ЕИБ инвестира 50 млн. евро в първия инфраструктурен фонд за възстановяване на Украйна

Фондът Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I ще подкрепя проекти в енергетиката, транспорта и цифровата инфраструктура на страната

22 януари 2026, 13:14
ЕИБ инвестира 50 млн. евро в първия инфраструктурен фонд за възстановяване на Украйна
Източник: iStock

Е вропейската инвестиционна банка (ЕИБ) подписа ангажимент за 50 млн. евро в Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I (ADUIF). Това е първият специализиран инфраструктурен фонд за Украйна, създаден да мобилизира частен капитал за възстановяване и дългосрочна реконструкция на страната, съобщиха от банката на Световния икономически форум в Давос.

Фондът, управляван от съвместно предприятие между Amber Infrastructure и Dragon Capital, ще инвестира в проекти в енергийния, транспортния и цифровия сектор, като целта е да се укрепят основни услуги, икономическа активност и дългосрочната устойчивост на Украйна.

Ангажиментът на ЕИБ е финансиран чрез EU4U Fund, специален инструмент на банката за подкрепа на възстановяването на Украйна, обезпечен от 16 държави-членки на ЕС, включително Белгия, Франция, Италия, Полша и Испания.

Заедно с ЕИБ, фондът се очаква да получи средства и от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Международната финансова корпорация (IFC), Swedfund и Impact Fund Denmark. На първото набиране на средства общият размер на ангажиментите ще достигне около 200 млн. евро, което представлява повече от половината от целевия размер на ADUIF от 350 млн. евро и позволява фондът да започне инвестиции.

"Това е силно партньорство в момент, когато светът има най-голяма нужда от него. ЕИБ се присъединява към нашите партньори, за да покаже непоколебимата подкрепа на Европа за Украйна", заяви президентът на ЕИБ Надя Калвиньо. Тя подчерта, че фондът ще подпомага критична инфраструктура като енергийни мрежи, транспорт и основни услуги за украинското население.

Според глобалния директор на ЕИБ Андрю Макдауъл, от началото на войната банката е предоставила над 4 млрд. евро финансиране на Украйна чрез различни инструменти, като инвестициите в собствени капитали са ключов механизъм за привличане на частен капитал в труднодостъпни области. "Това е третата ни инвестиция във фонд за собствени капитали от началото на войната и отразява увереността ни във възстановяването на Украйна и в партньорствата, които могат да имат значим ефект", добави той.

ЕИБ работи активно в Украйна от 2007 г., а след пълномащабното нахлуване на Русия през 2022 г. значително увеличи подкрепата си за възстановяване на критична инфраструктура и укрепване на устойчивостта на страната. Фондът EU4U, създаден през 2023 г., финансира проекти, които иначе биха имали затруднения да получат средства в сегашната трудна среда, включително подкрепа за малки предприятия, модернизация на градския транспорт и укрепване на услуги за спешна помощ.

Amber Infrastructure е международен инвеститор в инфраструктурни активи с опит в публични, транспортни, енергийни, цифрови и демографски сектори, а Dragon Capital е водещ украински инвестиционен мениджър с близо 30-годишен опит на местния пазар.

Това партньорство съчетава международен инвестиционен опит с локални познания и цели да подкрепи възстановяването на ключови сектори в Украйна след войната.

