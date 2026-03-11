България

КНСБ: Отменя се утрешната блокада на Прохода на Републиката

Причината е получена изрична забрана за провеждането на протеста от директора на Областно пътно управление - Велико Търново инж. Венцислав Ангелов

11 март 2026, 14:30
КНСБ: Отменя се утрешната блокада на Прохода на Републиката
Източник: БГНЕС/Архив

П ротестът на работещите в Агенция "Пътна инфраструктура" с блокада на Прохода на Републиката (Хаинбоаз), който беше планиран за четвъртък (12 март), няма да се проведе, съобщиха от КНСБ.

Причината е получена изрична забрана за провеждането му от директора на Областно пътно управление - Велико Търново инж. Венцислав Ангелов.

Служители на АПИ излизат на протест

Решението за отлагане на протеста е взето и с оглед на опита на КНСБ от миналата година, когато при сходна ситуация - забрана от страна на директор на АПИ, се стигна до ескалация и арест на вицепрезидента на КНСБ Тодор Капитанов, предава БНР.

Протест и опит за блокада на "Тракия", задържаха вицепрезидента на КНСБ

Намерението на синдикат "Пътно дело" беше блокадата на Прохода на Републиката да е последната за тази седмица протестна акция, организирана в редица сфери, с искане за 5 процента ръст на заплатите със задна дата от 1 януари. Вече протестираха работещите в "Български пощи" и градския транспорт на Варна, Русе и София.

Източник: БНР    
