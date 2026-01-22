България

„Обичам те! Продължавай да натискаш!“: Тенис легенда с послание към Григор Димитров

Легендарният Андре Агаси предизвика истински фурор в социалните мрежи с емоционална публикация

22 януари 2026, 15:46
„Обичам те! Продължавай да натискаш!": Тенис легенда с послание към Григор Димитров
Л егендарният Андре Агаси предизвика истински фурор в социалните мрежи с емоционална и същевременно забавна публикация, посветена на голямото му приятелство с Григор Димитров. Бившият номер 1 в света сподели два кадъра, които илюстрираха пътя на двамата тенисисти през годините, съпоставяйки един от първите им общи моменти с настоящето, съобщава Gong.bg.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикацията показва колаж тип „преди и сега“, на който двамата позират в два коренно различни етапа от живота си. На първия кадър се виждат младият българин и американецът в отлична форма и без горнища на корта, докато втората снимка е в днешни дни. Агаси подходи с голяма доза хумор към промяната във външния им вид, като написа: „За щастие се научихме как да носим тениски! Обичам те! Продължавай да натискаш!“ 

 

