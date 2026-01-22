България

Задържаха рецидивист с над 20 присъди, шофирал след употреба на два вида наркотици

Направеният на място тест е показал наличие на канабис и метадон в организма на водача

22 януари 2026, 13:56
Задържаха рецидивист с над 20 присъди, шофирал след употреба на два вида наркотици
Източник: БТА

С офийската районна прокуратура повдигна обвинение на 44-годишен мъж, заловен да управлява автомобил след употреба на наркотици и причинил пътнотранспортно произшествие.

По данни от разследването инцидентът е станал около 17:50 ч. на 20 януари на ул. „Сава Михайлов“ в София. Направеният на място тест е показал наличие на канабис и метадон в организма на водача.

Шофьор карал на два вида наркотици и без книжка в София

От държавното обвинение съобщават, че мъжът е рецидивист с над 20 предишни осъждания.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което законът предвижда наказание лишаване от свобода.

Автомобилът е иззет като веществено доказателство.

Дадоха на съд мъж, шофирал след употреба на 3 вида наркотици

Поради риск от извършване на ново престъпление обвиняемият е задържан за срок до 72 часа, като прокуратурата ще поиска от съда налагане на постоянна мярка „задържане под стража“.

Източник: СПР    
Последвайте ни
Желязков подписа с Тръмп, България е сред основателите на Съвета за мира (ВИДЕО/СНИМКИ)

Желязков подписа с Тръмп, България е сред основателите на Съвета за мира (ВИДЕО/СНИМКИ)

Милиардерката, която постави Виктория Бекъм на колене - коя е Никола Пелц

Милиардерката, която постави Виктория Бекъм на колене - коя е Никола Пелц

БНБ предупреждава: Как да разпознаем фалшивото евро само с три стъпки

БНБ предупреждава: Как да разпознаем фалшивото евро само с три стъпки

Страшна болест настигна мъж половин век след излекуването му

Страшна болест настигна мъж половин век след излекуването му

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
8 породи кучета, които променят цвета си с времето

8 породи кучета, които променят цвета си с времето

dogsandcats.bg
Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.
Ексклузивно

Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.

Преди 1 ден
<p>Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци</p>
Ексклузивно

Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци

Преди 1 ден
21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света
Ексклузивно

21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света

Преди 1 ден
<p>Кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой има имен ден днес

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Статистически феномен: Инвалидните пенсии у нас вече изпреварват тези за стаж и възраст

Статистически феномен: Инвалидните пенсии у нас вече изпреварват тези за стаж и възраст

България Преди 16 минути

Новите инвалидни пенсии повече от тези за стаж и възраст

Исландия вместо Гренландия: Социалните мрежи избухнаха с мемета след гафа на Тръмп в Давос

Исландия вместо Гренландия: Социалните мрежи избухнаха с мемета след гафа на Тръмп в Давос

Свят Преди 24 минути

"Аз помагам на Европа, аз помагам на НАТО", каза той

Делото "Дебора": Адвокатите на Георгиев твърдят, че процесът е режисиран

Делото "Дебора": Адвокатите на Георгиев твърдят, че процесът е режисиран

България Преди 44 минути

Обвиненията са изфабрикувани, каза пред журналисти адвокатът на подсъдимия - Петко Кънев

Президентът на Финландия: Европа може да се защити сама

Президентът на Финландия: Европа може да се защити сама

Свят Преди 1 час

Той подчерта, че Финландия, заедно с Полша, разполага с най-голямата артилерия в Европа

Тръмп учреди "Съвета за мир" в Давос

Тръмп учреди "Съвета за мир" в Давос

Свят Преди 1 час

Той отправи предупреждение към "Хамас"

Пари и успех чакат три китайски зодии

Пари и успех чакат три китайски зодии

Любопитно Преди 1 час

Те могат да очакват неочакван растеж в кариерата си и, едновременно с това, във финансите си

