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Американски военнослужещ загина в Ирак, САЩ нанесоха нови удари по Иран

Вашингтон засили въздушната кампания, а Техеран отвърна с атаки срещу американски съюзници и ново напрежение около Ормузкия проток

20 юли 2026, 07:19
Американски военнослужещ загина в Ирак, САЩ нанесоха нови удари по Иран
Стълбове дим се издигат над Техеран след мощни експлозии в иранската столица.   
Източник: БТА/AP
  • Американски военнослужещ загина в Северен Ирак при обезвреждане на невзривени боеприпаси от ирански дрон, а САЩ продължиха въздушните удари срещу ирански военни цели за девета поредна нощ.
  • Иран отвърна с атаки срещу американски съюзници в региона, включително удари с ракети и дронове срещу цели в Йордания, докато Бахрейн и Кувейт активираха противовъздушната си отбрана.
  • Ормузкият проток остава основна точка на напрежение, като корабоплаването е силно нарушено, а САЩ и Иран отправят взаимно противоречиви твърдения за контрола върху стратегическия морски маршрут. 
  1. САЩ съобщиха за нова жертва сред военнослужещите си в Ирак

Американската армия съобщи, че американски военнослужещ е загинал при контролирано унищожаване на невзривени боеприпаси от свален ирански дрон в Северен Ирак.

Смъртта му, настъпила в събота, увеличава до 17 броя на американските военнослужещи, загинали от началото на войната, започната от САЩ и Израел срещу Иран в края на февруари.

Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) съобщи също, че в Йордания са открити неидентифицирани човешки останки. Ден по-рано командването обяви, че двама американски военнослужещи са загинали, а трети е изчезнал след иранско нападение в страната. Останките, открити в неделя, предстои да бъдат идентифицирани.

Нова ескалация в Близкия изток: Иран атакува съюзници на САЩ

  1. САЩ продължават въздушните удари срещу Иран

Междувременно американските въоръжени сили започнаха нова серия въздушни удари срещу Иран, които продължават вече девета поредна нощ.

Според СЕНТКОМ атаките са били насочени срещу ирански военни командни центрове, обекти за противовъздушна отбрана и крайбрежно наблюдение, военноморски способности, площадки за изстрелване на ракети и дронове, както и комуникационни мрежи.

От американското командване заявиха, че операцията има за цел да бъде отслабена способността на Иран да извършва нападения срещу търговски кораби и цивилни моряци, преминаващи през Ормузкия проток.

По-рано американските военни съобщиха, че са поразили формирования на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция в отговор на смъртта на американски военнослужещи в Йордания.

Разпространени от американските въоръжени сили кадри показват удари, нанесени от изтребители и с крилати ракети „Томахок“, изстреляни от морето. Един от поразените обекти се намира в планински район, където според Асошиейтед прес Гвардейците на революцията често укриват ракетни бази и военна техника.

САЩ съобщиха за нови удари срещу ирански дронове в Ормузкия проток

  1. Иран отвърна с атаки срещу американски съюзници

Техеран продължи ответните си действия срещу държави от региона, в които са разположени американски военни бази.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция заяви, че е нанесъл удари с балистични ракети по самолети на американските въоръжени сили на летището в Акаба в Йордания, като по думите му на няколко машини са били нанесени сериозни щети.

Иранските власти съобщиха още, че са задържали два петролни танкера, които според Техеран са се опитвали да преминат през Ормузкия проток без разрешение.

В същото време Бахрейн, Йордания и Кувейт отново задействаха системите си за противовъздушна отбрана заради приближаващи ирански ракети и дронове.

Кувейтските въоръжени сили обявиха, че са прехванали вражески дронове, идващи от територията на Иран, без да дадат повече подробности. Сирени за въздушна тревога прозвучаха и в съседен Бахрейн.

Израел предупреди, че ракетите, насочени към Йордания, могат да доведат до прехвърляне на бойните действия и на израелска територия за първи път от няколко седмици.

САЩ с нови удари по Иран след смъртта на американски военни в Йордания

  1. Ормузкият проток остава в центъра на конфликта

Напрежението около Ормузкия проток продължава да бъде един от основните фактори за ескалацията.

Според Асошиейтед прес временното споразумение, постигнато миналия месец с цел прекратяване на бойните действия, се е разпаднало, а корабоплаването през стратегическия морски път до голяма степен е спряло.

Вашингтон изпраща допълнителни изтребители и самолети цистерни в Близкия изток в отговор на последната ескалация.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че последните американски удари са били нанесени в памет на загиналите американски военнослужещи.

„Тези велики хора, тези велики патриоти бяха там и се бореха, за да не може Иран да се сдобие с ядрено оръжие. Тази нощ отново им нанесохме много тежки удари“, каза той.

По думите му Иран е понесъл тежки военни загуби и разполага с ограничени възможности за производство на ракети и дронове.

Тръмп заяви още, че Съединените щати контролират Ормузкия проток.

Иран обаче оспорва това твърдение и подчертава, че рамковото споразумение, постигнато в средата на юни, предоставя на Техеран изключителната отговорност за управлението на стратегическия морски път.

Конфликтът около Ормузкия проток, който е ключов маршрут за световните доставки на петрол, природен газ и торове, продължава да бъде един от основните източници на напрежение в Близкия изток.

Източник: По дописки на БТА    
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