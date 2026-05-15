Любопитно

Деми Мур завладя Кан с полупрозрачна рокля-шедьовър

Холивудската легенда Деми Мур се превърна в голямата звезда на 79-ия фестивал в Кан. Като член на журито, 63-годишната актриса демонстрира неподправен стил и харизма, превръщайки дефилето си по червения килим в истинско артистично представление

15 май 2026, 14:58
Източник: Getty Images

Х оливудската икона Деми Мур прикова вниманието по време на 79-ия ежегоден филмов фестивал в Кан, където тази година заема престижното място на член на журито. Актрисата подари на публиката истински „Кан момент“, стъпвайки на червения килим в спираща дъха лилава рокля с внушителен шлейф, който буквално я следваше като облак.

63-годишната звезда се превърна в център на събитието с впечатляващ модел с открити рамене. Роклята, която блестеше под светлините на прожекторите, завършваше с необикновен, разкошен шлейф.

Източник: Getty Images

От момента на пристигането ѝ, всички погледи бяха насочени към Деми. Ефирната дреха в мек, но наситен лавандулов нюанс, се отличаваше с деликатни, прозрачни пластове. Те улавяха вятъра при всяко нейно движение, създавайки драматичен, почти кинематографичен ефект. Платът сякаш се рееше по червения килим, простирайки се на няколко метра зад нея – гледка, която фотографите побързаха да заснемат от всеки възможен ъгъл.

Деми Мур се отдаде изцяло на зрелището. В един момент тя артистично повдигна част от шлейфа, който се завъртя около нея, докато тя се смееше и общуваше с тълпата. Този игрив жест само засили усещането, че това не е просто поява на червения килим, а цялостно представление.

Визията ѝ бе завършена с елегантни обувки на висок ток в същия тон и ослепителни висящи обеци. Дългата ѝ тъмна коса бе оформена на меки, непринудени вълни. Сияещият тен и финият, изискан грим на актрисата перфектно допълваха романтичното излъчване на тоалета, оставяйки я безспорен център на вниманието.

Източник: Getty Images

На пресконференцията Деми сподели, че се чувства „изключително поласкана да бъде тук“.

„Това е толкова красиво преживяване – просто да си заобиколен от киното и любовта към него. Радостта да се потопиш в тази атмосфера и да бъдеш сред хора, които я споделят, е просто щастие“, заяви тя. „А и кой би могъл да се оплаче от невероятната гледка на това място? Чувствам се супер развълнувана. Наистина... чувствам се като малко дете, което играе възрастен.“

Актрисата направи и любопитно признание за миналото си:

„Знаете ли, преди бях посещавала фестивала в Кан само веднъж и то просто като нечия компания (plus one). Затова фактът, че днес седя тук, за мен е наистина огромна чест.“

Източник: www.hellomagazine.com    
Дейвид Бекъм изпревари крал Чарлз III по богатство

Дейвид Бекъм изпревари крал Чарлз III по богатство

Любопитно Преди 13 минути

Новият списък на богатите на Sunday Times за 2026 г. разкрива зашеметяващ скок в активите на семейство Бекъм. Благодарение на успеха на Интер Маями и модната империя на Виктория, двойката вече притежава над 1,185 млрд. паунда, оставяйки краля зад себе си

КЗК обвини 7 фирми в картели

КЗК обвини 7 фирми в картели

България Преди 24 минути

По двете производства екипи на КЗК извършиха внезапни проверки на място

<p>Войната с Иран може да съсипе най-големия 4 юли в историята на Америка</p>

Newsweek: Войната с Иран може да съсипе най-големия 4 юли в историята на Америка

Свят Преди 1 час

Войната в Близкия изток изпразва нефтените резервоари на САЩ с рекордни темпове. Експерти предупреждават за невиждан скок на бензина до 7 долара за галон точно за 250-ия рожден ден на страната, а администрацията на Тръмп спешно търси полезен ход

„Български пощи“ възстановяват пратките до четири държави в Близкия изток

„Български пощи“ възстановяват пратките до четири държави в Близкия изток

България Преди 1 час

От 18 май отново ще могат да се изпращат пратки до Ирак, Йордания, Саудитска Арабия и Оман

ЕК се присъедини към споразумението за трибунала за Украйна

ЕК се присъедини към споразумението за трибунала за Украйна

Свят Преди 1 час

Документът определя институционалните, финансовите и административните условия за работата на специалния съд

Рекордна награда на финала на „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Рекордна награда на финала на „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте кулминацията в първото у нас брокерско риалити тази събота от 20:00 ч.

