КЗК обвини 7 фирми в картели

В две отделни производства Комисията за защита на конкуренцията обвини в картели общо седем фирми, които са участвали по различни обществени поръчки за доставка на болнична храна и на машини и оборудване за добива и строителството. По двете производства екипи на КЗК извършиха внезапни проверки на място в офисите на фирмите, след съдебно разрешение от Административен съд София-област и със съдействието на отдел „Специализирани полицейски сили“ към МВР.

В рамките на производствата антимонополният орган разследва евентуално манипулиране на обществените поръчки, което е една от най-тежките форми на картел. Картелът е забранено споразумение и/или съгласувана практика между конкуренти, насочено към координиране на пазарното им поведение – включително фиксиране на цени, разпределяне на пазари, манипулиране на търгове и др. Подобни практики водят до изтичане на огромен публичен ресурс, поради което разкриването им е сред приоритетите на Комисията за защита на конкуренцията.

Първото производство е по сигнал на народен представител – Васил Пандов, за установяване на картел на пазара на храни за лечебни заведения на територията на София. Според установените факти три от дружествата, участващи в обществените поръчки, са обменяли чувствителна търговска информация чрез трето лице – консултант. 

Второто производство е за картел при обществени поръчки на различни възложители за доставка на машини и оборудване за добива и строителството. Събраните доказателства сочат, че три предприятия са координирали поведението си при участие в търговете, включително чрез съгласуване на ценови и търговски параметри. В конкретното производство е постъпило и искане за намаляване или освобождаване от санкция по реда на Програмата за освобождаване от санкции при участие в таен картел (leniency). Програмата на КЗК, която се насърчава и прилага активно и от Европейската комисия, представлява работещ механизъм за по-бързо и ефективно разкритие на картелни споразумения, чието установяване по правило е сложно и продължително. 

В срок от 30 дни страните и по двете определения имат право да представят писмени възражения по предявените обвинения, както и да бъдат изслушани пред Комисията. След това Комисията ще се произнесе с окончателни решения. Размерът на санкциите е до 10% от оборота за предходната финансова година, като сред възможните последици е и ограничаване на правото за участие в обществени поръчки.

Новият списък на богатите на Sunday Times за 2026 г. разкрива зашеметяващ скок в активите на семейство Бекъм. Благодарение на успеха на Интер Маями и модната империя на Виктория, двойката вече притежава над 1,185 млрд. паунда, оставяйки краля зад себе си

Изследването е ръководено от Университета на Куинсланд и резултатите са публикувани в научното списание „Сайънс имунолъджи“

Протестиращите настояват за по-голяма финансова помощ, компенсации за високите разходи и облекчения за земеделските производители

Войната в Близкия изток изпразва нефтените резервоари на САЩ с рекордни темпове. Експерти предупреждават за невиждан скок на бензина до 7 долара за галон точно за 250-ия рожден ден на страната, а администрацията на Тръмп спешно търси полезен ход

От 18 май отново ще могат да се изпращат пратки до Ирак, Йордания, Саудитска Арабия и Оман

Не пропускайте кулминацията в първото у нас брокерско риалити тази събота от 20:00 ч.

При специализирана операция са задържани двама души, както и две превозни средства

Появата на щама Андес на борда на туристически лайнер показа защо международните здравни регламенти трябва да се изграждат преди, а не по време на криза. Според СЗО рискът в момента е нисък, но системата е пред нов тип заплаха

Украинският президент обвини Москва, че заобикаля санкциите и продължава да произвежда ракети, докато спасители търсят оцелели под руините на разрушена жилищна сграда в Киев

20-годишната студентка по педагогика Емона Василева спечели титлата „Топмодел на Белгия“, залагайки на естествената си красота.След триумф над 100 участнички, варненката се готви за световния финал в Монако, докато съчетава модата със стажа в училище

Поради строги мерки за киберсигурност, американският президент и екипът му бяха принудени да скрият устройствата си в специални чанти на борда на Air Force One. Служителите на Белия дом прекараха срещата на върха с телефони за еднократна употреба.

Управляващите готвят механизъм за сравнение на цените, но експерти предупреждават за риск от прекомерна намеса на пазара

Спонтанната реакция на българската звезда бързо натрупа гледания в социалните мрежи. Напрежението преди събота вечер расте, а вотът за България ще зависи изцяло от международната публика и сънародниците ни в чужбина

Благотворителното бягане обедини служители, семейства и любители на спорта около каузата на параолимпийските атлети

Посетители на заведение в Лос Анджелис останаха втрещени от поведението на Бритни Спиърс. Свидетели твърдят, че певицата е издавала лаещи звуци и е размахвала нож, докато екипът ѝ се е опитвал да я овладее. Представители на звездата обаче отричат всичко

