КНСБ: Отменя се утрешната блокада на Прохода на Републиката

П ротестът на работещите в Агенция "Пътна инфраструктура" с блокада на Прохода на Републиката (Хаинбоаз), който беше планиран за четвъртък (12 март), няма да се проведе, съобщиха от КНСБ.

Причината е получена изрична забрана за провеждането му от директора на Областно пътно управление - Велико Търново инж. Венцислав Ангелов.

Решението за отлагане на протеста е взето и с оглед на опита на КНСБ от миналата година, когато при сходна ситуация - забрана от страна на директор на АПИ, се стигна до ескалация и арест на вицепрезидента на КНСБ Тодор Капитанов, предава БНР.

Намерението на синдикат "Пътно дело" беше блокадата на Прохода на Републиката да е последната за тази седмица протестна акция, организирана в редица сфери, с искане за 5 процента ръст на заплатите със задна дата от 1 януари. Вече протестираха работещите в "Български пощи" и градския транспорт на Варна, Русе и София.