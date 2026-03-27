Иран няма да пропуска през Ормузкия проток кораби, плаващи от и до САЩ и Израел

Ормузкият проток е затворен и преминаването по този воден път ще бъде посрещнато от “строги мерки“

27 март 2026, 13:14
Иран няма да пропуска през Ормузкия проток кораби, плаващи от и до САЩ и Израел
Източник: БТА

И ранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви днес във връзка със ситуацията около Ормузкия проток, че корабоплаването “до и от пристанища на страни съюзници и поддръжници на американско-израелските врагове“ е забранено през всеки коридор и до всяка дестинация, предаде Ройтерс, позовавайки се на ирански държавни медии.

Ормузкият проток е затворен и преминаването по този воден път ще бъде посрещнато от “строги мерки“, посочи КГИР.

Три контейнеровоза, плаващи под флага на различни страни, са били върнати от Ормузкия проток след предупреждения, отправени от военноморските сили на Корпуса.

КГИР Ормузки проток Иран Корабоплаване Забрана за преминаване Контейнеровози Военноморски сили Напрежение Строги мерки Персийски залив
Удари с юмруци и ритници: Баща почина, защитавайки дъщеря си от криминално проявен мъж

Удари с юмруци и ритници: Баща почина, защитавайки дъщеря си от криминално проявен мъж

