономика

Иран: Зомби режим с умираща идеология и умираща икономика
Обрат, Тръмп няма да налага мита на несъгласните за Гренландия

Обрат, Тръмп няма да налага мита на несъгласните за Гренландия
„Катарският джет изглежда по-добре“: Прессекретарят на Белия дом се пошегува с аварията на „Еър Форс 1“

„Катарският джет изглежда по-добре“: Прессекретарят на Белия дом се пошегува с аварията на „Еър Форс 1“
Кризата с Гренландия засенчва Украйна в Давос

Кризата с Гренландия засенчва Украйна в Давос

И ндексите на "Уолстрийт" се повишиха, веднага след като Доналд Тръмп оттегли заплахите да завземе Гренландия със сила и да наложи наказателни мита на 8 европейски държави. Това стана, само 24 часа след като американската борса отбеляза най-големия си еднодневен спад от месеци, като реакция на изказванията на държавния глава на САЩ, съобщи NOVA.

Не е ясно дали американският президент е сменил позицията си заради негативната реакция на пазарите. Тръмп я спомена в речта си в Давос, което кара анализатори да смятат, че може да му е повлияла.

Друг фактор може да са били настроенията в американското общество. Повечето американци са против анексирането на Гренландия, сочат проучванията, а идеята да бъде завладяна със сила не се харесва на 86% от анкетираните.

„Знаем, че президентът Тръмп е много добре запознат с движението на пазарите и иска управлението му да съвпада с ръст на индексите. Той е много горд с това. Може да се каже, че сега видяхме по-малко екстремна версия на същото нещо, което наблюдавахме след "Деня на освобождението" и обявяването на митата. Видяхме това отдръпване на пазара на облигации заради Гренландия. Още днес чуваме, че няма да бъде завземана със сила“, заяви Лиз Милър, основателка на инвеститорска компания от САЩ.

Източник: NOVA    
Уолстрийт Доналд Тръмп Гренландия наказателни мита американска борса спад на индексите оттегляне на заплахи обществено мнение пазарни реакции Лиз Милър
Последвайте ни

По темата

Радев: Готови сме и можем да претворим волята за промяна в дела

Радев: Готови сме и можем да претворим волята за промяна в дела

Европа неохотно реши: Американците вече са лошите

Европа неохотно реши: Американците вече са лошите

Снимки на спящи полицаи в метрото: Общински съветник иска спешна проверка

Снимки на спящи полицаи в метрото: Общински съветник иска спешна проверка

Путин: Това, което се случва с Гренландия, изобщо не ни засяга

Путин: Това, което се случва с Гренландия, изобщо не ни засяга

Новите инвалидни пенсии повече от тези за стаж и възраст

Новите инвалидни пенсии повече от тези за стаж и възраст

pariteni.bg
10 новогодишни късмета за котки

10 новогодишни късмета за котки

dogsandcats.bg
Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.
Ексклузивно

Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.

Преди 22 часа
<p>Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци</p>
Ексклузивно

Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци

Преди 22 часа
21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света
Ексклузивно

21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света

Преди 1 ден
<p>Кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой има имен ден днес

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Путин се среща с Уиткоф и Кушнер за Украйна и замразени активи

Путин се среща с Уиткоф и Кушнер за Украйна и замразени активи

Свят Преди 19 минути

Путин каза, че руското външно министерство е било инструктирано да разгледа поканата на президента Доналд Тръмп да се присъедини към предложения от него Съвет на мира

Тръмп ще се срещне със Зеленски в Давос на 22 януари

Тръмп ще се срещне със Зеленски в Давос на 22 януари

Свят Преди 24 минути

След като първоначално каза, че срещата ще се състои на 21 януари, по-късно коригиран доклад на пресгрупата на Белия дом уточни, че Тръмп е имал предвид ден по-късно

Снимката е илюстративна

„Внимавайте с рестото: Как търговци ни ощетяват заради еврото

България Преди 35 минути

<p>&quot;Край на паниката&quot;: Цените на имотите&nbsp;спират да растат двуцифрено през 2026 г.</p>

Идва краят на "паническите" покупки на жилища в България, двуцифрените ръстове на цените на имотите спират през 2026 г.

