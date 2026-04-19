Иран отказа нови преговори със САЩ въпреки заплахите на Тръмп за удари по енергийната мрежа

И ран отхвърли провеждането на втори кръг от мирни преговори със САЩ, съобщи иранската държавна информационна агенция ИРНА, цитирана от Sky News.

Отсъствието на Техеран от преговорите се дължи на „прекомерните искания на Вашингтон, нереалистичните очаквания, постоянните промени в позицията, повтарящите се противоречия и продължаващата военноморска блокада“, съобщи агенцията.

Новината идва, след като Доналд Тръмп заяви, че ще се състои нов кръг от „преговори“.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс бе сред членовете на делегацията, която трябваше да пристигне в Пакистан утре.

По-рано Тръмп предупреди, че ще „изведе от строя“ електроцентралите и мостовете на Иран, ако той не успее да се съгласи на сделка.

Споразумението за двуседмично прекратяване на огъня между САЩ и Иран изтича в сряда.

Въпреки че примирието до голяма степен се спазваше, напрежението се изостри през последните дни, след като Иран отмени решението си да отвори отново Ормузкия проток, твърдейки, че американската блокада на пристанищата му е нарушила прекратяването на огъня.