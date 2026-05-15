Лични карти и нотариални актове за имоти за 5 млн. евро, открити в София

"Днес оповестих за акцията, която извършват съвместно Столичната дирекция на вътрешните работи и Софийска районна прокуратура. Акцията е насочена към противодействие на имотните измами. Доста чувствителна и сериозна тема, която засяга много български граждани".

Това заяви на брифинг вътрешният министър Иван Демерджиев, като подчерта, че успешната акция е резултат от добро взаимодействие между институциите.

"Аз гледам на тази акция като на акция с продължение. Вярвам, че тя ще се развие, ще се разшири. Това е една изключително сериозна престъпна мрежа, която трябва да бъде идентифицирана и неутрализирана до най-високите ѝ нива. Така че очаквам тази работа да продължи и очаквам тепърва да има нови привлечени към наказателна отговорност, разбира се, след като бъде свършат, бъдат свършени съответните действия", каза Демерджиев.

Мащабна акция срещу имотните измами в София, има задържани

"След целенасочена оперативна работа от служителите на сектор "Имотни престъпления" към отдел "Икономическа полиция" в Столична дирекция, във вчерашния ден пристъпихме към акция срещу така наречената имотна мафия, в хода на която задържахме девет лица, част от които вече имат повдигнати обвинения. Извършени са девет обиска на жилища и офиси и шест обиска на автомобили. В хода на тези претърсвания попаднахме на доста интересни находки, включително лични карти, истински такива, на граждани, които следва да са в техните притежатели, множество оригинални нотариални актове за подготвящи се имотни измами, както и документи, касаещи покупко-продажба на недвижим имот и последващо прехвърляне на още девет такива на лице, което е получило едва хиляда евро за цялата сделка, която се подготвя", отчете директорът на СДВР гл. Комисар Любомир Николов.

"Именно оттам започнаха и нашите действия по неотложност. След проведен разпит на този свидетел, в хода на което, след подробности от Софийска районна прокуратура, ще разберете привлечените лица към наказателна отговорност. Лицата, които задържахме, са с висок криминогенен потенциал, всички вие ги познавате. Един от задържаните е бивш столичен нотариус, който е с отнети права поради злоупотреби от подобен характер, а другият му съучастник, въпреки че делото не се води като организирана престъпна група, е с множество криминални прояви и съмнително имотно състояние на база това какво отчита като платени данъци във връзка с извършваната от него стопанска и нестопанска дейност", каза Николов.

"Така че, както каза и министърът, смятам, че акцията е успешна не само заради разкритите предходни деяния във връзка с представени неистински документи, които са споходствали придобиването на чужди имоти, а и множество предотвратени случаи на имотни измами, които следваше да оставят беззащитни, малограмотни или самотни хора без най-ценното им - техния дом", подчерта Николов.

Мащабна схема за имотни измами в София, Варна и Враца

"Схемите назад във времето знаете, че бяха по-скоро чрез въвеждане в заблуждение на самотно живеещи възрастни хора, че ще прехвърлят съответния си имот на поставени лица чрез съглашение за гледане и впоследствие изгонването им веднага след подписване на съответния нотариален акт. Тук вече започваме да наблюдаваме изменение на тази тенденция, като установяваме все повече лица, които се наемат за свидетели по обстоятелствени проверки, чрез които впоследствие се изготвят констативни нотариални актове за имоти, които или нямат собственик, или собственикът им е починал преди време и към настоящия момент същите не се обитават. Чрез така наречените свидетели се извършва едно лъжесвидетелстване пред нотариус, в което те заявяват, че лицето Х, някой бушон, на който ще се прехвърли собствеността на този въпросен безстопанствен имот, го е владял в разстояние на известен период от време. И по този повод нотариусът заверява констативен нотариален акт, с който този бушон впоследствие става реален собственик на имота извършва се и последваща сделка с така наречения вече добросъвестен собственик. И вече оттук нататък измамниците смятат имота за препран и готов за продажба и за набавяне на съответната сума според неговата равностойност", обясни Николов, като отчете, че стойността на разкритите при акцията измами е около 5 милиона евро, а броят на имотите е двуцифрено число.

Престъпна група краде 23 имота в София

"Мисля, че имаме обосновано предположение, от което да смятаме, че част от намерените документи, тоест оригиналните нотариални актове в жилището на известния бивш столичен нотариус, представляват откраднати или присвоени нотариални актове от бившия нотариат, което означава, че това е много опасно. Документите, които е притежавал той, нямат еквивалент в за сравнение в съответната служба по вписванията", подчерта Николов.

"Във вчерашния ден, включително до днес сутринта, материалите са докладвани в Софийската районна прокуратура. В действителност от страна на Столична дирекция Вътрешните работи са извършени значителен обем действия, в това число около седемнадесет претърсвания, изземвания, освидетелствания. Разпитани са множество свидетели. Към настоящия момент са приобщени и различни веществени и писмени доказателства, в това число лични документи, в това число и различни документи за собственост. От анализа на събраните материали се установяват достатъчно доказателства за съпричастността на четири лица в това, че от началото на 2026 г. до месец март са възбудили заблуждение у едно лице, така че то да се разпореди със своите имуществени права, право на собственост, в това число в жилищен апартамент в ж.к. "Люлин", идеални части от този имот срещу обещание да му бъде изплатена сумата от двадесет хиляди евро, за да прехвърли своите имуществени права", обясни прокурор Николай Николаев от Софийска районна прокуратура.

"Става въпрос за лице, което е в по-уязвимо, така да го наречем, социално положение. В крайна сметка е изповядана сделката пред нотариус, като лицето не е получило обещаните пари. Също не е било изпълнено и обещанието да бъде учредено право на ползване пожизнено от него", посочи Николаев.

СДВР предотврати огромна имотна измама в София

Паричните средства са наредени по сметка на търговско дружество, което не е с активна търговска дейност, тоест използвано е за целите на подобни сделки.