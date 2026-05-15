Иво Мирчев е бил нападнат от агресивен шофьор на "Опел"

"Около 21 часа от народния представител Иво Мирчев, получихме сигнал, че е възникнало пререкание между него и водач на "Опел". Незабавно след подаване на сигнала на място са изпратени полицейски екипи, които установяват жалбоподателя Иво Мирчев, който споделя, че преди 10-15 минути е бил нападнат от агресивния водач на въпросния "Опел", в последствие на което същият му нанесъл няколко удара и се е оттеглил".

Това съобщи днес на брифинг директорът на СДВР гл. Комисар Любомир Николов.

"Установен е въпросният нападател, който днес беше подробно освидетелстван, същото се случи и с господин Мирчев. Извършени са необходимите действия по разследването, включително разпознаване, фотосъпоставителни експертизи, тъй като са ни предоставени и записи от случая и в момента тече доклад в Софийска района прокуратура за евентуално вземане на мярка за неотклонение на въпросното задържано лице", поясни Николов.

"Мисля, че г-н Мирчев е направил забележка на агресивния водач, че е паркирал моторното си превозно средство неправилно. От съдебномедицинската експертиза е видно, че няма следи от насилие по него", посочи Николов.

"Материалите са докладвани в СРП. Предстои анализ на същите и ще ви информираме в по-късен етап за заключенията", заяви Николай Николаев, говорител на СРП и добави: "Законът ще бъде приложен, така както е записан, не трябва да има колебания в тази насока", увери той, обяснявайки, че политическите възгледи и позицията на Мирчев няма да повлияят на разследването".