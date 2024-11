Иран със сериозни заплахи към Израел

В исокопоставен ирански командир повтори заплахите за нов военен удар срещу Израел, но се въздържа да сподели подробности, съобщи днес иранската агенция Тасним, цитирана от ДПА.

Новинарската агенция, за която се смята, че е свързана с иранския Корпус на гвардейците на ислямската революция (КГИР), предаде, че Али Фадави е казал пред репортери в Техеран днес, че със сигурност ще бъде проведена нова операция. „Не е възможно да се коментират подробности за нея“, добавил обаче той.

JUST IN: 🇮🇷🇮🇱 Iranian President Pezeshkian sends final warning to Israel.



"End the war and accept the ceasefire and we may adjust our response to hurt you less" pic.twitter.com/zQmsY24PHG