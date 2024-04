"Уолстрийт джърнъл": Напрежението в Близкия изток се покачва застрашително

И зраелският удар срещу обект в Иран тази нощ, дошъл 5 дни след масираната иранска атака с над триста дронове и ракети срещу израелска територия в нощта срещу 14 април, е централна тема в западните медии.

Според американския в. "Ню Йорк таймс" преди израелското нападение е имало телефонен разговор между министрите на отбраната на САЩ и Израел - Лойд Остин и Йоав Галант. Изданието посочва, че тема на разговора са били регионалните заплахи и дестабилизиращите действия на Иран в Близкия изток, като се позовава на кратко изявление на прессекретаря на Пентагона генерал-майор Патрик Райдър.

Остин и Галант са разговаряли и за увеличаването на хуманитарната помощ за палестинците в ивицата Газа, както и за поддържане на постоянен поток на доставки в крайбрежната територия, където Израел осъществи настъпление след изненадващата кървава атака на бойците на радикалната палестинска групировка "Хамас" на 7 октомври миналата година.

Експлозии в централен Иран, държавните медии отричат израелска атака

Американският вестник се позовава и на трима ирански представители, според които е ударена военна база в близост до град Исфахан в централната част на страната, но те не посочват от коя държава е извършено нападението. Не се пропуска фактът, че в провинция Исфахан се намират няколко ядрени обекта, включително подземният завод в Натанз, който има централно място в иранската програма за обогатяване на уран. Според няколко ирански медии ядрените обекти в района не са засегнати, продължава "Ню Йорк таймс".

Изданието припомня, че в последните дни лидерите на Израел са се заричали да отговорят на иранското нападение от края на миналата седмица. Според вестника то е превърнало течащата от десетилетия "необявена война" между двете държави в пряка конфронтация, като е изкарала враждата между Тел Авив и Техеран наяве.

