Извадиха останките на 55 души от разрушена сграда в Газа

Гражданската отбрана в град Газа е извадила останките на 55 души от разрушена при израелски въздушен удар жилищна сграда, ударена преди две години.

Според Спътниковия център на ООН 82% от сградите в ивицата Газа са разрушени или повредени вследствие на войната, започнала след атаката на „Хамас“ на 7 октомври 2023 г.

Разчистването на разрушенията е силно затруднено от недостига на тежка техника, като досега е премахната само малка част от над 60 милиона тона отломки.

انتشال رفات 55 شهيدا من تحت الأنقاض في قطاع غزة #صحيفة_الرأي #الأردن https://t.co/5g7EJJA493 — الرأي (@alrai) September 5, 2026

Служители на гражданската отбрана в град Газа съобщиха днес, че са извадили останките на 55 души от развалините на жилищна сграда, разрушена при израелски въздушен удар преди две години, предаде ДПА.

Войната в ивицата Газа беше предизвикана от масовото клане, извършено от ислямисткото движение "Хамас" и негови съюзнически групировки на 7 октомври 2023 година. Около 200 души бяха убити в южната част на Израел, а около 250 души бяха отведени като заложници в ивицата Газа.

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Според Спътниковия център на ООН 82% от всички сгради в ивицата Газа са били разрушени или са им били нанесени щети по време на войната.

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Службите за гражданска защита съобщават за остър недостиг на булдозери, багери и камиони, необходими за разчистване на руините.

Досега е разчистена само малка част от повече от 60 милиона тона отломки.