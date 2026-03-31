Иран въвежда такси за Ормузкия проток, забранява американски и израелски кораби

К омисия в иранския парламент одобри проектозакон за въвеждане на транзитни такси за преминаване на кораби през стратегическия Ормузки проток, съобщиха днес ирански държавни медии, цитирани от Франс прес.

Позовавайки се на член на парламентарната комисия по сигурността, държавната телевизия уточни, че законопроектът предвижда "финансови разпоредби и системи за таксуване в риали", иранската валута, както и сътрудничество с Оман, от другата страна на протока.

Iran’s parliamentary committee approves a toll plan for vessels passing through the Strait of Hormuz, according to local media reports on Tuesday



Той включва освен това "забрана за преминаване на американци и на ционистския режим" (Израел), както и забрана за други страни, налагащи санкции срещу Иран.

В мирни времена около една пета от световната търговия със суров петрол и втечнен природен газ преминава през Ормузкия проток, посочва АФП.

От началото на войната трафикът там е спаднал с около 95%, според аналитичния център "Кплер". Последиците се усещат на всички световни енергийни пазари.