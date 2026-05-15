Големият финал: Кой ще превземе The Floor тази неделя?

П реди три месеца световният феномен The Floor превзе ефира на NOVA и се превърна във фаворит на зрителите у нас. По пътя към върха тръгнаха 100 колоритни участници, но само осем от тях извоюваха шанса да се впуснат в решителните сблъсъци за голямата победа. Тази неделя от 20:00 ч. по NOVA ще стане ясно кой от тях ще завладее гигантския LED под и ще се превърне в първия шампион на The Floor в България.

Водещият Юлиан Костов ще посрещне на арената финалистите Динко, Иван, Магдалена, Павлина, Диана, Георги, Божидара и Красимир. Те са готови да демонстрират не само светкавични реакции и знания, но и силен характер, за да оцелеят в надпреварата. Предстоят едни от най-вълнуващите дуели за сезона, след които един ще си тръгне с наградата от 30 000 евро.

Осем играчи са готови да дадат всичко от себе си в последните оспорвани сблъсъци, където изненадите ще дебнат зад всеки ъгъл. Зрителите ще станат свидетели на неочаквани обрати – от сълзи на радост до наранени амбиции. Не пропускайте големия финал на The Floor – тази неделя от 20:00 ч. по NOVA.

