Неочакван ход: Иран разреши преминаването на още кораби през Ормузкия проток

И ран се е съгласил да пропусне още 20 кораба под пакистански флаг да преминат през Ормузкия проток, обяви министърът на външните работи на Пакистан Мохамад Ишак Дар, цитиран от ДПА.

В публикация в X снощи той уточни, че на ден по този ключов за световната търговия с петрол маршрут ще може да преминат по два плавателни съда.

Танкер, превозващ 47 000 тона пропан-бутан, премина през Ормузкия проток и достигна Индия

"Диалогът, дипломацията и подобни мерки за изграждане на доверие са единственият път напред", изтъкна пакистанският външен министър, който е и вицепремиер.

Пакистан има граница с Иран от около 900 километра и се очертава като посредник на фона на засилващите се опасения, че войната, започната срещу неговия съсед от САЩ и Израел, може да продължи да се разпространява в по-широкия регион, отбелязва ДПА.

Очаква се пакистанската столица Исламабад да приеме днес на среща на външните министри на Саудитска Арабия, Турция и Египет и страната домакин, посветена на конфликта.

Пакистанският министър на външните работи съобщи още, че е разговарял по телефона с иранския си колега Абас Арагчи, пред когото е наблегнал на необходимостта от деескалация, подчертавайки, че "диалогът и дипломацията остават единственият жизнеспособен път към траен мир".

Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?

Ормузкият проток е един от най-важните стратегически морски маршрути в света, през който преминава значителна част от глобалния износ на петрол. Всяко ограничение или напрежение в района има пряко отражение върху международните пазари и цените на енергоносителите.

След началото на конфликта в края на февруари регионът на Близкия изток е обект на засилено военно присъствие и нарастващи опасения от по-широка ескалация. Съединените щати разположиха десетки хиляди военнослужещи в района и извършиха хиляди удари по цели в Иран, което допълнително изостри ситуацията.

На този фон всяка стъпка към улесняване на корабоплаването или дипломатически диалог се разглежда като сигнал за потенциално намаляване на напрежението, макар и ограничен.