Иран разкритикува ръководителя на МААЕ

Г оворителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи разкритикува ръководителя на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси и обвини агенцията на ООН, че е партньор в „несправедлива война на агресия“, започната от Израел, предаде Ройтерс.

В публикация в „Екс“ Багаи коментира интервю пред Си Ен Ен на Гроси, в което той казва, че няма доказателства за систематични усилия на Иран за разработване на ядрени оръжия.

