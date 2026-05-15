„Български пощи“ възстановяват пратките до четири държави в Близкия изток

„Български пощи“ възстановяват приемането на изходящи международни пратки за Ирак, Йордания, Саудитска Арабия и Оман от 18 май 2026 г., съобщиха от дружеството.

Това означава, че граждани и фирми отново ще могат да изпращат писма, колети и други пощенски пратки до четирите държави след период на ограничения и временно преустановяване на услугата.

Възстановяване на международните връзки

През последните години международните пощенски и куриерски услуги неведнъж бяха затруднени заради конфликти в Близкия изток, проблеми във въздушния транспорт и промени в логистичните маршрути.

Ирак и Йордания са сред ключовите транзитни точки в региона, а Саудитска Арабия и Оман са важни пазари както за бизнес кореспонденция, така и за лични пратки и електронна търговия.

Възстановяването на услугата е важно и за българските граждани и компании, които поддържат търговски или семейни контакти с държавите от региона.

Какви пратки ще се приемат

От „Български пощи“ уточняват, че ще се приемат стандартните видове международни изходящи пратки съгласно действащите правила и ограничения за съответните държави.

Очаква се услугите постепенно да бъдат нормализирани, като сроковете за доставка ще зависят от транспортните връзки и обработката в страните получатели.

Близкият изток остава важен пазар

Държавите от Близкия изток са сред регионите, към които има устойчив интерес за изпращане на документи, търговски мостри, онлайн поръчки и лични колети.

През последните години международните пощенски оператори често се сблъскваха със забавяния и ограничения заради нестабилната обстановка в региона, както и заради промените в глобалните транспортни вериги след пандемията и международните конфликти.