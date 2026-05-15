Newsweek: Войната с Иран може да съсипе най-големия 4 юли в историята на Америка

Н аближаващ недостиг на гориво, предизвикан от войната с Иран, заплашва да нанесе нов ценови шок на американците през следващите няколко седмици, като експерти предупреждават, че петролните запаси на САЩ могат да бъдат изчерпани тъкмо навреме за 250-ия рожден ден на нацията, пише Newsweek.

В интервю за Bloomberg TV миналата седмица икономистът Джеф Къри, старши съветник в The Carlyle Group, заяви, че американските резервоари за съхранение на петрол – мрежата от съоръжения, използвани за съхранение на суров петрол и рафинирани продукти – могат да пресъхнат „някъде около периода на 4 юли, ако не и по-рано“, предвид бързото изчерпване на резервите на страната през последните седмици.

Иран заплаши: „Имаме много изненади“. Защо цените на петрола може да не спаднат

Американската администрация за енергийна информация (EIA) докладва, че запасите от петрол и горива, включително тези от Стратегическия петролен резерв (SPR), са спаднали с 14 милиона барела през седмицата, приключила на 8 май, следвайки спадове от 11 милиона и 24 милиона барела през предходните две седмици.

„Законът за търсенето и предлагането заплашва да вдигне цените нагоре… вероятно много по-нагоре“, каза пред Newsweek Боб Яугър, директор по енергийните фючърси в Mizuho.

„Няма лесен изход“.

Защо това е важно

Летният период обикновено е най-натовареното време за пътуване в САЩ, като обикновено достига пик около Деня на независимостта, а търсенето е високо и около уикенда за Деня на паметта (Memorial Day).

Още преди войната EIA прогнозира, че запасите от бензин, дестилатно гориво и авиационно гориво ще достигнат най-ниските си нива през 2026 г. – заличавайки ключов буфер срещу волатилността на цените в тези категории. И тъй като войната допълнително натоварва вътрешните доставки, експертите предупреждават, че САЩ може да се насочат към рекордно високи цени на бензина това лято.

Средната цена за галон обикновен безоловен бензин в страната наскоро прехвърли $4.50 за първи път от енергийната криза през 2022 г., като анализатори и дори членове на администрацията предупреждават, че тя може да продължи да расте с месеци, освен ако конфликтът не бъде разрешен бързо.

След ескалацията в Близкия изток: Очаква се увеличение на цената на бензина

По-рано тази седмица анализаторът на енергийния пазар Филип Верлегер заяви пред Newsweek, че „не би се изненадал“ да види бензинът да достигне $7 за галон до края на сезона.

Свършва ли петролът на САЩ?

Къри отбеляза, че както в САЩ, така е и в Европа търсенето изпреварва предлагането и това предизвиква спада в запасите от горива. Той обаче допълни, че нито един от регионите все още не изпитва фактически дефицит, какъвто би възникнал, след като инвентаризациите „достигнат дъното на резервоарите“.

Глобалните доставки на петрол се затегнаха значително, откакто войната започна на 28 февруари, поради блокадата, наложена на Ормузкия пролив – през който обикновено преминава около 20 процента от световния петрол – както и поради производствени трудности в целия регион. Проучване на Reuters, публикувано в понеделник, установи, че добивът на 11-те страни членки на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) е паднал до най-ниското си ниво от 26 години насам през април поради тези прекъсвания в доставките.

Това доведе до изчерпване на глобалните петролни запаси „с рекордни темпове“, според последния месечен доклад на Международната агенция по енергетика (МАЕ), рискувайки „по-нататъшна волатилност на цените“ на прага на периода с повишено лятно търсене.

Европа остава без самолетно гориво до 6 седмици, предупреждава енергиен шеф

Анализатори от Goldman Sachs Global предупредиха, че петролните запаси наближават осемгодишно дъно и прогнозират, че до края на май наличностите могат да спаднат до равнище, покриващо едва 98 дни от глобалното търсене.

САЩ се опитаха да поправят ситуацията и да смекчат въздействието върху световните енергийни пазари, като увеличиха собствения си износ. Американският експорт на петрол и петролни продукти достигна рекордно високо ниво от 14.2 милиона барела на ден за седмицата, приключила на 24 април, според EIA, забавяйки се до 13 милиона и 13.1 милиона за седмиците от 1 и 8 май.

Въпреки това запасите от суров петрол в страната за момента остават доста над тревожните нива. Изключвайки SPR – от който администрацията започна да освобождава общо 172 милиона барела – EIA заяви, че петролните запаси на САЩ в момента възлизат на 452.9 милиона барела, което е съвсем малко под петгодишната средна стойност за това време на годината.

Но докато запасите от суров петрол са стабилни, Яугър коментира пред Newsweek, че съхранението на петролни продукти „пада бързо“, отбелязвайки, че дестилатите – включително петролни продукти като дизелово гориво и мазут – са потънали до 20-годишно дъно от около 102 милиона барела.

Той добави, че запасите от бензин също отбелязват спад в три поредни месеца, „в период от годината, когато те трябва да се увеличават в очакване на старта на летния шофьорски сезон около уикенда за Деня на паметта“.

„Летният шофьорски сезон ще стане грозен, освен ако войната не бъде прекратена възможно най-скоро“, каза той пред Newsweek.

Миналата седмица Къри заяви, че „никога не е виждал подобно нещо“ по отношение на данните за запасите, идващи в момента от EIA, и подчерта, че те сочат към задаваща се криза в доставките.

„Аналогията, за която се сещам, е като във филма „Челюсти“, когато кметът обявява, че плажовете са отворени, а в същото време се виждат перките, които плуват наоколо“, каза той пред Bloomberg TV. „И перките са именно тези цифри за инвентара“.

Както посочи Къри, тези ресурси служат като буфер, предотвратяващ превръщането на настоящия недостиг на гориво в абсолютен дефицит. И според Дейвид Голдуин, бивш специален пратеник на Държавния департамент по международните енергийни въпроси, това досега е помагало да се предотврати по-нататъшен скок в цените на бензина.

„Всички буфери, които помагаха за укротяването на цените досега – освобождаването на Стратегическия петролен резерв, изчерпването на търговските запаси, дори временното отменяне на санкциите върху руския и иранския петрол – вече са изчерпани“, каза Голдуин пред Newsweek по-рано тази седмица. „Ако няма дипломатическо решение, ни предстои средна цена за страната от пет долара за галон.“

Какво следва?

Администрацията заяви, че е „отворена за всякакви идеи“, когато става въпрос за намаляване на вътрешните разходи за гориво. Тази седмица президентът Доналд Тръмп обеща временно да спре федералния данък върху бензина от 18 цента – ход, който според анализатори може да окаже скромно влияние, но вероятно няма да успее да компенсира продължаващото покачване на цените.

Експертите, които разговаряха с Newsweek, са единодушни, че само край на конфликта може да върне цените до нивата отпреди войната, но Къри коментира пред Bloomberg TV, че дори войната да приключи бързо, ще бъдат необходими „повече от три месеца“, за да се възстановят международните петролни потоци.