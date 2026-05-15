България

Лични карти и нотариални актове за имоти за 5 млн. евро, открити в София

Задържани са четирима души

15 май 2026, 16:30
Депутатът Ивайло Мирчев: Нито някой ме е бил, нито съм бил някого

Депутатът Ивайло Мирчев: Нито някой ме е бил, нито съм бил някого
Иво Мирчев е бил нападнат от агресивен шофьор на

Иво Мирчев е бил нападнат от агресивен шофьор на "Опел"
Какво означава „справедлива цена“ и може ли държавата да контролира поскъпването на храните

Какво означава „справедлива цена“ и може ли държавата да контролира поскъпването на храните
„Нуждаеш ли се от Бангаранга в своя живот?“: Смях зад кулисите - Дара изненада оператор на „Евровизия“

„Нуждаеш ли се от Бангаранга в своя живот?“: Смях зад кулисите - Дара изненада оператор на „Евровизия“
Демерджиев: Има нови данни по случая

Демерджиев: Има нови данни по случая "Петрохан – Околчица"
Внимание: Гръмотевици, вятър и опасност от градушки през уикенда

Внимание: Гръмотевици, вятър и опасност от градушки през уикенда
Остри сблъсъци в СОС след решението за Паметника на Съветската армия

Остри сблъсъци в СОС след решението за Паметника на Съветската армия
В знак на протест: Мотористи от цялата страна затварят редица ключови пътни артерии

В знак на протест: Мотористи от цялата страна затварят редица ключови пътни артерии

"Днес оповестих за акцията, която извършват съвместно Столичната дирекция на вътрешните работи и Софийска районна прокуратура. Акцията е насочена към противодействие на имотните измами. Доста чувствителна и сериозна тема, която засяга много български граждани".

Това заяви на брифинг вътрешният министър Иван Демерджиев, като подчерта, че успешната акция е резултат от добро взаимодействие между институциите.

"Аз гледам на тази акция като на акция с продължение. Вярвам, че тя ще се развие, ще се разшири. Това е една изключително сериозна престъпна мрежа, която трябва да бъде идентифицирана и неутрализирана до най-високите ѝ нива. Така че очаквам тази работа да продължи и очаквам тепърва да има нови привлечени към наказателна отговорност, разбира се, след като бъде свършат, бъдат свършени съответните действия", каза Демерджиев.

Мащабна акция срещу имотните измами в София, има задържани

"След целенасочена оперативна работа от служителите на сектор "Имотни престъпления" към отдел "Икономическа полиция" в Столична дирекция, във вчерашния ден пристъпихме към акция срещу така наречената имотна мафия, в хода на която задържахме девет лица, част от които вече имат повдигнати обвинения. Извършени са девет обиска на жилища и офиси и шест обиска на автомобили. В хода на тези претърсвания попаднахме на доста интересни находки, включително лични карти, истински такива, на граждани, които следва да са в техните притежатели, множество оригинални нотариални актове за подготвящи се имотни измами, както и документи, касаещи покупко-продажба на недвижим имот и последващо прехвърляне на още девет такива на лице, което е получило едва хиляда евро за цялата сделка, която се подготвя", отчете директорът на СДВР гл. Комисар Любомир Николов.

"Именно оттам започнаха и нашите действия по неотложност. След проведен разпит на този свидетел, в хода на което, след подробности от Софийска районна прокуратура, ще разберете привлечените лица към наказателна отговорност. Лицата, които задържахме, са с висок криминогенен потенциал, всички вие ги познавате. Един от задържаните е бивш столичен нотариус, който е с отнети права поради злоупотреби от подобен характер, а другият му съучастник, въпреки че делото не се води като организирана престъпна група, е с множество криминални прояви и съмнително имотно състояние на база това какво отчита като платени данъци във връзка с извършваната от него стопанска и нестопанска дейност", каза Николов.

"Така че, както каза и министърът, смятам, че акцията е успешна не само заради разкритите предходни деяния във връзка с представени неистински документи, които са споходствали придобиването на чужди имоти, а и множество предотвратени случаи на имотни измами, които следваше да оставят беззащитни, малограмотни или самотни хора без най-ценното им - техния дом", подчерта Николов.

