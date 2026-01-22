Президентът на Финландия: Европа може да се защити сама

П резидентът на Финландия Александър Стуб заяви, че Европа е способна да се защити без Съединените щати по време на Световния икономически форум (WEF) в Давос, Швейцария, в сряда.

Той участва в дискусионен панел за отбранителните способности на Европа заедно с генералния секретар на НАТО Марк Руте и президента на Полша Карол Навроцки.

"Може ли Европа да се защити сама? Моят отговор е категорично да", каза Стуб, като изложи вижданията си за това как би изглеждало НАТО без помощта на САЩ.

Стуб посочи финландската армия като пример. Той подчерта, че Финландия, заедно с Полша, разполага с най-голямата артилерия в Европа, включително далекобойни ракети за земя, море и въздух, пише Yle .

"Може ли финландската армия да се защити при руска атака - да", каза президентът. "Имаме най-голямата военна сила с арктически способности в алианса. Имаме наборна служба. Един милион са я преминали. Можем да мобилизираме 280 000 войници за няколко седмици. Разполагаме с 62 изтребителя F-18."

Стуб подчерта важността както на военните, така и на обществени способности за устойчивост.

"Войни се водят на бойното поле, но се печелят у дома, всички ние трябва да се съсредоточим повече върху комплексната сигурност от гражданската страна", каза той, добавяйки: "Затова имаме граждански укрития за 4,4 милиона финландци", както и запаси, за да се избегнат дефицити на храна, енергия и електричество.

Стуб изрази увереност, че може да бъде намерено дипломатическо решение на кризата около американските изисквания за Гренландия и заплахите за допълнителни мита върху европейските държави, които се противопоставят.

Той използва американска бейзболна метафора, като каза, че "летят извити топки в различни посоки". Въпреки това Стуб добави: "Мисля, че накрая ще намерим изход."

Стуб представлява Финландия в Давос заедно с министъра на външните работи Елина Валтонен (NCP) и министъра на външната търговия и развитието Виле Тавио (Finns).