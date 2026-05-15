Шокиращата трансформация на Redfoo: От върха на Billboard до корта в Египет

Ф еновете му го познават като Redfoo, чийто Party Rock Anthem през 2011 г. прекара 6 поредни седмици на върха на американската класация Billboard Hot 100. Ексцентричен като в музикалните си интерпретации, така и в визията си, Redfoo знае как да прикове вниманието върху себе си.

Стефън Горди, както е рожденото име на американски изпълнител, просто заменя едно на пола с друго, но все пак остава под светлините на прожекторите. От музикант, продуцент и артист във всеки един възможен смисъл на думата, 50 годишният американец преобръща живота си на 180 градуса и дебютира в тениса през 2025. При това професионалния.

Справка на сайта на ATP дори показва, че Горди вече има не толкова завидните 192 долара от наградни фондове. Но не това е най-важното, повярвайте, не го прави за пари. Изпълнителят на хитовото парче I'm sexy and annoyed дебютира в турнира на ITF в Египет в първия си мач на сингъл като професионален тенисист.

А как също започва всичко? Оказва се, че Горди гори в тениса от ранна детска възраст. Нещо повече, преди да открия страстта си към музиката е тренирал усилено, но впечатлението му към изкуството надделява. Интересен факт от тенис визитката му е, че се е изявявал за кратко и като помощник в тренерския щаб на Виктория Заренко.

Последното обаче не следва да се приема като чиста монета, тъй като двамата имат връзка между 2012 и 2014 и изпълнителят често е бил с нея по турнири за да я подкрепя. Вдъхновен от успехите и дори се опитва да се класира на откритото първенство по тенис на САЩ през 2013. Опит, който завършва безславно.

Дали за мечтите има предел? Категорично не. И Горди е един чудесен пример за това. И запомнете, Стефан Горди дебютира на 49 години в професионалния тенис.