Още два индийски танкера преминаха през Ормузкия проток

О ще два танкера под индийски флаг, превозващи втечнен петролен газ, са преминали през Ормузкия проток, съобщи индийското министерство на корабоплаването.

След военните удари на САЩ и Израел Иран на практика е ограничил морския трафик през стратегическия проток - ключов маршрут за световните доставки на суров петрол и втечнен газ.

94,000 tonnes of LPG on way to India after BW Tyr and BW Elm cross tense Hormuz route



Двата кораба - „BW TYR“ и „BW ELM“ - транспортират общо около 94 000 тона втечнен газ и вече се насочват към индийските брегове.

„BW TYR“ пътува към Мумбай, а „BW ELM“ - към Ню Мангалор, се посочва в изявлението, цитирано от АФП.

По-рано четири други индийски танкера също са преминали през протока, но 18 плавателни съда под индийски флаг с общо 485 индийски моряци остават в региона на Персийския залив.

Индия е четвъртият по големина вносител на втечнен природен газ в света и вторият по потребление на втечнен петролен газ, използван основно за готвене, като доставките идват предимно от Близкия изток.

Заради нарушенията във вноса властите в Ню Делхи вече са разпоредили по-строг контрол върху доставките на природен и битов газ.

Страната поддържа добри отношения с Иран, но същевременно разширява сътрудничеството си с Израел в сфери като отбраната, земеделието, технологиите и киберсигурността.