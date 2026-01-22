Свят

Гафът на Тръмп, който взриви мрежата: Президентът на САЩ обърка Исландия и Гренландия в Давос

"Аз помагам на Европа, аз помагам на НАТО", каза той

22 януари 2026, 14:23
С оциалните мрежи се напълниха с мемета, след като президентът Доналд Тръмп по погрешка спомена Исландия вместо Гренландия по време на речта си на Световния икономически форум в Давос, пише The New York Times.

Доналд Тръмп в сряда обърка Исландия, северна държава с около 400 000 души, известна с вулкани и ледници, с Гренландия, полуавтономна датска територия, към която той е насочил вниманието си по причини, които той и съветниците му определят като свързани с американската сигурност, достъпа до минерали и "психологическа" необходимост.

В речта си на Световния икономически форум в Давос, Швейцария, Тръмп критикува Европа и представи света като почти изцяло зависим от Съединените щати за мир и просперитет.

"Аз помагам на Европа, аз помагам на НАТО, те ме обичаха," каза той. Всъщност обаче центърът на трансатлантическото напрежение е Гренландия заради многократните заплахи на Тръмп да я превземе.

"Проблемът с НАТО е, че ние ще сме там за тях, 100 процента, но не съм сигурен, че те ще са там за нас", продължи президентът. "Не са там за нас по въпроса с Исландия, това мога да ви кажа. Нашият фондов пазар направи първия спад вчера заради Исландия. Така че Исландия вече ни е струвала много пари." Пазарите спаднаха във вторник заради напрежението около Гренландия.

Тръмп обърка двете държави и ден по-рано, докато говореше пред репортери в Белия дом за 90-ата годишнина от завръщането му на поста. Президентът е заплашвал с високи мита европейски страни, които се изправят между него и опита му за контрол над Гренландия. Например, каза той пред репортери преди пътуването си до Швейцария, "Исландия, без мита, дори нямаше да разговарят с нас по този въпрос."

Източник: The New York Times    
Доналд Тръмп Гренландия Исландия Грешка на Тръмп Мемета Световен икономически форум Давос НАТО Американска сигурност Геополитика
