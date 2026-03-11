България

На първо четене: НС прие законопроект, легитимиращ лобизма

На първо четене: НС прие законопроект, легитимиращ лобизма
П равителството прие Закона за представителство на интереси пред органите на публичната власт или т.нар. законопроект за лобизма. Търсим политическа подкрепа от всички парламентарни сили. Това съобщи на брифинг заместник-министърът на правосъдието Андрей Георгиев преди първото четене на законопроекта в пленарната зала.

След това ГЕРБ го внесе в парламента, където депутатите го приеха на първо четене. Той е обвързан с четвъртото плащане по Плана за възстановяване. Очаква се промени да бъдат внесени между първо и второ четене. 

Целта на новата уредба е да се легитимира лобистката дейност, като се гарантира прозрачност и равноправен достъп на всички заинтересовани лица до процесите на вземане на решения. За да се преодолее негативната нагласа към думата „лобизъм“ и да се избегне неяснота, в законопроекта терминът „представителство на интереси“ се използва като синоним.

Предлаганата уредба на представителството на интереси има за цел да го легитимира, като осигури прозрачност на контактите на упражняващите публична власт, равноправен достъп на всички заинтересовани физически и юридически лица, за да изразяват позициите си и да имат достъп до органите на публична власт. Сред целите е и осигуряване на широка представителност при формулирането на проекти на нормативни, стратегически и засягащи широк кръг лица актове.

Предвижда се, че представителството на интереси е всяка устна или писмена комуникация в полза на обществени, групови или частни интереси, адресирана до конкретно посочени публични органи. Целта е да се окаже влияние върху решенията за създаването, съдържанието, изменението на нормативните актове, общите административни актове, стратегически планове и програми. В обсега на представителството на интереси попадат и актове за устройство на територията, защита на територии с екологични или други цели, актове за отчуждаване на държавна или общинска недвижима собственост.

