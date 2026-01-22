Свят

Страшна болест настигна мъж половин век след излекуването му

Медицински прецедент: Рецидив на онкологично заболяване се появи 48 години след успешната операция на пациента

22 януари 2026, 14:30
А мерикански учени разказаха за рядко и опасно усложнение на рака на бъбреците.

Бъбречно-клетъчният карцином (БКК) е разпространено онкологично заболяване, което често се открива случайно по време на образни изследвания на коремната кухина.

(Във видеото: СЗО: Преработените месни продукти могат да причинят рак)

90-годишен мъж е постъпил в болница със симптоми на стомашно-чревно кървене и затруднено преглъщане през последния месец. В миналото, около 1978 година, му е бил отстранен бъбрек заради бъбречно-клетъчен карцином (БКК).

Клиничният случай е публикуван в Annals of Internal Medicine Clinical Cases. При ендоскопия в хранопровода е открит голям тумор. Биопсията и анализът на тъканите са показали, че това не е първичен рак на хранопровода, а метастаза на светлоклетъчен бъбречно-клетъчен карцином (ccБКК) – същият, който е бил отстранен преди почти половин век. Други метастази в организма не са открити.

Метастазите на БКК в хранопровода са изключително редки (те съставляват по-малко от 5% от туморите на хранопровода). Този вид рак е известен със способността си за много късни рецидиви, но обикновено метастазите се появяват през първите 3 години.

По-рано най-дългият известен период до появата на метастаза в хранопровода е бил 13 години. Този случай е рекорд по продължителност на „хибернация“ на тумора.

Този клиничен случай нагледно демонстрира, че бъбречно-клетъчният карцином, дори и успешно опериран, може да напомни за себе си десетилетия по-късно, при това в най-неочаквани органи, като например хранопровода.

Източник: Рабмбер    
Рак на бъбреците Бъбречно-клетъчен карцином Метастази в хранопровода Късен рецидив Клиничен случай Рядко усложнение Онкология Туморна хибернация Светлоклетъчен карцином Рекорд по продължителност
