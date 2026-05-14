Ужасяващата история на Стивън Бредбъри - най-случайният шампион в историята

Как един австралиец счупи гръбнака си, оживя след загуба на 4 литра кръв и 111 шева, за да стане най-невероятният олимпийски шампион в историята, след като всичките му съперници паднаха метри преди финала

Александър Костадинов

14 май 2026, 11:17
Н ито един успех в живота не идва без късмет. Това е историята на Стивън Бредбъри – австралиец, занимаващ се с нетрадиционен за Зеления континент спорт, който покорява света. Защото е целунат от Съдбата.

Стивън е роден в малкия град Камдън в близост до Сидни, но вместо на плажа със сърфа, той попада на ледената пързалка и започва да тренира новия и нетрадиционен за южното полукълбо спорт шорттрек. Попада в националния отбор, а първият му голям успех е на световното първенство през 1991 г., което се провежда в Сидни.

Инцидентът със 111 шева

През 1994 г. дебютира на Зимни олимпийски игри, но за малко не губи живота си. При сблъсък с друг състезател кънка прерязва дясното му бедро, при което той губи 4 литра кръв. Той помни всеки един момент от този инцидент, завършил със 111 шева. Цели 18 месеца минават преди кракът му да се възстанови напълно.

Въпреки ужасяващия инцидент Бредбъри отново се връща на пързалката и участва на вторите си олимпийски игри – в Нагано през 1998 г.

Нова жестока травма и медицинска присъда

Следва ново предизвикателство, пред което Съдбата го изправя. През 2000 г. по време на тренировка съотборник пада пред него и в опит да го прескочи Стивън попада в зверски сблъсък с мантинелата, чупи 2 гръбначни прешлена, а инцидентът приключва с 4 пирона, винтове и пластини в гърба.  

Лекарите са категорични, че той няма да може отново да излезе на леда, но австралиецът е твърдо решен да опита, макар и за последно.

Чудото в Солт Лейк Сити

17 месеца по-късно стартира на Зимните олимпийски игри в Солт Лейк Сити. Идва датата 16 февруари 2002 г. – ден като ден, който по нищо не предвещава това, което ще се случи. В бягането за медалите той е абсолютен аутсайдер, а и се държи като такъв – кара последен в групата. На последния вираж обаче изоставането му е около 20 метра.  

И тогава се случва нещо сензационно – всичките му съперници падат буквално метри преди финалната линия.  

Стивън Бредбъри, който като последен просто довършва състезанието си, завършва първи, вдигнал победоносно ръце. Той става най-изненадващият олимпийски шампион за всички времена.  

Животът след спорта: Истински герой за пример

Естествено този триумф слага и край на кариерата му. През 2022 г. спасява от удавяне четири тийнейджърки, заради което получава награда за храброст.

Живее в Сидни с жена си и двете си вече пораснали деца. Звезда на Зеления континент, той участва в различни риалити шоута, филми и телевизионни предавания. И очаква какви подаръци ще има още в живота му. Защото той е целунат от Съдбата.

Автор: Александър Костадинов
