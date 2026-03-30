Дипломация без дипломати: "Интуицията" на Тръмп го подведе в Иран

Американският модел на договаряне се оказва неспособен да се справи с противник, който търси оцеляване чрез нанасяне на максимална болка

30 март 2026, 10:09

"Не ме карай да те преследвам": Изтекли съобщения разкриват как руските служби вербуват и контролират информатори
Тръмп: Няма проблем с руския петролен танкер, който доставя помощ на Куба въпреки блокадата

Лъв XIV отбеляза началото на Страстната седмица на площад „Св. Петър“

Запушени тоалетни и моряци, спящи по пода: Най-големият самолетоносач в света на спешен ремонт в Крит

Месец война в цифри: Хиляди жертви, милиарди загуби и светът на ръба на петролен шок

Екстремно време на Балканите: Ветрове, дъжд и сняг затвориха училища и оставиха хиляди без ток

Петролът пред най-големия си седмичен срив от половин година насам

НАТО: Русия остава най-голямата и пряка заплаха

А мериканският президент Доналд Тръмп дълго време разчиташе на своя "инстинкт" в политиката и дипломацията. Но според анализ на бившия посланик на САЩ в НАТО Иво Даалдер именно този подход се е провалил в конфликта с Иран с последици, които вече се усещат глобално.

Даалдер, старши сътрудник в Harvard Belfer Center, посочва, че Тръмп избягва традиционния процес на вземане на решения, детайлен анализ, експертни оценки и координация между институциите. Вместо това той се доверява на собственото си усещане, което, по думите му, "понякога му казва повече от мозъка на когото и да било".

Бизнес инстинкти на бойното поле: Стратегията на Тръмп във войната с Иран

  • Война без резултат

Досега този подход често е давал бързи резултати, включително при операции в Иран и Венецуела, както и при усилия за прекратяване на конфликти. Но в случая с Иран ситуацията се развива различно.

След четири седмици бомбардировки не се наблюдава нито очакваната промяна в режима в Техеран, нито отстъпки от негова страна. Напротив, Иран отвръща с удари срещу държави от Персийския залив и затваря стратегическия Ормузки проток, което води до сериозни икономически последици в глобален мащаб.

Така Тръмп се изправя срещу противник, който не се подчинява на натиск, дори след мащабни военни действия, пише POLITICO.

  • Предвидим сценарий

Според Даалдер този развой не е изненадващ. Предишните американски президенти, Джордж У. Буш, Барак Обама и Джо Байдън, също са се сблъсквали с иранския въпрос, но са предпочитали дипломацията пред военна ескалация.

Тръмп обаче не се е задълбочил в анализа, който е убедил предшествениците му да избягват военен сценарий, въпреки натиска от страна на Израел.

Днес той се оказва между две неблагоприятни опции: или да ескалира конфликта с изпращане на сухопътни войски, или да приеме споразумение, което вероятно е можел да постигне без война.

  Рискува ли Тръмп като прибегна до сила срещу иранската ядрена програма?

  • Дипломация без дипломати

Критиките са насочени не само към военната стратегия, но и към дипломатическия подход на Вашингтон.

Вместо да разчита на опитни дипломати, администрацията на Тръмп е поверила ключови преговори на близки до президента фигури като Джаред Къшнър и специалния пратеник Стив Уиткоф. Според Даалдер те нямат необходимия опит за сложни международни преговори.

Подходът им наподобява бизнес сделки, представяне на списък от точки (15 за Иран, 20 за Газа, 28 за Украйна) и опит да се принуди отсрещната страна да ги приеме. Проблемът е, че тези предложения често са неясни, лишени от контекст и игнорират историческите и стратегическите фактори.

  • Провали на няколко фронта

Подобен модел вече е показал слабости:

  1. В Украйна предложенията първо са отхвърлени от Киев, а после и от Москва;
  2. В Газа е постигнато примирие, но без устойчив мир;
  3. В Иран исканията на САЩ, включително пълна денуклеаризация, са определяни като максималистични и неприемливи.

Денуклеаризацията е процес на премахване, намаляване или ограничаване на ядрените оръжия и способности, целящ пълно премахване на ядрения арсенал на дадена държава или регион. Тя включва унищожаване на бойни глави, спиране на програми за обогатяване на уран и затваряне на ядрени съоръжения под международен контрол - бел.ред.

Ситуацията се усложнява и от факта, че именно Тръмп изтегли САЩ от ядреното споразумение от 2015 г., въпреки че Иран го спазваше. Това подкопава доверието в бъдещи договорености.

Според Даалдер настоящата криза е резултат от комбинация от прибързани решения и неефективна дипломация. Администрацията на Тръмп не е успяла да разбере мотивацията на Иран и да изгради работеща стратегия за преговори.

В крайна сметка, както отбелязва анализаторът, президентът е попаднал в ситуация, създадена от самия него, а последствията се усещат далеч извън Близкия изток.

