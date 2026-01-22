Задържаха рецидивист с над 20 присъди, шофирал след употреба на два вида наркотици

С офийската районна прокуратура повдигна обвинение на 44-годишен мъж, заловен да управлява автомобил след употреба на наркотици и причинил пътнотранспортно произшествие.

По данни от разследването инцидентът е станал около 17:50 ч. на 20 януари на ул. „Сава Михайлов“ в София. Направеният на място тест е показал наличие на канабис и метадон в организма на водача.

От държавното обвинение съобщават, че мъжът е рецидивист с над 20 предишни осъждания.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което законът предвижда наказание лишаване от свобода.

Автомобилът е иззет като веществено доказателство.

Поради риск от извършване на ново престъпление обвиняемият е задържан за срок до 72 часа, като прокуратурата ще поиска от съда налагане на постоянна мярка „задържане под стража“.