Русия: Готви се нов кръг преговори за войната в Украйна

С ледващият кръг от тристранните преговори за войната в Украйна би могъл да се състои в Истанбул. Все още обаче няма конкретни подробности, а само споразумение, че мирният процес ще продължи. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от "Ройтерс".

Кремъл обяви кога ще се проведат следващите преговори за Украйна

Русия и Украйна проведоха три кръга преговори в Турция миналата година. Преговорите с посредничеството на САЩ тази година се състояха в Абу Даби и в Женева.

Песков също каза още, че е ясно, че британски специалисти са участвали в украинската атака срещу руския град Брянск с британски ракети „Сторм Шадоу“. „Руската специална военна операция ще продължи, за да бъдат предотвратени подобни варварски атаки“, добави той.

Зеленски: Мирните преговори продължават, но не в Абу Даби

При вчерашната украинска атака срещу Брянск бяха убити най-малко шестима души, а 37 бяха ранени. Украйна заяви, че е поразила ключово предприятие за производство на части за ракети. Москва каза, че Киев е взел на прицел цивилни.

Говорителят на Кремъл каза още, че Русия поддържа постоянни контакти с иранското ръководство и е готова да допринесе към усилията за стабилизиране на региона.

Кремъл очаква датата за нов кръг от преговори с Украйна

„Тук мога да кажа единствено, че постоянно сме в контакт с иранската страна и иранското ръководство. Както каза президентът Путин, Русия винаги е готова да направи каквото може за възстановяване на мира и стабилността в региона“, заяви Песков.

Преговорите между Украйна, Русия и САЩ ще продължат през следващите седмици

Путин и външният министър Сергей Лавров през последните дни разговаряха с иранските си колеги, а руският президент в понеделник разговаря по телефона и с президента на САЩ Доналд Тръмп.