Източник: POLITICO     
Доналд Тръмп Конфликт с Иран Външна политика на САЩ Иво Даалдер Дипломация Военни действия Ядрено споразумение Ормузки проток Близък изток Президентски инстинкт
Ученик с 28 импланта в гръбначния стълб се озова в ареста след фалшиво положителен тест за наркотици

Ученик с 28 импланта в гръбначния стълб се озова в ареста след фалшиво положителен тест за наркотици

Епидемията „Бротокс“: Защо холивудските мъже изведнъж започнаха да изглеждат еднакво?

Епидемията „Бротокс“: Защо холивудските мъже изведнъж започнаха да изглеждат еднакво?

Преля река Черни Лом в село Априлово, има готовност за евакуация на населението

Преля река Черни Лом в село Априлово, има готовност за евакуация на населението

„Лъжливият, терористичен и убиващ деца президент на САЩ“ – Иран се ядоса на Тръмп

„Лъжливият, терористичен и убиващ деца президент на САЩ“ – Иран се ядоса на Тръмп

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда

Тръмп: Куба е следващата

Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?

28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име

КРИБ, БФИЕК и СМП призовават правителството да разшири и задълбочи антикризисните мерки заради войната в Близкия изток

КРИБ, БФИЕК и СМП предупреждават за инфлационен шок и риск от разкъсване на веригите за доставки, ако държавата не увеличи обхвата на антикризисните мерки

Ремонтират ключови булеварди в София заради финала на Giro d'Italia 2026

Събитието е от световен мащаб, като се очаква да привлече вниманието на стотици милиони зрители

Интернет връзката е бавна? Може причината да е Windows

Ако скоростите на интернет връзката не са според очакванията, обикновено решаваме, че проблемът е в доставчика или в рутера. Оказва се обаче, че има и функции в операционната система Windows, които може пряко да влияят на свързаността

"Самолети кръжат с часове": Лошото време блокира ключово летище в Истанбул

Зловещ феномен в Австралия: Небето стана кървавочервено (ВИДЕО)

Червеникавият оттенък вероятно се дължи на начина, по който различните светлинни вълни се разпръскват в атмосферата

Принц Хари иска да се върне вкъщи, чака покана от крал Чарлз

Българска делегация, водена от премиера Андрей Гюров, е в Киев

В делегацията в Киев са също служебният министър на външните работи Надежда Нейнски, на транспорта и съобщенията – Корман Исмаилов, на отбраната – Атанас Запрянов, на образованието и науката – Сергей Игнатов, и на енергетиката – Трайчо Трайков

"Воля за власт": Как Виктор Орбан се превърна в най-добрия приятел на Путин в ЕС

От либерален дисидент до любимец на MAGA - трансформацията на унгарския премиер, който върна Будапеща в орбитата на Москва

Страните от НАТО допускат опасна грешка при закупуването на оръжие

Сметната палата чака още 54 отчета на партии, крайният срок изтича във вторник

Тези, които не го направят или закъснеят с подаването на документите, рискуват глоба

Костите не прощават: Ендокринолог разкрива истината за приема на калций

Много жени вярват, че са здрави заради добрите си кръвни изследвания, но тялото често „краде“ калций от костите, за да поддържа баланса. Вижте какви са реалните нужди на организма след менопаузата и кои храни осигуряват нужните 1200 мг на ден

Насилие и хаос на местните избори в Сърбия, Вучич обяви пълна победа в 10-те общини

По данни на независими наблюдатели и опозиционни листи, изборният ден е преминал с множество нередности и инциденти

Сериозни щети по ядрен обект в Иран: Какво представлява заводът в Хондаб и защо е важен

Съоръжението е свързано с производството на т.нар. „тежка вода“ – вещество, което се използва като модератор в определен тип ядрени реактори

Прокуратурата ще иска жената, намушкала четирима германци, да бъде настанена в психиатрия

След месец ще стане ясно дали тя може да носи наказателна отговорност

Трябва ли десертът да се яде отделно от основните хранения?

Според експерт, трябва да ядете десерт, когато ви се прииска

Кой е св. Йоан Лествичник и защо го почитаме два пъти

Той е един от видните учители на духовен подвиг, какво се знае за него:

Скритите рискове от твърде ранната социализация на кученцето ви

dogsandcats.bg

Кучето звучи като дядо ви: Защо е цялото това пъшкане?

dogsandcats.bg
1

Започнаха брачните игри на глухарите

sinoptik.bg
1

Деца „нарисуваха” родопско сърце в Пампорово

sinoptik.bg

Мона с нов приз, Gen Z фолклор “прегръща” предстоящия й концерт

Edna.bg

81-годишният баща на Меган Маркъл откри любовта отново в лицето на 35 години по-млада жена

Edna.bg

Легенда на Тотнъм пое отбор от петото ниво на английския футбол

Gong.bg

Лудогорец иска национал на България?

Gong.bg

Премиерът и министри са на посещение в Украйна

Nova.bg

Преля река Черни Лом в село Априлово

Nova.bg