21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света

В атикана, 21 януари 1506 г. – слънцето над Рим залязвало, когато през „Порта дел Пополо“ преминал маршът на 150 елитни швейцарски наемници. Предвождани от капитан Каспар фон Силенен, те влезли в Светия град под благословията на папа Юлий II.

Така официално започва историята на Папската швейцарска гвардия – корпусът, който вече повече от 500 години е символ на непоклатима вярност и дисциплина.

Защо точно швейцарци?

През Ренесанса швейцарските войници се считали за най-добрата пехота в Европа. Те не просто били смели – те били „живи крепости“. Заради планинския терен на родината им, швейцарските кантони произвеждали калени мъже, прочути с това, че никога не отстъпват.

Когато папа Юлий II решава да създаде лична гвардия, той избира тях заради репутацията им на неподкупни и железни воини. В епоха на политически интриги и чести предателства, швейцарците предлагали нещо рядко: абсолютна лоялност.

♰ 🇻🇦 The Magesty of God's Army 🇻🇦 ♰



🎥 The Pontifical Swiss Guards protect the Pope and the Apostolic Palace in Vatican City 🇻🇦



Established in 1506 under Pope Julius II. It is called "the world's smallest army".



The Swiss Guard is considered an elite military unit. It is… pic.twitter.com/BDgc4gb2V7 — Beauty of the Catholic Faith (@advoluntas) November 19, 2025

Жертвоприношението от 1527 г.

Истинското изпитание за гвардията идва на 6 май 1527 г. по време на „Разграбването на Рим“. Армията на император Карл V нахлува в града. Докато хиляди вражески войници настъпват към базиликата „Свети Петър“ 189 гвардейци заемат последна отбрана.

Цели 147 от тях загиват в жестока битка, но саможертвата им печели ценно време. Останалите 42-ма гвардейци успяват да преведат папа Климент VII през тайния коридор Passetto di Borgo, отвеждайки го в безопасност в замъка Сант Анджело. В чест на този подвиг, новите гвардейци полагат клетва именно на 6 май всяка година.

This afternoon, 23 new recruits of the Pontifical Swiss Guard swore allegiance to the Roman Pontiff. The ceremony takes place annually on May 6th, the date in 1527, when 147 Swiss Guards died defending Pope Clement VII during the Sack of Rome. pic.twitter.com/PEC7OFaUdA — Catholic Sat (@CatholicSat) May 6, 2023

Често се вярва, че колоритните жълто-синьо-червени униформи са дело на Микеланджело. Всъщност те са въведени в този вид едва в началото на XX в., вдъхновени от ренесансовите стенописи на Рафаело.

Зад „карнавалния“ вид обаче се крие сериозна военна машина. Критериите за прием са железни: само мъже, швейцарски граждани, католици, неженени, с височина поне 174 см и завършено швейцарско военно обучение.

По време на церемонии те носят традиционните алебарди (дълги копия с брадва), но под парадните дрехи са въоръжени с модерни пистолети Sig Sauer и автоматично оръжие, преминавайки през едни от най-строгите тренировки за лична охрана в света.

Любопитни детайли

Днес швейцарската гвардия е най-малката армия в света – около 135 души. Официалният им език е немски, но те учат и италиански, за да общуват с посетителите във Ватикана.

Каските им са изработени от специална лека стомана, като всяка е украсена с червени или бели пера според ранга.

Освен всичко друго те пазят и тайните на Ватикана. Гвардейците са единствените, които знаят всеки ъгъл на Апостолическия дворец, и са длъжни да пазят „папската тайна“. Днес, 520 години по-късно, мотото им остава непроменено: „Acriter et Fideliter“ (Храбро и вярно).

Последният път на един крал – екзекуцията на Луи XVI

На този ден през 1793 г. в Париж площадът на Революцията (днес площад „Конкорд“) е притихнал под сивото зимно небе. В 10:22 ч. сутринта ехото от падащото острие на гилотината възвестява края на Луи XVI – последният френски монарх от Стария режим. За едни това е триумф на свободата, за други – „най-голямото престъпление в историята“.

Само четири години преди това Луи XVI е абсолютен господар на Франция. Но икономическата криза, гладът и идеите на Просвещението подпалват искрата на Френската революция. След неуспешен опит за бягство от Париж и откриването на тайни документи, доказващи сътрудничеството му с чужди сили, кралят е изправен пред съд. Националният конвент го обявява за виновен в „държавна измяна“ с минимално мнозинство от само един глас.

Последни мигове

Въпреки че е представян от революционерите като тиранин, в последните си часове Луи XVI проявява забележително спокойствие и смирение. Вечерта преди екзекуцията той се сбогува със семейството си в затвора „Тампл“ – сцена, останала в историята като една от най-разтърсващите.

На ешафода Луи се опитва да се обърне към тълпата: „Французи, умирам невинен! Прощавам на виновните за смъртта ми и се моля на Бога кръвта, която ще пролеете, да не падне никога върху Франция...“. Гласът му е заглушен от барабанен отбой по заповед на революционните лидери.

21 janvier 1793 exécution de Louis XVI, Roi de France



« Français, je meurs innocent; je pardonne à mes ennemis; je prie Dieu que mon sang ne retombe pas sur la France... » pic.twitter.com/R2ee2v0NYu — Histoire de France (@HistoiredeFran7) January 21, 2022

Тялото му е откарано в старата църква „Мадлен“ и е хвърлено в масов гроб, засипан с негасена вар, за да не се превърне в място за поклонение на роялистите.

Екзекуцията на Луи XVI не носи мир. Напротив – тя развързва ръцете на радикалните революционери като Робеспиер. Само десет месеца по-късно същата съдба ще застигне и неговата съпруга, кралица Мария-Антоанета.

Още събития на 21 януари:

1542 г. – Английският парламент осъжда на смърт за държавна измяна съпругата на крал Хенри VIII – Катрин Хауърд, която по-късно е екзекутирана.

1890 г. – Разкрит е заговор на майор Коста Паница за убийство на княз Фердинанд I и премиера Стефан Стамболов, за което Паница е осъден на смърт и разстрелян.

1976 г. – Първи търговски полет на „Конкорд“

2017 г. – В целия свят се провеждат демонстрации, известни общо като Женския марш (Women’s March), в подкрепа на равенството между половете, гражданските права и други каузи, за които се очакваше да бъдат застрашени при новоизбрания президент на САЩ Доналд Тръмп.

Родени:

1763 г. – роден е френският революционер Огюстен Робеспиер

1905 г. – роден е френският дизайнер Кристиан Диор

1941 г. – роден е испанският оперен певец Пласидо Доминго

1954 г. – родена е българската певица Камелия Тодорова

1956 г. – родена е американската актриса Джина Дейвис („Телма и Луиз“, „Безмълвно“, „Дългата целувка за лека нощ“, „Стюарт Литъл“)

Починали: