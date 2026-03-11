Районът около Белия дом е в локдаун

Р айонът около президентството в САЩ е в локдаун, а шофьор е задържан, след като е блъснал ван в барикада на Белия дом рано в сряда, съобщиха от полицията, цитирани от The New York Post.

Ванът е пробил барикадата за сигурност на ъгъла на авеню „Кънектикът“ и улица „Х“ в северозападната част на САЩ малко преди 6:30 ч. сутринта, съобщи 7News.

Няма пострадали при катастрофата.

Шофьорът е бил бързо задържан, но не е ясно веднага дали е обвинен. Столичната полиция и Тайните служби разследват инцидента.