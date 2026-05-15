Деми Мур завладя Кан с полупрозрачна рокля-шедьовър

Х оливудската икона Деми Мур прикова вниманието по време на 79-ия ежегоден филмов фестивал в Кан, където тази година заема престижното място на член на журито. Актрисата подари на публиката истински „Кан момент“, стъпвайки на червения килим в спираща дъха лилава рокля с внушителен шлейф, който буквално я следваше като облак.

63-годишната звезда се превърна в център на събитието с впечатляващ модел с открити рамене. Роклята, която блестеше под светлините на прожекторите, завършваше с необикновен, разкошен шлейф.

Източник: Getty Images

От момента на пристигането ѝ, всички погледи бяха насочени към Деми. Ефирната дреха в мек, но наситен лавандулов нюанс, се отличаваше с деликатни, прозрачни пластове. Те улавяха вятъра при всяко нейно движение, създавайки драматичен, почти кинематографичен ефект. Платът сякаш се рееше по червения килим, простирайки се на няколко метра зад нея – гледка, която фотографите побързаха да заснемат от всеки възможен ъгъл.

Деми Мур се отдаде изцяло на зрелището. В един момент тя артистично повдигна част от шлейфа, който се завъртя около нея, докато тя се смееше и общуваше с тълпата. Този игрив жест само засили усещането, че това не е просто поява на червения килим, а цялостно представление.

Визията ѝ бе завършена с елегантни обувки на висок ток в същия тон и ослепителни висящи обеци. Дългата ѝ тъмна коса бе оформена на меки, непринудени вълни. Сияещият тен и финият, изискан грим на актрисата перфектно допълваха романтичното излъчване на тоалета, оставяйки я безспорен център на вниманието.

Източник: Getty Images

На пресконференцията Деми сподели, че се чувства „изключително поласкана да бъде тук“.

„Това е толкова красиво преживяване – просто да си заобиколен от киното и любовта към него. Радостта да се потопиш в тази атмосфера и да бъдеш сред хора, които я споделят, е просто щастие“, заяви тя. „А и кой би могъл да се оплаче от невероятната гледка на това място? Чувствам се супер развълнувана. Наистина... чувствам се като малко дете, което играе възрастен.“

Актрисата направи и любопитно признание за миналото си:

„Знаете ли, преди бях посещавала фестивала в Кан само веднъж и то просто като нечия компания (plus one). Затова фактът, че днес седя тук, за мен е наистина огромна чест.“