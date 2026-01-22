Киселова след проваленото заседание на НС: Начинът за включване на Изборния кодекс в дневния ред беше неправилен

Радев: Готови сме и можем да претворим волята за промяна в дела

Т ози начин за включване на Изборния кодекс в дневния ред беше неправилен, коментира пред журналисти Наталия Киселова от "БСП-Обединена левица".

"Като минат 24 часа, ще говорим пак", допълни тя в отговор на въпрос дали парламентарната група на "БСП-Обединена левица" е разделена за това дали трябва да се форсират промените в Изборния кодекс.

Хаос в парламента: Скандирания и тропане по банките прекъснаха дебатите за Изборния кодекс

"Ако имаше подкрепа на предложението на БСП в правната комисия да се отложи влизането в сила на измененията, щяхме да водим по друг начин разговора", заяви тя.

Киселова посочи, че в неделя е чула от председателя на Народното събрание Рая Назарян (ГЕРБ-СДС), че ще подкрепят отлагане на влизането на нормите от 1 януари 2027 г.

Според нея предложените изменения за избирателните списъци и за скенерите двойно утежняват избирателите.

"Говорим за това как избирателите да могат достатъчно лесно да отидат до урните", отбеляза тя.

На въпрос защо само част от депутатите от "БСП-Обединена левица" са се регистрирали при проверката на кворума днес в пленарната зала, Киселова обясни, че от миналата седмица имат решение по Изборния кодекс да се гласува по съвест.

По-рано днес заседанието на парламента беше закрито заради липса на кворум, след като беше прекъсвано два пъти. Сутринта беше направено предложение в дневния ред на заседанието да се включи второто четене на промените в Изборния кодекс и първата проверка на кворума беше поискана именно при прегласуването на това предложение. При третата проверка се регистрираха 116 народни представители, от които осем от общо 19-те депутати на "БСП-Обединена левица".

Относно датата на изборите, Наталия Киселова коментира, че когато има служебно правителство, ще има и указ за изборите.

"Въпросът с изборите е последица от предишни други действия, а именно съставяне на правителство".

Тя посочи, че за да се състави служебно правителство, трябва да има преди това легитимен президент.

"Според мен е редно, ако има решение на Конституционния съд утре (б.а. - относно подадената оставка от държавния глава Румен Радев), Илияна Йотова да дойде и да положи клетва пред парламента, за да е ясно откога тече мандатът, който ще довърши, и след това да започне разговори с кандидатите за служебен министър-председател", каза Киселова.

Според нея сега трябва да се даде сериозна подкрепа на Йотова.