Пари Преди 41 минути

Това прогнозира главният анализатор на Националния регистър за ново строителство и реконструкции

Пожар в търговски център в Пакистан взе 55 жертви

Пожар в търговски център в Пакистан взе 55 жертви

Свят Преди 45 минути

Най-големият пожар в града от повече от десетилетие избухна късно в събота, 17 януари, в Gul Plaza, триетажна търговска сграда, в която се намират повече от 1200 магазина

"Направо ми вързаха ръцете": Половин година без книжка, след като лекар даде успокоително на шофьор

"Направо ми вързаха ръцете": Половин година без книжка, след като лекар даде успокоително на шофьор

България Преди 58 минути

Билян Сариев е с положителна проба за бензодиазепини

Затвориха прохода Троян-Кърнаре заради обилен снеговалеж

Затвориха прохода Троян-Кърнаре заради обилен снеговалеж

България Преди 1 час

Причината е достигналата до 20 сантиметра снежна покривка в област Смолян

Снимката е илюстративна

Грипната вълна се разширява - и Бургас затвори училищата

България Преди 2 часа

Прекратяват се профилактичните прегледи и имунизациите. Ограничават се свижданията.

<p>Празник е! Кой има имен ден днес</p>

На 22 януари: Почитаме свети апостол Тимотей и преподобномъченика Анастасий Персиец

Любопитно Преди 2 часа

Ето за кого е специален днешният ден:

Учени откриха ново полезно свойство в доматите

Учени откриха ново полезно свойство в доматите

Любопитно Преди 2 часа

Проучването също така разкри ясни разлики в това кой страда най-много от тежки заболявания на венците

<p>Каква е обстановката в София след снега</p>

105 машини са почиствали снега в София през нощта

България Преди 3 часа

Градският транспорт се движи и към момента навсякъде изпълнява обичайните си маршрути

Какво се случва с червата ви, ако ядете кисело мляко всеки ден?

Какво се случва с червата ви, ако ядете кисело мляко всеки ден?

Любопитно Преди 3 часа

Киселото мляко е ферментирала храна, която често съдържа пробиотици, полезни за храносмилането

Промените в Изборния кодекс влизат за окончателно гласуване в пленарната зала

Промените в Изборния кодекс влизат за окончателно гласуване в пленарната зала

България Преди 3 часа

Очакванията са, че това може да се случи още тази седмицa

<p>&bdquo;Правосъдие за всеки&ldquo; отново на протест срещу Сарафов</p>

„Правосъдие за всеки“ с втори протест срещу Сарафов за денонощие

България Преди 3 часа

В четвъртък демонстрацията ще бъде пред сградата на Висшия съдебен съвет

От Мекзит на Бекзит: Бруклин Бекъм върви по стъпките на принц Хари

От Мекзит на Бекзит: Бруклин Бекъм върви по стъпките на принц Хари

Любопитно Преди 3 часа

Те са синове на най-известните мъже във Великобритания, отгледани в разкош и привилегии

<p>Палеонтолози откриха вкаменелост на змия с крака</p>

Палеонтолози откриха вкаменелост на змия с крака, пренаписваща еволюцията

Свят Преди 3 часа

Високотехнологичните сканирания разкриха детайли, дълго скрити в камъка, включително запазени тазови кости и интересна структура на черепа

Всичко от днес

От мрежата

Как да избера ветеринарен лекар за котката ми

dogsandcats.bg

Как мирише разгонената котка?

dogsandcats.bg
1

Суша и бури - новото нормално в климата

sinoptik.bg
1

Зимата временно отстъпва

sinoptik.bg

Дъщерята на Томи Лий Джоунс е била бременна малко преди смъртта си?

Edna.bg

Честит имен ден! Кои са имениците на 22 януари

Edna.bg

Три клуба от Серия А следят халф на ЦСКА 1948

Gong.bg

Цветомир Найденов с любопитен коментар за бюджетите на Лудогорец, Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948

Gong.bg

Жълт код за снеговалежи в три области в четвъртък

Nova.bg

Общински съветник публикува снимки на спящи полицаи на дежурство в метрото

Nova.bg