ЕИБ инвестира 50 млн. евро в първия инфраструктурен фонд за възстановяване на Украйна

ЕИБ инвестира 50 млн. евро в първия инфраструктурен фонд за възстановяване на Украйна

Свят Преди 1 час

Фондът Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I ще подкрепя проекти в енергетиката, транспорта и цифровата инфраструктура на страната

КЗП и БАБХ започват проверки по сигнали за по-високи цени на лекарствата

КЗП и БАБХ започват проверки по сигнали за по-високи цени на лекарствата

България Преди 1 час

Има сигнали и за нарушения при хранителни добавки и бебешки и детски храни

Принц Хари със сълзи в съда: "Превърнаха живота на жена ми в истинска мъка“

Принц Хари със сълзи в съда: "Превърнаха живота на жена ми в истинска мъка“

Любопитно Преди 1 час

В сряда той се яви във Висшия съд, където беше разпитан както от адвоката на ANL, така и от своя собствен, Дейвид Шерборн

Тръмп взриви NYT: Не ми трябва международно право, прав съм за всичко

Тръмп взриви NYT: Не ми трябва международно право, прав съм за всичко

Свят Преди 1 час

"Зеленски има само едно нещо. Доналд Тръмп", заяви президентът в широкообхватното си интервю

Снимката е илюстративна

Край на мистерията: ДНК тест потвърди съдбата на изчезналия в Босфора плувец

Свят Преди 1 час

След изчезването на Свечников, близките му незабавно заминаха за Истанбул, за да предоставят проби за ДНК

<p>90% от възрастните в САЩ имат тази смъртоносна &bdquo;тиха болест&ldquo;</p>

В САЩ „трябва да се бие тревога“: Почти 90% от възрастните имат форма на тази „тиха болест“

Свят Преди 1 час

Цифрите рисуват мрачна картина: близо 90% от възрастните имат поне някаква форма на това често скрито, но смъртоносно заболяване

<p>Вълчев съобщи дали ще удължат&nbsp;междусрочната ваканция за учениците</p>

Вълчев: Не се предвижда удължаване на междусрочната ваканция за учениците

България Преди 2 часа

Решението за обучение в електронна среда ще се взима област по област, каза той

Зоуи Кравиц смята Хари Стайлс за нейната „сродна душа“

Зоуи Кравиц смята Хари Стайлс за нейната „сродна душа“

Любопитно Преди 2 часа

Двамата бяха забелязани за първи път да се целуват и държат за ръце в Лондон и Рим през август 2025 г.

Докато Иран кърви, богатите деца на режима се забавляват

Докато Иран кърви, богатите деца на режима се забавляват

Свят Преди 2 часа

„Техният начин на живот вбесява гражданите на Иран, особено поколението Z в тяхната възрастова група, главно защото виждат как тези богати деца живеят – без отговорност за нищо, което правят“

МВР с важна информация за българите в Белгия

МВР с важна информация за българите в Белгия

Свят Преди 2 часа

От 25 до 30 януари железопътният трафик в страната ще бъде прекъснат поради протест

Всичко от днес

От мрежата

Как да избера ветеринарен лекар за котката ми

dogsandcats.bg

Защо кучето ми хапе лапите си

dogsandcats.bg
1

Суша и бури - новото нормално в климата

sinoptik.bg
1

Зимата временно отстъпва

sinoptik.bg

По стъпките на Майкъл Дъглас... и Никол Кидман покори Антарктида

Edna.bg

Клинът се завръща – как да го носим стилно, без асоциации с 2000-те

Edna.bg

Локомотив Пловдив се наложи над сърби в мач с два червени картона

Gong.bg

Лудостта на „Айброкс“: възроден съперник и стряскаща атмосфера очаква Лудогорец

Gong.bg

България е сред основателите на Съвета за мира, Желязков подписа Хартата (ВИДЕО)

Nova.bg

Промените в Изборния кодекс влязоха извънредно в Народното събрание

Nova.bg