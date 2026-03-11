Свят

ЕС готви план "Б" за Украйна, ако Орбан и Фицо блокират заема от 90 млрд. евро

Киев се очакваше да остане без пари в края на месеца, но спасителен заем от МВФ и помощ от скандинавските и балтийските държави ще го държат платежоспособен

11 март 2026, 14:42
ЕС готви план "Б" за Украйна, ако Орбан и Фицо блокират заема от 90 млрд. евро
Източник: БТА

У крайна ще получава средства от страните членки на ЕС за финансиране на военните си усилия, дори ако Унгария и Словакия продължават да блокират обещания заем от €90 милиарда, съобщиха двама дипломати от ЕС пред POLITICO.

Лидерите на ЕС ще се срещнат за среща на върха в Брюксел следващата седмица, с надеждата да убедят унгарския премиер Виктор Орбан и словашкия му колега Роберт Фицо да изпълнят обещанието си да одобрят заема, който трябва да осигури две трети от средствата, необходими на Украйна да продължи борбата срещу руската инвазия до края на 2027 г.

Ако обаче двамата откажат да отстъпят, балтийските и скандинавските държави имат план да осигурят достатъчно пари на Украйна, за да я поддържат на плаване през първата половина на тази година, заявиха двамата дипломати, запознати с дискусиите. Те поискаха анонимност, за да говорят свободно за чувствителните преговори.

Лидерите на ЕС се разбраха за финансирането на Украйна след 17 часа преговори

Обсъжданата обща сума е €30 милиарда, каза друг източник, запознат с разговорите. Тъй като това ще бъдат двустранни заеми, те няма да изискват одобрението на ЕС.

Отделно, холандският финансов министър Еелко Хайнен заяви във вторник на своите колеги, че правителството му е направило разчети да изпраща на Киев €3,5 милиарда годишно като двустранна подкрепа до 2029 г., съобщиха двама други дипломати пред POLITICO.

Будапеща, или която и да е друга столица на ЕС, може да блокира заема от €90 милиарда, въпреки че вече е одобрила рамката му през декември, тъй като един от законопроектите, който трябва да бъде гласуван, за да се отпуснат средствата, изисква одобрението на всички държави членки.

Унгария блокира 50 млрд. евро финансиране от ЕС за Украйна

"Не е първият път, когато се сблъскваме с подобни трудности с Унгария," каза комисарят на ЕС по икономиката Валдис Домбровскис в отговор на въпрос на POLITICO във вторник. "Ще осигурим този заем по един или друг начин."

Идеята за индивидуално финансиране на Украйна вече е обсъждана преди декемврийската среща на върха, на която лидерите на всички държави членки се споразумяха да продължат с един общ заем от ЕС. Тази опция по това време беше смятана за нежелана, защото подкопаваше солидарността на ЕС с Украйна и излагаше дълбоките разделения в блока.

Но ако Орбан откаже да отстъпи, това може да се окаже единственият път напред.

  • Украйна има пари до май

Финансовите нужди на Киев се облекчиха след като Международният валутен фонд одобри заем от $8,1 милиарда в края на миналия месец, като веднага бяха преведени $1,5 милиарда. Четирима души, запознати с финансите на Киев, казаха пред POLITICO, че страната трябва да има достатъчно средства, за да остане платежоспособна до началото на май.

Предишни оценки на ЕС посочваха, че Киев ще изчерпа парите си в края на март, което би го поставило в сериозен недостатък спрямо руските сили и по време на продължаващите мирни преговори, водени от САЩ, и затова заемът от €90 милиарда беше от изключителна важност.

Заемът изглеждаше сигурен до края на януари, когато руски дрон повреди тръбопровода "Дружба", който транспортира руски нефт през Украйна към Унгария и Словакия. Будапеща и Братислава са освободени от санкции на ЕС срещу руския петрол.

Орбан обвини Украйна, че умишлено забавя ремонтите на тръбопровода по политически причини и наруши ангажимента си от декемврийската среща на върха да одобри украинския заем. Унгарският лидер също блокира 20-ия пакет санкции на ЕС срещу Русия, който изисква единодушната подкрепа на всички 27 лидери, за да бъде приет.

Заемът за Украйна - само от държавите в ЕС, които искат да участват

Орбан, който ще се яви на ключови национални избори на 12 април, води кампания на антиукраинска платформа. Неговата политическа партия Фидес изостава значително в допитванията зад опозицията Тиса.

Украинският президент Володимир Зеленски, който отхвърли обвинението, че Киев отказва да ремонтира тръбопровода по политически причини, каза миналата седмица на журналисти, че макар да не иска, би могъл да възстанови потока на "Дружба" "за месец или месец и половина", точно след изборите в Унгария.

Зеленски заяви миналия месец на журналисти, включително POLITICO, че Украйна не ремонтира тръбопровода, защото Русия го е насочвала многократно, включително докато ремонтни екипи са работели на място.

Източник: iStock
  • Очаквайки изборите в Унгария

Преценката както в Киев, така и в Брюксел е, че ако Орбан загуби изборите, лидерът на опозицията Петер Мадяр може да е по-склонен да одобри заема за Украйна, особено ако тръбопроводът "Дружба" бъде ремонтиран или ако Унгария получи някаква друга "стимулираща" помощ от ЕС, според трима дипломати.

Докато Мадяр е правил критични изказвания за Украйна по време на кампанията и, като Орбан, е отхвърлил изпращането на войски или оръжия, той също е признал Русия за агресор във войната. Дипломатите се надяват, че той може да бъде мотивиран от желанието да се отпуснат замразените средства на ЕС за Унгария.

Друга възможна "стимулираща" мярка: Унгария е подала заявление за €16 милиарда заеми по програмата SAFE на ЕС, която предоставя евтини средства на държави, закупуващи оръжие на едро. Европейската комисия все още не е одобрила заявлението ѝ.

Ако Орбан игнорира прогнозите и спечели изборите, ЕС се надява, че той ще отстъпи, тъй като вече няма да има нужда да мобилизира антиукраински настроения сред избирателите, казаха трима дипломати.

Орбан: Това ще деблокира европейското финансирането за Украйна

Брюксел смята словашкия Фицо, който се кооперира с Орбан за блокиране на заема, за по-малък проблем, посочиха двама други служители на ЕС. Фицо в неделя обеща да блокира заема, освен ако тръбопроводът "Дружба" не бъде ремонтиран, дори ако Орбан загуби изборите.

Фицо се срещна с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен във вторник на ползите на Срещата на върха за ядрената енергетика в Париж и изглежда се отдръпна от твърдата си позиция. Във видеоклип в социалните мрежи той каза, че двамата са "обсъдили необходимостта от възстановяване на транзита на руски нефт през украинска територия към Словакия", добавяйки: "Радвам се, че по този въпрос споделяме еднакво виждане с Европейската комисия."

Един служител на ЕС каза, че що се отнася до убеждаването на Фицо да сътрудничи, "вече напредваме в това направление."

Източник: POLITICO    
