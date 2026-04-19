Иран отказа нови преговори със САЩ въпреки заплахите на Тръмп за удари по енергийната мрежа

Техеран обвини Вашингтон в нереалистични искания и противоречия; двуседмичното примирие изтича в сряда при затворени пристанища

19 април 2026, 21:50
И ран отхвърли провеждането на втори кръг от мирни преговори със САЩ, съобщи иранската държавна информационна агенция ИРНА, цитирана от Sky News.

Отсъствието на Техеран от преговорите се дължи на „прекомерните искания на Вашингтон, нереалистичните очаквания, постоянните промени в позицията, повтарящите се противоречия и продължаващата военноморска блокада“, съобщи агенцията.

Новината идва, след като Доналд Тръмп заяви, че ще се състои нов кръг от „преговори“.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс бе сред членовете на делегацията, която трябваше да пристигне в Пакистан утре.

По-рано Тръмп предупреди, че ще „изведе от строя“ електроцентралите и мостовете на Иран, ако той не успее да се съгласи на сделка.

Споразумението за двуседмично прекратяване на огъня между САЩ и Иран изтича в сряда.

Въпреки че примирието до голяма степен се спазваше, напрежението се изостри през последните дни, след като Иран отмени решението си да отвори отново Ормузкия проток, твърдейки, че американската блокада на пристанищата му е нарушила прекратяването на огъня.

Паралелно преброяване: „Прогресивна България” печели вота, ГЕРБ-СДС е втора политическа сила

Първи сметки: Колко места в парламента получават „Прогресивна България“, ГЕРБ и ПП-ДБ?

Как вижда светът резултатите от изборите в България

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Избирателната активност към 20.00 ч. по данни на
Избирателната активност към 20.00 ч. по данни на "Тренд"

Българин на „Оскарите за наука“: Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд
Българин на „Оскарите за наука“: Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд

Анатомия на злото: Можете ли да издържите два часа в ума на убиец?
Анатомия на злото: Можете ли да издържите два часа в ума на убиец?

Делян Пеевски

Пеевски: Имаше репресии срещу членове и симпатизанти на ДПС

България Преди 37 минути

Лидерът на ДПС Делян Пеевски заяви, че „нашият път и нашата кауза остават непроменени, хората знаят, че могат винаги да разчитат на нас и заедно ще успеем“

Учебен ли ще е 20 април за учениците

Учебен ли ще е 20 април за учениците

България Преди 1 час

Датата идва непосредствено след извънредните парламентарни избори в неделя, когато голяма част от училищата бяха използвани за избирателни секции

ЦИК обяви края на изборния ден в 21.00 часа

ЦИК обяви края на изборния ден в 21.00 часа

България Преди 1 час

В 23-ти МИР гласуването продължи до 21:00 часа заради опашки пред избирателни секции в район "Студентски"

Асен Василев и Ивайло Мирчев от ПП-ДБ

ПП-ДБ: Българите оставиха ГЕРБ и ДПС в миналото

България Преди 2 часа

"Българските граждани излязоха, гласуваха и оставиха ГЕРБ и ДПС в миналото - това, което протестът си беше поставил за цел. От тук нататък ни чака изключително много работа", заяви Асен Василев

Въоръжен мъж уби 8 деца в Луизиана, загина при преследване

Въоръжен мъж уби 8 деца в Луизиана, загина при преследване

Свят Преди 2 часа

Жертвите са били на възраст от една до около 14 години, каза говорителят на полицията в Шривпорт Крис Борделън

"Възраждане": Благодарим! Очакваме окончателните резултати

"Възраждане": Благодарим! Очакваме окончателните резултати

България Преди 2 часа

Според данните "Възраждане" е пета политическа сила. Партията получава 5,1% от гласовете, по данни от екзитпол на "Тренд"

Задържаха кмета на село Брежани за заплахи

Задържаха кмета на село Брежани за заплахи

България Преди 2 часа

Причината за задържането са отправени заплахи към член на секционна избирателна комисия

Старт на броенето на бюлетините: Ето къде да гледате на живо

Старт на броенето на бюлетините: Ето къде да гледате на живо

България Преди 2 часа

Платформата evideo.bg вече излъчва от хиляди секции; вижте как се попълват протоколите и как се брои всяка бюлетина

Бойко Борисов: Победителят е ясен, но преговорите ще решат кой ще управлява

България Преди 2 часа

Бойко Борисов поздрави първия в класирането и обяви, че ГЕРБ е готова както за управление, така и за ролята на опозиция

"Демокрацията е жива": Лидерът на БСП с първи коментар след края на изборния ден

България Преди 3 часа

Лидерът на "БСП - Обединена левица": Резултатите са знак за устойчивост, но крайни изводи още не могат да се правят

Славяново празнува победата на Румен Радев

Славяново празнува победата на Румен Радев

България Преди 3 часа

Населеното място стана известно като "президентското село"

Румен Радев

Румен Радев: "Прогресивна България" печели безапеалационно

България Преди 3 часа

Радев след първите резултати: Ще направим всичко възможно за редовно и стабилно правителство

Резултати от екзитпол на "Тренд": Кой влиза в Народното събрание

България Преди 3 часа

Данните сочат убедителна победа за коалицията, водена от президента Румен Радев, "Прогресивна България"

"Аполо" срещу "Артемис": Как се промени Земята за 58 години

"Аполо" срещу "Артемис": Как се промени Земята за 58 години

Любопитно Преди 3 часа

Когато командирът на "Аполо 8“ Франк Борман за първи път вижда обратната страна на Луната от прозореца на своя космически кораб през 1968 г., той е поразен от нейния пустинен вид

Здравето на зъбите зависи от едно важно правило

Здравето на зъбите зависи от едно важно правило

Любопитно Преди 3 часа

Едно бързо миене на зъбите не е достатъчно, за да поддържат зъбите ви блестящи и чисти. Плаката е лепкав филм, пълен с бактерии, които могат да ерозират зъбния емайл, причинявайки кариеси и други проблеми с устната кухина (като гингивит)

Въпрос за 24 трилиона долара: Кой притежава тези 100-годишни минни карти?

Въпрос за 24 трилиона долара: Кой притежава тези 100-годишни минни карти?

Свят Преди 4 часа

Колониални архиви в белгийски музей могат да отключат огромното минерално богатство на Демократична република Конго за американски минни компании. Кураторите обаче не бързат да съдействат

