Победа за Парис Джексън: Съдът разпореди връщането на $625 000 в наследството на Краля на попа

С ъдът в Лос Анджелис отсъди в полза на дъщерята на Краля на попа, постановявайки, че адвокатски кантори трябва да възстановят нерегламентирани бонуси, докато юридическата битка за управлението на милионите на певеца се изостря, съобщава The Post.

Парис Джексън постигна значителна победа в дело срещу попечителите на наследството на покойния си баща, Майкъл Джексън. Съдия в Лос Анджелис постанови, че външни адвокатски кантори трябва да върнат сумата от 625 000 долара, изплатени като неоторизирани бонуси.

Съдът уважи възражението на Парис относно бонусите, изплатени през втората половина на 2018 г. от изпълнителите на завещанието Джон Бранка и Джон Маклейн. Наследницата твърди, че двамата злоупотребяват с позициите си. Освен възстановяването на сумата, съдията реши, че Парис има право да изисква покриване на разумни адвокатски хонорари и съдебни разноски.

„Възражението на г-жа Джексън срещу бонусните плащания в размер на 625 000 долара, направени през последните шест месеца на 2018 г., се приема. Плащанията не са одобрени; те са отхвърлени. Сумите трябва да бъдат върнати на имението“, се посочва в съдебното решение, цитирано от сп. People.

Решението представлява сериозен успех за 28-годишната Парис, тъй като директно потвърждава усилията ѝ за налагане на финансова отчетност върху активите, които според нея се управляват лошо.

Говорител на дъщерята на Майкъл Джексън заяви, че тя „винаги е била фокусирана върху това, което е най-добро за семейството ѝ, и това решение е огромна победа за тях“.

„След години на забавяне, семейство Джексън най-накрая ще получи мерките за прозрачност и отчетност, за които Парис се бореше“, продължава изявлението. „Наследството на Джексън трябва да бъде разумна, фискално отговорна единица, която подкрепя семейството, а не „черна каса“, която да помага на Джон Бранка да изживява фантазиите си на холивудски магнат. След месеци на сексистки тактики на „изпепелената земя“ срещу бенефициент, е време Джон Бранка да признае многобройните си грешки и да действа в най-добрия интерес на семейството, което има фидуциарно задължение (правно задължение за лоялност и грижа) да защитава.“

Приемайки нейното възражение, съдът доказа, че изпълнителите не могат да извършват големи плащания без надлежен надзор. Решението също така гарантира, че Парис няма да плаща от собствения си джоб за това, че е потърсила отговорност от попечителите. Това поставя прецедент, който защитава и другите наследници – нейните братя Принс (29 г.) и Биги (24 г.). Трябва да се отбележи, че правните битки между Парис и управлението на наследството са предизвикали разрив в отношенията между братята и сестрата.

Адвокатите на наследството на Джексън, представляващи Бранка и Маклейн, заявиха пред People, че макар да не са съгласни с решението, те го уважават напълно и ще действат съобразно него.

„Удовлетворени сме, че самият съд призна и похвали работата на изпълнителите и техните външни консултанти в днешното решение“, се казва в тяхното изявление. Те допълват, че попечителите са създали „реално и значително богатство за поколения напред“ за наследниците.

„За да сме ясни, нито един цент от тези 625 000 долара под формата на бонуси – които представляват само малка част от разходите на имението за въпросния период – не е платен на самите изпълнители. Съдът по никакъв начин не е заявил, че те са правили неподходящи плащания към себе си“, подчертават от защитата.

През април 2026 г. Парис обвини Бранка и Маклейн, че използват съдебни документи и медии, за да я „осмиват и омаловажават“, настоявайки за по-голяма прозрачност в годишните отчети. Докато тя твърди, че изпълнителите работят непрозрачно и с лични атаки, адвокатът на имението Джонатан Стейнсапир контрира, че нейните твърдения са фалшива медийна кампания. Той подчерта, че Парис вече е получила 65 милиона долара под формата на облаги и ще „наследи още стотици милиони“.

Междувременно четирима души от „тайното семейство“ на Майкъл Джексън наскоро разкриха пред предаването „60 минути Австралия“, че са били многократно подлагани на сексуален тормоз от певеца в продължение на години.