Мащабна схема за имотни измами в София, Варна и Враца

"Схемите назад във времето знаете, че бяха по-скоро чрез въвеждане в заблуждение на самотно живеещи възрастни хора, че ще прехвърлят съответния си имот на поставени лица чрез съглашение за гледане и впоследствие изгонването им веднага след подписване на съответния нотариален акт. Тук вече започваме да наблюдаваме изменение на тази тенденция, като установяваме все повече лица, които се наемат за свидетели по обстоятелствени проверки, чрез които впоследствие се изготвят констативни нотариални актове за имоти, които или нямат собственик, или собственикът им е починал преди време и към настоящия момент същите не се обитават. Чрез така наречените свидетели се извършва едно лъжесвидетелстване пред нотариус, в което те заявяват, че лицето Х, някой бушон, на който ще се прехвърли собствеността на този въпросен безстопанствен имот, го е владял в разстояние на известен период от време. И по този повод нотариусът заверява констативен нотариален акт, с който този бушон впоследствие става реален собственик на имота извършва се и последваща сделка с така наречения вече добросъвестен собственик. И вече оттук нататък измамниците смятат имота за препран и готов за продажба и за набавяне на съответната сума според неговата равностойност", обясни Николов, като отчете, че стойността на разкритите при акцията измами е около 5 милиона евро, а броят на имотите е двуцифрено число.

Престъпна група краде 23 имота в София

"Мисля, че имаме обосновано предположение, от което да смятаме, че част от намерените документи, тоест оригиналните нотариални актове в жилището на известния бивш столичен нотариус, представляват откраднати или присвоени нотариални актове от бившия нотариат, което означава, че това е много опасно. Документите, които е притежавал той, нямат еквивалент в за сравнение в съответната служба по вписванията", подчерта Николов.

"Във вчерашния ден, включително до днес сутринта, материалите са докладвани в Софийската районна прокуратура. В действителност от страна на Столична дирекция Вътрешните работи са извършени значителен обем действия, в това число около седемнадесет претърсвания, изземвания, освидетелствания. Разпитани са множество свидетели. Към настоящия момент са приобщени и различни веществени и писмени доказателства, в това число лични документи, в това число и различни документи за собственост. От анализа на събраните материали се установяват достатъчно доказателства за съпричастността на четири лица в това, че от началото на 2026 г. до месец март са възбудили заблуждение у едно лице, така че то да се разпореди със своите имуществени права, право на собственост, в това число в жилищен апартамент в ж.к. "Люлин", идеални части от този имот срещу обещание да му бъде изплатена сумата от двадесет хиляди евро, за да прехвърли своите имуществени права", обясни прокурор Николай Николаев от Софийска районна прокуратура. 

"Става въпрос за лице, което е в по-уязвимо, така да го наречем, социално положение. В крайна сметка е изповядана сделката пред нотариус, като лицето не е получило обещаните пари. Също не е било изпълнено и обещанието да бъде учредено право на ползване пожизнено от него", посочи Николаев.

СДВР предотврати огромна имотна измама в София

Паричните средства са наредени по сметка на търговско дружество, което не е с активна търговска дейност, тоест използвано е за целите на подобни сделки.

Имотни измами Полицейска акция СДВР Софийска районна прокуратура
Последвайте ни
Депутатът Ивайло Мирчев: Нито някой ме е бил, нито съм бил някого

Депутатът Ивайло Мирчев: Нито някой ме е бил, нито съм бил някого

Молдова и Румъния: Могат ли да се обединят

Молдова и Румъния: Могат ли да се обединят

Лични карти и нотариални актове за имоти за 5 млн. евро, открити в София

Лични карти и нотариални актове за имоти за 5 млн. евро, открити в София

Шокиращата трансформация на Redfoo: От върха на Billboard до корта в Египет

Шокиращата трансформация на Redfoo: От върха на Billboard до корта в Египет

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
Френски и Английски булдог: Прилики и разлики

Френски и Английски булдог: Прилики и разлики

dogsandcats.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 3 дни
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 3 дни
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 3 дни
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Иран получи послание от САЩ, иска помощ от Китай

Иран получи послание от САЩ, иска помощ от Китай

Свят Преди 12 минути

Георги Тодоров е назначен за зам.-министър на туризма

Георги Тодоров е назначен за зам.-министър на туризма

България Преди 34 минути

Дейвид Бекъм изпревари крал Чарлз III по богатство

Дейвид Бекъм изпревари крал Чарлз III по богатство

Любопитно Преди 1 час

Новият списък на богатите на Sunday Times за 2026 г. разкрива зашеметяващ скок в активите на семейство Бекъм. Благодарение на успеха на Интер Маями и модната империя на Виктория, двойката вече притежава над 1,185 млрд. паунда, оставяйки краля зад себе си

,

Пробив в медицината: Учени откриха как да победим бактериите без антибиотици

Любопитно Преди 1 час

Изследването е ръководено от Университета на Куинсланд и резултатите са публикувани в научното списание „Сайънс имунолъджи“

