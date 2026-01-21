Любопитно

21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Надежда Неменски

21 януари 2026, 07:45
21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света
Швейцарската гвардия във Ватикана   
Източник: GettyImages

В атикана, 21 януари 1506 г. – слънцето над Рим залязвало, когато през „Порта дел Пополо“ преминал маршът на 150 елитни швейцарски наемници. Предвождани от капитан Каспар фон Силенен, те влезли в Светия град под благословията на папа Юлий II.

Така официално започва историята на Папската швейцарска гвардия – корпусът, който вече повече от 500 години е символ на непоклатима вярност и дисциплина.

Защо точно швейцарци?

През Ренесанса швейцарските войници се считали за най-добрата пехота в Европа. Те не просто били смели – те били „живи крепости“. Заради планинския терен на родината им, швейцарските кантони произвеждали калени мъже, прочути с това, че никога не отстъпват.

Когато папа Юлий II решава да създаде лична гвардия, той избира тях заради репутацията им на неподкупни и железни воини. В епоха на политически интриги и чести предателства, швейцарците предлагали нещо рядко: абсолютна лоялност.

Жертвоприношението от 1527 г.

Истинското изпитание за гвардията идва на 6 май 1527 г. по време на „Разграбването на Рим“. Армията на император Карл V нахлува в града. Докато хиляди вражески войници настъпват към базиликата „Свети Петър“ 189 гвардейци заемат последна отбрана.

Цели 147 от тях загиват в жестока битка, но саможертвата им печели ценно време. Останалите 42-ма гвардейци успяват да преведат папа Климент VII през тайния коридор Passetto di Borgo, отвеждайки го в безопасност в замъка Сант Анджело. В чест на този подвиг, новите гвардейци полагат клетва именно на 6 май всяка година.

Често се вярва, че колоритните жълто-синьо-червени униформи са дело на Микеланджело. Всъщност те са въведени в този вид едва в началото на XX в., вдъхновени от ренесансовите стенописи на Рафаело.

Зад „карнавалния“ вид обаче се крие сериозна военна машина. Критериите за прием са железни: само мъже, швейцарски граждани, католици, неженени, с височина поне 174 см и завършено швейцарско военно обучение.

По време на церемонии те носят традиционните алебарди (дълги копия с брадва), но под парадните дрехи са въоръжени с модерни пистолети Sig Sauer и автоматично оръжие, преминавайки през едни от най-строгите тренировки за лична охрана в света.

Любопитни детайли

Днес швейцарската гвардия е най-малката армия в света – около 135 души. Официалният им език е немски, но те учат и италиански, за да общуват с посетителите във Ватикана.

Каските им са изработени от специална лека стомана, като всяка е украсена с червени или бели пера според ранга.

Освен всичко друго те пазят и тайните на Ватикана. Гвардейците са единствените, които знаят всеки ъгъл на Апостолическия дворец, и са длъжни да пазят „папската тайна“. Днес, 520 години по-късно, мотото им остава непроменено: „Acriter et Fideliter“ (Храбро и вярно).

  • Последният път на един крал – екзекуцията на Луи XVI

На този ден през 1793 г. в Париж площадът на Революцията (днес площад „Конкорд“) е притихнал под сивото зимно небе. В 10:22 ч. сутринта ехото от падащото острие на гилотината възвестява края на Луи XVI – последният френски монарх от Стария режим. За едни това е триумф на свободата, за други – „най-голямото престъпление в историята“.

Само четири години преди това Луи XVI е абсолютен господар на Франция. Но икономическата криза, гладът и идеите на Просвещението подпалват искрата на Френската революция. След неуспешен опит за бягство от Париж и откриването на тайни документи, доказващи сътрудничеството му с чужди сили, кралят е изправен пред съд. Националният конвент го обявява за виновен в „държавна измяна“ с минимално мнозинство от само един глас.

Последни мигове

Въпреки че е представян от революционерите като тиранин, в последните си часове Луи XVI проявява забележително спокойствие и смирение. Вечерта преди екзекуцията той се сбогува със семейството си в затвора „Тампл“ – сцена, останала в историята като една от най-разтърсващите.

На ешафода Луи се опитва да се обърне към тълпата: „Французи, умирам невинен! Прощавам на виновните за смъртта ми и се моля на Бога кръвта, която ще пролеете, да не падне никога върху Франция...“. Гласът му е заглушен от барабанен отбой по заповед на революционните лидери.

Тялото му е откарано в старата църква „Мадлен“ и е хвърлено в масов гроб, засипан с негасена вар, за да не се превърне в място за поклонение на роялистите.

Екзекуцията на Луи XVI не носи мир. Напротив – тя развързва ръцете на радикалните революционери като Робеспиер. Само десет месеца по-късно същата съдба ще застигне и неговата съпруга, кралица Мария-Антоанета.

Още събития на 21 януари:

  • 1542 г. – Английският парламент осъжда на смърт за държавна измяна съпругата на крал Хенри VIII – Катрин Хауърд, която по-късно е екзекутирана.
  • 1890 г. – Разкрит е заговор на майор Коста Паница за убийство на княз Фердинанд I и премиера Стефан Стамболов, за което Паница е осъден на смърт и разстрелян.
  • 1976 г. – Първи търговски полет на „Конкорд“
  • 2017 г. – В целия свят се провеждат демонстрации, известни общо като Женския марш (Women’s March), в подкрепа на равенството между половете, гражданските права и други каузи, за които се очакваше да бъдат застрашени при новоизбрания президент на САЩ Доналд Тръмп. 

Родени:

  • 1763 г. – роден е френският революционер Огюстен Робеспиер
  • 1905 г. – роден е френският дизайнер Кристиан Диор
  • 1941 г. – роден е испанският оперен певец Пласидо Доминго
  • 1954 г. – родена е българската певица Камелия Тодорова
  • 1956 г. – родена е американската актриса Джина Дейвис („Телма и Луиз“, „Безмълвно“, „Дългата целувка за лека нощ“, „Стюарт Литъл“)

Починали:

  • 1793 г. – умира френският крал Луи XVI
  • 1879 г. – умира българският писател Любен Каравелов („Българи от старо време“, „Хубава си, моя горо...“, „Маминото детенце“)
  • 1924 г. – умира руският революционер Владимир Ленин
  • 1950 г. – умира британският писател Джордж Оруел (Фермата на животните“, „1984“)
  • 2004 г. – умира българският писател Йордан Радичков 
Редактор: Надежда Неменски