Разбиха международен канал за контрабанда на цигари от Гърция през България към Румъния

Разбиха международен канал за контрабанда на цигари от Гърция през България към Румъния

България Преди 2 часа

При специализирана операция са задържани двама души, както и две превозни средства

Урокът, който СЗО научи след неочаквания епидемичен взрив в океана

Урокът, който СЗО научи след неочаквания епидемичен взрив в океана

Свят Преди 2 часа

Появата на щама Андес на борда на туристически лайнер показа защо международните здравни регламенти трябва да се изграждат преди, а не по време на криза. Според СЗО рискът в момента е нисък, но системата е пред нов тип заплаха

<p>Зеленски призова за &quot;по-болезнени&quot; санкции срещу Русия</p>

След масирана атака: Зеленски призова за "по-болезнени" санкции срещу Русия

Свят Преди 2 часа

Украинският президент обвини Москва, че заобикаля санкциите и продължава да произвежда ракети, докато спасители търсят оцелели под руините на разрушена жилищна сграда в Киев

Българка стана най-красивият модел на Белгия

Българка стана най-красивият модел на Белгия

Любопитно Преди 2 часа

20-годишната студентка по педагогика Емона Василева спечели титлата „Топмодел на Белгия“, залагайки на естествената си красота.След триумф над 100 участнички, варненката се готви за световния финал в Монако, докато съчетава модата със стажа в училище

ЦИК определи номерата в бюлетините за частичните избори на 14 юни

ЦИК определи номерата в бюлетините за частичните избори на 14 юни

България Преди 2 часа

Какво означава „справедлива цена“ и може ли държавата да контролира поскъпването на храните

Какво означава „справедлива цена“ и може ли държавата да контролира поскъпването на храните

България Преди 2 часа

Управляващите готвят механизъм за сравнение на цените, но експерти предупреждават за риск от прекомерна намеса на пазара

„Нуждаеш ли се от Бангаранга в своя живот?“: Смях зад кулисите - Дара изненада оператор на „Евровизия“

„Нуждаеш ли се от Бангаранга в своя живот?“: Смях зад кулисите - Дара изненада оператор на „Евровизия“

България Преди 3 часа

Спонтанната реакция на българската звезда бързо натрупа гледания в социалните мрежи. Напрежението преди събота вечер расте, а вотът за България ще зависи изцяло от международната публика и сънародниците ни в чужбина

Близо 200 души бягаха в подкрепа на българските параолимпийци

Близо 200 души бягаха в подкрепа на българските параолимпийци

Любопитно Преди 3 часа

Благотворителното бягане обедини служители, семейства и любители на спорта около каузата на параолимпийските атлети

Хаос в ресторант в Ел Ей: Бритни Спиърс плаши клиенти с нож и странно поведение

Хаос в ресторант в Ел Ей: Бритни Спиърс плаши клиенти с нож и странно поведение

Свят Преди 3 часа

Посетители на заведение в Лос Анджелис останаха втрещени от поведението на Бритни Спиърс. Свидетели твърдят, че певицата е издавала лаещи звуци и е размахвала нож, докато екипът ѝ се е опитвал да я овладее. Представители на звездата обаче отричат всичко

Кола блъсна жена край Кресна

Кола блъсна жена край Кресна

България Преди 3 часа

Тя с нараняване в областта на главата

10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

dogsandcats.bg

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

dogsandcats.bg
1

Жеги, суша, слана и мраз: каква е прогнозата за земеделците у нас

sinoptik.bg
1

Какво да очакваме от феномена "Ел Ниньо"

sinoptik.bg

За първи път: Асен Блатечки показа щастливото си семейство

Edna.bg

Фантасмагории, измислици и лъжи: Дъщерята на Майкъл Джексън скочи срещу филма за баща си

Edna.bg

Писмо на фен „докосна“ Букайо Сака

Gong.bg

Ейса Гонсалес с разтърсващо признание за Григор

Gong.bg

Депутатът Ивайло Мирчев е бил нападнат след спор за паркиране

Nova.bg

Напрежение на „Кулата”: Полицаи използваха сълзотворен газ срещу гръцки фермери (ВИДЕО)

Nova.bg