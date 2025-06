Иран: Обичайното сътрудничество с МААЕ не може да продължи

Н е може да се очаква от Иран да осигури обичайното сътрудничество с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), когато сигурността на инспекторите ѝ не може да бъде гарантирана, след като преди дни ядрените обекти на Ислямската република бяха поразени от американски и израелски въздушни удари, предаде Ройтерс, позовавайки се на говорителя на Министерството на външните работи в Техеран Исмаил Багаи.

Париж реагира остро на заплахите на Иран срещу МААЕ

Междувременно Франция, Германия и Великобритания днес осъдиха „заплахите срещу генералния директор на МААЕ Рафаел Гроси“, предаде АФП.

Иран разкритикува ръководителя на МААЕ

„Призоваваме Иран да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира безопасността и сигурността на персонала на МААЕ“, написаха външните министри на трите страни - Жан-Ноел Баро, Йохан Вадефул и Дейвид Лами - в съвместно изявление.

Iran says cooperation with the IAEA cannot go forward



https://t.co/CarbdRPhPt pic.twitter.com/UMJLRcQWxd