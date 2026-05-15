Свят

На лов за следващия 007: Кастинг гуруто на „Игра на тронове“ избира новия Джеймс Бонд

След години чакане кастингите за новия шпионин официално стартираха. Студиото наложи пълно информационно затъмнение, но слуховете за актьори като Джейкъб Елорди и Аарон Тейлър-Джонсън вече взривиха феновете. Проектът се очертава епохален

15 май 2026, 14:42
Източник: Getty Images

Л овът за следващия Джеймс Бонд официално започна, съобщава Variety.

Amazon MGM Studios стартира кастингите за ролята на 007 през изминалите няколко седмици, научи Variety. Студиото е потърсило помощта на Нина Голд, за да открие мъжа с необходимата изтънченост и усещане за опасност, който да замени Даниел Крейг в образа на супершпионина на Иън Флеминг.

„Търсенето на следващия Джеймс Бонд е в ход“, се казва в изявление на Amazon MGM Studios.

„Въпреки че не планираме да коментираме конкретни детайли по време на кастинг процеса, се вълнуваме да споделим повече новини с феновете на 007 веднага щом моментът е подходящ“.

Голд не отговори на запитването за коментар, но източник, запознат с продукцията, потвърди нейното участие. Включването ѝ в 26-ия филм за Джеймс Бонд е логично. Голд разбира сложността на големите франчайзи и е най-известна с изграждането на света на Вестерос в сериала „Игра на тронове“ на HBO. Нейната визитка включва поредицата „Короната“ на Netflix, както и пет филма от франчайза „Междузвездни войни“. Именно при последния ангажимент тя избра Дейзи Ридли за ролята на Рей в „Силата се пробужда“. Работата на Голд включва още „Клетниците“, „Марсианецът“ и „Конклав“. Тя беше номинирана за „Оскар“ за работата си по „Хамнет“ през 2025 г. – първата година, в която Академията връчи награда за кастинг.

Деби Макуилямс работеше като кастинг директор по „Живите светлини“, „Златното око“ и „Кaзино Роял“, помагайки за откриването на Крейг, Пиърс Броснан и Тимъти Далтън. Шон Конъри, Роджър Мур и Джордж Лейзънби са останалите актьори, на които е бил даван лицензът за убиване на Бонд.

Следващият филм за Джеймс Бонд ще бъде режисиран от Дени Вилньов – кинематографистът зад франчайза „Дюн“, „Първи контакт“ и „Сикарио“. Ейми Паскал (от филмите за „Спайдър-мен“) и Дейвид Хейман (от поредицата за „Хари Потър“) ще продуцират лентата, която ще бъде по сценарий на създателя на „Остри козирки“ Стивън Найт. Таня Лапоант („Дюн“) е изпълнителен продуцент на филма.

Още преди да започнат кастингите, имаше лавина от спекулации за това кой може да размахва пистолета Walther PPK на Бонд, като сред слуховете за ролята бяха спрягани имената на всички – от Джейкъб Елорди до Калъм Търнър и Аарон Тейлър-Джонсън.

Миналия месец на изложението CinemaCon Кортни Валенти, ръководител на филмовия отдел в Amazon MGM, предостави кратка актуализация относно избора на актьор за Бонд.

„Отделяме необходимото време, за да направим това внимателно и с дълбоко уважение“, каза тя. „Мечтата на живота ни е да представим на публиката тази следваща глава и това е отговорност, която не приемаме леко. Това, което мога да ви кажа, е следното: когато съберете един от най-обичаните франчайзи в историята със световна класа филмов екип – включително блестящия режисьор Дени Вилньов, необикновените продуценти Ейми Паскал и Дейвид Хейман, изпълнителния продуцент Таня Лапоант и сценариста Стивън Найт – вие подготвяте сцената за нещо, което наистина е достойно за наследството на Бонд. Този филм идва и когато моментът е подходящ, ще имаме много повече за споделяне“.

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Как „божествени видения" предсказаха падането на СССР

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Коя е малката Швейцария?

