Свят

Още два индийски танкера преминаха през Ормузкия проток

Двата кораба - „BW TYR" и „BW ELM" - транспортират общо около 94 000 тона втечнен газ и вече се насочват към индийските брегове

29 март 2026, 15:56
О ще два танкера под индийски флаг, превозващи втечнен петролен газ, са преминали през Ормузкия проток, съобщи индийското министерство на корабоплаването.

След военните удари на САЩ и Израел Иран на практика е ограничил морския трафик през стратегическия проток - ключов маршрут за световните доставки на суров петрол и втечнен газ.

Двата кораба - „BW TYR“ и „BW ELM“ - транспортират общо около 94 000 тона втечнен газ и вече се насочват към индийските брегове.

„BW TYR“ пътува към Мумбай, а „BW ELM“ - към Ню Мангалор, се посочва в изявлението, цитирано от АФП.

По-рано четири други индийски танкера също са преминали през протока, но 18 плавателни съда под индийски флаг с общо 485 индийски моряци остават в региона на Персийския залив.

Индия е четвъртият по големина вносител на втечнен природен газ в света и вторият по потребление на втечнен петролен газ, използван основно за готвене, като доставките идват предимно от Близкия изток.

Заради нарушенията във вноса властите в Ню Делхи вече са разпоредили по-строг контрол върху доставките на природен и битов газ.

Страната поддържа добри отношения с Иран, но същевременно разширява сътрудничеството си с Израел в сфери като отбраната, земеделието, технологиите и киберсигурността.

Източник: БГНЕС    
Ормузки проток Индия Иран Втечнен газ Танкери Морски трафик Доставки на петрол
По темата

Три катастрофи за по-малко от час на магистрала

Френската полиция арестува още двама за опита за взрив пред Bank of America в Париж

Пожар в нощен клуб в Германия, 750 души евакуирани

За колко може да се купи електрически автомобил

Ще се отрази ли смяната на времето на котката ми

<p>Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда</p>
Тръмп: Куба е следващата
Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?
28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име
Пакистан посредничи между САЩ и Иран за Близкия изток

Пакистан посредничи между САЩ и Иран за Близкия изток

Свят Преди 11 минути

Пакистан се утвърждава като важен посредник между Техеран и Вашингтон, като предава послания между двете страни на фона на продължаващия конфликт

Ким Чен-ун наблюдава тест на двигател на ракета, способна да порази континенталната част на САЩ

Ким Чен-ун наблюдава тест на двигател на ракета, способна да порази континенталната част на САЩ

Свят Преди 53 минути

Максималната мощност на двигателя е 2500 килотона, в сравнение с около 1970 килотона, отчетени при подобен тест на двигател с твърдо гориво през септември

Ученици от Велико Търново създадоха приложение за промоциите в магазините

Ученици от Велико Търново създадоха приложение за промоциите в магазините

България Преди 1 час

Атанас и Калоян от Велико Търново са автори на онлайн приложението "ПромоМания"

Финландия съобщи за навлизане на дронове във въздушното ѝ пространство

Финландия съобщи за навлизане на дронове във въздушното ѝ пространство

Свят Преди 1 час

Те са били засечени в югоизточната част на страната

Рецепта за нежен лимонов кейк, който се приготвя „за миг“

Рецепта за нежен лимонов кейк, който се приготвя „за миг“

Любопитно Преди 2 часа

Този елегантен лимонов кейк ще внесе много настроение на вашата трапеза и ще се превърне в една от онези любими рецепти, към които ще се връщате често

Легендарният румънски треньор Мирча Луческу е получил инфаркт

Легендарният румънски треньор Мирча Луческу е получил инфаркт

Свят Преди 2 часа

Той е един от най-успешните специалисти в европейския футбол

Русия обяви, че е превзела още едно село в Харковска област

Русия обяви, че е превзела още едно село в Харковска област

Свят Преди 2 часа

Мъж загина, а 6-годишно дете бе ранено при руски атаки в украинската Сумска област

Мъж загина, а 6-годишно дете бе ранено при руски атаки в украинската Сумска област

Свят Преди 2 часа

Земетресение разлюля гръцкия остров Кефалония

Земетресение разлюля гръцкия остров Кефалония

Свят Преди 2 часа

Епицентърът му е бил на около 1 километър североизточно от Ска̀ла

Жената, намушкала четирима в София: Не харесвам германци

Жената, намушкала четирима в София: Не харесвам германци

България Преди 3 часа

Софийската градска прокуратура внесе в съда искане за задържане под стража спрямо нея

Унищожават близо 6 тона негодни храни в Димитровградско

Унищожават близо 6 тона негодни храни в Димитровградско

България Преди 3 часа

Инспекторите от БАБХ са открили месни продукти с изтекъл срок на годност

Крадците стават все по-изобретателни: Как да защитим дома си

Крадците стават все по-изобретателни: Как да защитим дома си

България Преди 3 часа

За година в София са разкрити 50% повече домови кражби

За да се улесни гласуването: ЦИК обмисля в кои секции ще бъдат поставени по две машини

За да се улесни гласуването: ЦИК обмисля в кои секции ще бъдат поставени по две машини

Парламентарни избори Преди 4 часа

Над 60 хиляди са вече подадените заявления за гласуване извън страната

Да помогнем на Марина: 4-годишното дете се бори с рак и има нужда от 90 000 евро

Да помогнем на Марина: 4-годишното дете се бори с рак и има нужда от 90 000 евро

България Преди 4 часа

За да има шанс за пълно възстановяване, е необходима трансплантация на стволови клетки

"Без крале": Най-малко 8 млн. се включиха в протестите срещу Тръмп в САЩ

"Без крале": Най-малко 8 млн. се включиха в протестите срещу Тръмп в САЩ

Свят Преди 4 часа

Движението "Без крале" обяви, че е имало повече от 3300 демонстрации във всички 50 (американски) щата

Арести в Монтанско заради подозрения за купуване на гласове

Арести в Монтанско заради подозрения за купуване на гласове

Парламентарни избори Преди 4 часа

Полицейските действия за гарантиране честността на предстоящия вот в региона продължават

Кучето звучи като дядо ви: Защо е цялото това пъшкане?

dogsandcats.bg

Лхаса Апсо или Ши Тцу: Коe малко куче е подходящо за вас?

dogsandcats.bg
1

Каква история пазят потопените църкви

sinoptik.bg
1

Сланотрън крие богатство под земята

sinoptik.bg

Сблъсък на амбиции покачва напрежението в The Floor

Edna.bg

След ареста: Бритни Спиърс се появи със сина си, но видео разтревожи феновете

Edna.bg

Шок! Макс Верстапен обмисля отказване от Формула 1?

Gong.bg

Коул Палмър бяга от Челси?

Gong.bg

Три катастрофи на „Хемус“ край Шумен, има пострадало дете

Nova.bg

Две българки във финалите на Световната купа по художествена гимнастика в София

Nova.bg