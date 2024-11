Хванаха високопоставен член на "Хизбула" в Ливан

И зраелските военноморски сили са заловили високопоставения служител на „Хизбула“ Имад Амхаз при операция в Северен Ливан снощи, съобщи "Аксиос", като се позова на израелски официален представител, предаде Ройтерс.

Служители на военноморски сили, за които се предполага че са от Израел, са акостирали в ливанския крайбрежен град Батрун в северната част на страната рано тази сутрин и са заловили един човек, каза и източник от службите за сигурност на Ливан, а официален представител потвърди за случая, но не посочи кой е отговорен за него.

Israeli commandos said to nab top Hezbollah naval commander in north Lebanon raid



The Hezbollah official captured by Israeli naval commandos in northern Lebanon is a senior member of the group’s naval force, Axios reporter Barak Ravid says, citing an Israeli official.



