Свят

Унгария отваря врати за украински мъже, бягащи от мобилизацията

Правителството в Будапеща запазва действащите национални правила за предоставяне на закрила

5 септември 2026, 19:52
Унгария отваря врати за украински мъже, бягащи от мобилизацията
Източник: БТА
  • Унгария ще продължи да предоставя закрила на украинци, бягащи от военна служба, въпреки решението на ЕС да изключи тази група от режима за временна закрила.
  • Будапеща е гласувала против европейското решение, като правителството заявява, че запазва действащите унгарски правила; премиерът Петер Мадяр защити мярката с аргумента, че не е редно бащи и дядовци да бъдат принуждавани да останат във воюваща страна.
  • Решението идва на фона на променящите се отношения между Унгария и Украйна: след подобрение при Мадяр Будапеща отново блокира напредъка по украинското членство в ЕС, докато над 4,4 млн. украинци продължават да са под временна закрила в ЕС.

ЕС удължава закрилата за украинците, но с ново важно условие

Унгария ще продължи да приема украинци, бягащи от военна служба, въпреки неотдавна прието решение на ЕС, предаде Франс прес, като се позова на решение на унгарското правителство, което влезе в сила днес.

Страните от ЕС през юли се споразумяха да удължат до март 2028 година програмата за временна закрила, предоставяна на украинските бежанци на тяхна територия, но по искане на Киев изключиха от нея лицата, подлежащи на военна служба.

Съгласно действащия в момента закон за военно положение в Украйна мъжете на възраст между 23 и 60 години нямат право да напускат страната, с някои изключения.

ЕС ще връща мъжете на Украйна

В публикуваното в унгарския Държавен вестник късно снощи решение пише, че Будапеща е гласувала против европейското решение.

"Унгария следователно запазва обхвата на лицата, за които важат действащите унгарски разпоредби", се посочва в решението, подписано от премиера Петер Мадяр и влязло в сила от днес.

Унгарският лидер заяви в четвъртък, че Будапеща си запазва правото да продължи да предоставя закрила, независимо от изискванията на ЕС, като посочи наличието на значително унгарско малцинство в Закарпатска област в Западна Украйна.

"Смятам за срамно и неразбираемо, че ЕС е решил да задържи бащи и дядовци в страна, намираща се в състояние на война, без да им предложи никаква помощ", заяви той на пресконференция.

Откакто дойде на власт през май, Мадяр се стреми да нормализира отношенията с Киев, които се влошиха рязко по времето на неговия предшественик Виктор Орбан, отбелязва АФП.

ЕС удължава закрилата за украинците, но с ново важно условие

През юни Унгария оттегли ветото си върху започването на преговори за присъединяване на Украйна към ЕС, след като двете страни постигнаха споразумение относно правата на етническото унгарско малцинство.

Оттогава обаче Будапеща блокира всеки по-нататъшен напредък в преговорите, като обвинява Киев, че не спазва споразумението.

Повече от 4,4 милиона украинци понастоящем са обхванати от статута за временна закрила на ЕС, който беше въведен само няколко седмици след началото на руската инвазия през февруари 2022 година. Той им позволява да пребивават и работят в ЕС, както и да получават достъп до помощ.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
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