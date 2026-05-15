Молдова и Румъния: Могат ли да се обединят

15 май 2026, 16:25
Източник: iStock

М олдовската президентка Мая Санду все по-често пледира за обединение с Румъния. Какво мисли по въпроса румънският президент Никушор Дан? Реалистично ли е повторно обединение на двете съседни държави, съобщава Deutsche Welle.

Държавните глави на Молдова и Румъния Мая Санду и Никушор Дан очевидно изпитват голяма взаимна симпатия - както се вижда на техни съвместни снимки. Наскоро двамата пътуваха заедно с румънски военен самолет до Ереван за срещата на Европейската политическа общност - жест, съдържащ голяма символика във връзка с темата, която добива все по-голямо значение: повторното обединение на Молдова и Румъния.

За първи път едновременно начело на двете държави са президенти, които се отнасят положително към обединението. Досега всички предишни държавни глави на Молдова бяха против. В Румъния пък само Траян Бъсеску, който заемаше президентския пост между 2004 и 2014 година, поддържаше „юнионизма".

"Румъния е подготвена"

Сегашната молдовска президентка Мая Санду е известна с юнионистките си позиции, но дълго време почти не засягаше темата. Едва в последните месеци в интервютата си за международни медии тя започна да говори открито за повторното обединение на двете страни. През януари тя каза пред БиБиСи, че на референдум по въпроса би гласувала с „да". В края на април пред френския „Монд" тя отново се обяви за обединение на двете държави.

Румънският президент Никушор Дан от своя страна се изказа открито за проекта и изтъкна: „Румъния е подготвена". Дан е първият президент на Румъния, който не се отнася покровителствено към „братята и сестрите на североизток" - възприема съседната държава като равноправен партньор. Това се посреща добре в Молдова.

Освен това Санду и Дан имат добри отношения и в личен план: и двамата дълго време са били активисти срещу корупцията и са се борили срещу държавния произвол и злоупотребата с власт. Подобно на много свои сънародници, и Мая Санду има румънско гражданство. Тя подкрепи Никушор Дан за румънските президентски избори през май 2025 година и гласува за него.

Общ език и обща история

Това може да изглежда странно - президентка, която е и гражданка на една съседна страна, да гласува там и в крайна сметка да се обявява за край на собствената си държава. Но това показва колко тясно са свързани Молдова и Румъния - езиково, исторически и културно.

И в двете държави официален език е румънският. Навремето през 1812 година Русия и Османската империя си поделят някогашното графство Молдова. Наскоро след Първата световна война, през декември 1918-а, новият елит в анексираната от Русия част от Молдова се произнася за присъединяване към Румъния.

През 1940 година Сталин отново анексира територията на Молдова и създава Молдовската съветска република, която включва и Приднестровието. През 1991 година тя получава своята независимост още преди официалния край на Съветския съюз.

Дълго време нито там, нито в Румъния юнионистките течения имат някаква значима политическа роля. Въпреки това от 1991 година насам Русия предупреждава за възможно „фашистко повторно обединение" на Молдова и Румъния. Този бе и един от наративите, които доведоха до постепенното отцепване на Приднестровието от Молдова.

Броят на поддръжниците расте

През последните години броят на поддръжниците на повторното обединение силно нарасна. По данни от март т.г. в Молдова 42 процента са „за", а 47 - „против". В Румъния идеята се одобрява от 72 на сто от населението.

Една от причините е войната на Русия срещу Украйна, която доведе най-вече в Молдова до промяна в настроенията на мнозина, които все още хранеха илюзии спрямо Русия. А и над една трета от молдовците (2,4 милиона) има и румънско гражданство. Румъния категорично е най-важният търговски партньор на Молдова, а Букурещ освен това помага на съседната страна да се освободи от руската енергийна зависимост и да се свърже с европейските енергийни мрежи.

Писателските съюзи на Румъния и Молдова излязоха в началото на май със съвместна позиция, в която се казва: „Време е намеренията да се превърнат в конкретни дела".

Но ще мине време, докато се стигне дотам. В конституциите и на двете страни има сериозни пречки за осъществяването на повторно обединение, включително военният неутралитет на Молдова. Най-вече обаче е неясно какво ще се случи с управляваното и до днес от руски сепаратисти Приднестровие.

Кая Калас не вижда проблем

Въпреки това темата за обединението набира скорост. Трябва да се има предвид, че молдовските избиратели представляват относителна величина за изборите в Румъния. През 2025 година те допринесоха за изборната победа на Никушор Дан срещу дясноекстремисткия кандидат Джордже Симион, лидер на партия, която при това се казва именно „Алианс за обединение на Румъния". В този смисъл Санду и Дан играят важна роля и за това темата за повторното обединение да не се оставя на румънските десни екстремисти.

Заради призивите си за обединение с Румъния Мая Санду бе засипана с обвинения в измяна в Молдова. Извън това има и независими критични гласове, според които не е смислено насред напредналите преговори за присъединяване към ЕС президентката да се обявява за обединение с Румъния. Но върховната представителка на ЕС по външните работи и политиката за сигурност Кая Калас не вижда проблем в това. Тя изтъкна, че въпросът с обединението трябва да се реши единствено от хората в Молдова и Румъния - от никого другиго.

Източник: Deutsche Welle    
Обединение Молдова Румъния Мая Санду Никушор Дан Юнионизъм Приднестровие Румънско гражданство Война в Украйна Общ език и история Подкрепа за обединение ЕС присъединяване