КЗК обвини 7 фирми в картели

КЗК обвини 7 фирми в картели

България Преди 1 час

По двете производства екипи на КЗК извършиха внезапни проверки на място

Деми Мур завладя Кан с полупрозрачна рокля-шедьовър

Деми Мур завладя Кан с полупрозрачна рокля-шедьовър

Любопитно Преди 2 часа

Холивудската легенда Деми Мур се превърна в голямата звезда на 79-ия фестивал в Кан. Като член на журито, 63-годишната актриса демонстрира неподправен стил и харизма, превръщайки дефилето си по червения килим в истинско артистично представление

Hell‘s Kitchen завърши с исторически за предаването успех

Hell‘s Kitchen завърши с исторически за предаването успех

Любопитно Преди 2 часа

Форматът на NOVA регистрира рекордна преднина пред втората телевизия в класацията

На лов за следващия 007: Кастинг гуруто на „Игра на тронове“ избира новия Джеймс Бонд

На лов за следващия 007: Кастинг гуруто на „Игра на тронове“ избира новия Джеймс Бонд

Свят Преди 2 часа

След години чакане кастингите за новия шпионин официално стартираха. Студиото наложи пълно информационно затъмнение, но слуховете за актьори като Джейкъб Елорди и Аарон Тейлър-Джонсън вече взривиха феновете. Проектът се очертава епохален

Гръцки фермери тръгнаха към „Кулата“, полицията ги спря с блокади

Гръцки фермери тръгнаха към „Кулата“, полицията ги спря с блокади

Свят Преди 2 часа

Протестиращите настояват за по-голяма финансова помощ, компенсации за високите разходи и облекчения за земеделските производители

<p>Войната с Иран може да съсипе най-големия 4 юли в историята на Америка</p>

Newsweek: Войната с Иран може да съсипе най-големия 4 юли в историята на Америка

Свят Преди 3 часа

Войната в Близкия изток изпразва нефтените резервоари на САЩ с рекордни темпове. Експерти предупреждават за невиждан скок на бензина до 7 долара за галон точно за 250-ия рожден ден на страната, а администрацията на Тръмп спешно търси полезен ход

„Български пощи“ възстановяват пратките до четири държави в Близкия изток

„Български пощи“ възстановяват пратките до четири държави в Близкия изток

България Преди 3 часа

От 18 май отново ще могат да се изпращат пратки до Ирак, Йордания, Саудитска Арабия и Оман

ЕК се присъедини към споразумението за трибунала за Украйна

ЕК се присъедини към споразумението за трибунала за Украйна

Свят Преди 3 часа

Документът определя институционалните, финансовите и административните условия за работата на специалния съд

Рекордна награда на финала на „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Рекордна награда на финала на „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Любопитно Преди 3 часа

Не пропускайте кулминацията в първото у нас брокерско риалити тази събота от 20:00 ч.

Разбиха международен канал за контрабанда на цигари от Гърция през България към Румъния

Разбиха международен канал за контрабанда на цигари от Гърция през България към Румъния

България Преди 3 часа

При специализирана операция са задържани двама души, както и две превозни средства

Урокът, който СЗО научи след неочаквания епидемичен взрив в океана

Урокът, който СЗО научи след неочаквания епидемичен взрив в океана

Свят Преди 3 часа

Появата на щама Андес на борда на туристически лайнер показа защо международните здравни регламенти трябва да се изграждат преди, а не по време на криза. Според СЗО рискът в момента е нисък, но системата е пред нов тип заплаха

<p>Зеленски призова за &quot;по-болезнени&quot; санкции срещу Русия</p>

След масирана атака: Зеленски призова за "по-болезнени" санкции срещу Русия

Свят Преди 3 часа

Украинският президент обвини Москва, че заобикаля санкциите и продължава да произвежда ракети, докато спасители търсят оцелели под руините на разрушена жилищна сграда в Киев

Всичко от днес

От мрежата

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Жеги, суша, слана и мраз: каква е прогнозата за земеделците у нас

sinoptik.bg
1

Какво да очакваме от феномена "Ел Ниньо"

sinoptik.bg

Ново поколение лекарства: Таблетка може да замени инжекциите за отслабване

Edna.bg

За първи път: Асен Блатечки показа щастливото си семейство

Edna.bg

НА ЖИВО: Дунав - Янтра, съставите

Gong.bg

ЦСКА с важна информация за отпуснатите билети за финала на Sesame Купа на България

Gong.bg

СДВР: Депутатът Ивайло Мирчев е бил нападнат. Той: Не съм бил бит

Nova.bg

Напрежение на „Кулата”: Полицаи използваха сълзотворен газ срещу гръцки фермери (ВИДЕО)

Nova.bg