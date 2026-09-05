Свят

Сърбия се сбогува „Касапина от Босна“

На церемонията присъстваха сръбският министър на правосъдието и представители на Република Сръбска

5 септември 2026, 19:53
Сърбия се сбогува с Ратко Младич
Сърбия се сбогува с Ратко Младич   
Източник: БТА
  • В Белград се проведе първата официална възпоменателна церемония за Ратко Младич, починал на 27 август в затворническа болница в Хага.
  • На церемонията присъстваха висши представители на Сърбия и Република Сръбска, както и семейството на Младич; синът му призова привържениците му да присъстват на погребението.
  • Погребението ще е на 7 септември в Топчидерското гробище в Белград, като Александър Вучич заяви, че няма да присъства заради официалното посещение на узбекистанския президент.

Младич - на смъртен одър, обяви последната си воля

Възпоменателна церемония за смъртта на осъдения за геноцид в Сребреница Ратко Младич в присъствието на сръбския министър на правосъдието Ненад Вуич и официални представители от босненската Република Сръбска се проведе днес в Дома на сръбските въоръжени сили в Белград.

Церемонията представлява първото официално сбогуване с Младич и идва след смъртта му в болницата на затвора в Хага на 27 август.

Присъстваха президентът на Република Сръбска Синиша Каран, министрите на вътрешните работи и на труда и закрилата на ветераните и инвалидите на Република Сръбска Желко Будимир и Радан Остоич.

Тялото на покойния Ратко Младич беше докарано в Сърбия

Сред официалните лица бе и бившият сръбски премиер Никола Шайнович, който оглавяваше правителство по време на войната в Босна и Херцеговина и също бе осъден от Международния военен трибунал в Хага, но за масови убийства на албански цивилни през май 1999 година. 

Днес в залата на Дома на сръбските въоръжени сили присъстваха съпругата, синът и други членове на семейството на Младич.

Сърбия готви държавно погребение за „Касапина от Босна“

Синът му Дарко Младич отправи призив и покани всички приятели и почитатели на баща му да дойдат в понеделник, 7 септември, на погребението, "за да се простят достойно с бившия командир на сръбските сили по време на войната в Босна и Херцеговина".

Както бе предварително обявено, погребението на Ратко Младич ще се състои на 7 септември в Белград. Тленните му останки ще бъдат положени в Топчидерското гробище до гроба на дъщеря му Ана, а църковната служба е насрочена в ранните часове на деня в църквата „Свети Лука“. След литургията тялото на Младич ще бъде пренесено с шествие до Топчидерското гробище.

Сръбският президент Александър Вучич обяви вчера, че няма да участва в  погребението заради предварително планираното официално посещение на узбекистанския президент Шавкат Мирзийоев в Белград.

Вижте повече в нашата галерия:

Сърбия се сбогува с Ратко Младич: Възпоменание за „касапина от Босна“
15 снимки
Сърбия се сбогува с Ратко Младич
Сърбия се сбогува с Ратко Младич
Сърбия се сбогува с Ратко Младич
Сърбия се сбогува с Ратко Младич
Източник: БТА, Теодора Енчева    
Ратко Младич погребение възпоменателна церемония Белград геноцид Сребреница Република Сръбска Сърбия Хага Война в Босна и Херцеговина
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