Иран: Няма на приемем преговори със САЩ под натиск

Междувременно Тръмп заяви, че ще вдигне блокадата на иранските пристанища, само ако бъде постигнато споразумение с Техеран

21 април 2026, 06:54
Може ли Унгария да се откаже от руската енергия, както обеща новият ѝ лидер?

Иран осмива призивите на ЕС за отваряне на Ормузкия проток

Израел обособи три зони за контрол в Южен Ливан

Исторически обрат в Унгария: Петер Мадяр със 141 места за „Тиса“ в новия 199-местен парламент

Кога една война е „справедлива“? Сблъсъкът между Тръмп и папата за морала на конфликта с Иран

Иран отново въведе ограничения върху преминаването през Ормузкия проток

Индонезия започна мащабни учения за реакция при горски пожари

Европа разполага със запаси от самолетно гориво само за шест седмици заради войната в Иран, казва енергиен шеф

И ран няма на приеме преговори със САЩ под натиск. Това заяви иранският главен преговарящ и председател на парламента Мохамад Багер Галибаф, цитиран от "Ройтерс".

"Президентът на САЩ Доналд Тръмп иска да превърне преговорите в подписване на капитулация. Няма да приемем диалог, който да се води в атмосферата на непрекъснати заплахи", написа Галибаф в профила си в X.

Той добави, че Иран е "готов да демонстрира новото съотношение на силите на бойното поле" и от "две седмици се подготвя за това".

Малко по-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в социалната си мрежа Truth Social, че ще вдигне американската блокада над иранските пристанища, само ако бъде сключено споразумение с Иран. 

"БЛОКАДАТА, която няма да вдигнем, докато не бъде сключено СПОРАЗУМЕНИЕ, напълно унищожава Иран. Те губят 500 милиона долара на ден, цифра, която е непосилна за тях дори в краткосрочен план", написа Тръмп в изявление, в което остро критикува отразяването на конфликта от страна на американските медии. 

Преди това американският държавен глава заяви, че според него ядреното споразумение, което САЩ в момента договарят с Иран, ще бъде по-добро от международното споразумение от 2015 г. за ограничаване на ядрената програма на Техеран, отбелязва "Ройтерс". 

"СПОРАЗУМЕНИЕТО, което ще сключим с Иран, ще бъде МНОГО ПО-ДОБРО от Съвместният всеобхватен план за действие, по-известно като иранската ядрена сделка", написа Тръмп в публикация в Truth Social, след като демократите и някои ядрени експерти изразиха безпокойство, че той прибързва с преговорите по една изключително сложна тема. 

Източник: БТА/Алексей Маргоевски, Симеон Томов    
Пет партии влизат в парламента при 100% обработени протоколи

БезГранично: Естония - дигиталното сърце на Севера, където времето е спряло в горите

Рязък обрат във времето: Идват студ и валежи от дъжд и сняг

Как да увеличите бъдещата си пенсия: Всичко за трите стълба на пенсионното осигуряване у нас

Новата C-класа на Mercedes обещава да е комфортна като S-класата

Осми предсрочен вот: България избира парламент
Избирателната активност към 20.00 ч. по данни на "Тренд"

Българин на „Оскарите за наука": Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд
Анатомия на злото: Можете ли да издържите два часа в ума на убиец?
Двама тийнейджъри бяха убити при стрелба в парк в САЩ, има и ранени

По данни на полицията са стреляли няколко души, включително някои от пострадалите

Борис с първа победа в "Като две капки вода"

Вкусната коричка на месото – защо „златистият цвят" крие риск от рак

Гл. комисар Кандев: Дадохме всичко от себе си

Политическа криза се разгаря в Румъния

Тир падна в пропаст край Прохода на Републиката

Какви нарушения записаха камерите в изборната нощ

Директорът на ФБР съди медия за 250 млн. долара

Мадяр: Унгария ще изпълнява заповедите за арест на МНС

Български туристи пострадаха при катастрофа с микробус в Малта

Радостин Василев: Ако сте част от българския парламент, значи сте го заслужили

Тръмп: Печеля война, с много, нещата вървят изключително добре

Почина Красимир Райдовски

Израел осуетил план на Иран за атака срещу нефтопровода Баку-Джейхан

Слави Трифонов след изборите: Преброих си приятелите!

Президентът Илияна Йотова обяви кога ще свика Народното събрание

